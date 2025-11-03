Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Російські окупанти продовжують атакувати територію України ударними дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, ввечері 3 листопада повітряна тривога лунає в різних регіонах.

Рух ударних БпЛА

О 18:24 - повідомлялося про БпЛА на півночі Харківщини, курс - південний.

О 18:25 - загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

О 18:28 - швидкісна ціль в напрямку Павлограда.

О 18:50 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 18:54 - повідомляється про:

БпЛА на межі Сумщини і Чернігівщини в районі н.п.Шостка та н.п.Новгород-Сіверський;

Ворожі БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - східний;

БпЛА, ймовірно, розвідувальний, на сході Миколаївщини в напрямку н.п.Баштанка зі сходу. Залучено засоби для збиття.

Оновлена інформація

О 19:14 повідомляється про БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку н.п.Юріївка з південного сходу.

О 19:37 - БпЛА на сході та півночі Чернігівщини, курс - західний.

О 19:49 - ворожий БпЛА на півночі Запорізької області, курс - східний/північно-східний. Залучено засоби для збиття.

О 19:58 - БпЛА на Чернігівщині повз н.п.Мена на півночі у південно-західному напрямку.

О 20:02 - БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південно-східний (вектор - н.п.Вільшани/Пересічне).

Оновлена інформація

О 20:22 - повідомляється про БпЛА на сході Запорізької області, курс - західний.

О 20:31 - Повітряні сили інформують про:

Ворожий БпЛА на півдні від Харкова, курс - південно-східний (вектор - н.п.Зміїв);

БпЛА на Чернігівщині між Черніговом та н.п.Березна, постійно змінює напрямок руху;

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - на/повз н.п.Тернівка зі сходу;

БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний.

О 20:38 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Пуски КАБ на Донеччину.

О 20:40 - пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

О 20:44 - пуски КАБ на північний схід Харківщини.

О 20:52 - нові групи БпЛА на східній межі Запорізької і Дніпропетровської областей, курс - північний.

О 20:55 - ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний, на південному заході від Павлограда в західному напрямку (вектор - м.Дніпро).

О 20:57 - КАБ на Харківщині в напрямку н.п.Старий Салтів з північного сходу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

