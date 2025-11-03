РУС
Новости Атака беспилотников
793 0

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Атака Шахедов вечером 3 ноября

Российские оккупанты продолжают атаковать территорию Украины ударными дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, вечером 3 ноября воздушная тревога звучит в разных регионах.

Движение ударных БПЛА

В 18:24 - сообщалось о БПЛА на севере Харьковщины, курс - южный.

В 18:25 - угроза применения баллистического вооружения с южного направления.

В 18:28 - скоростная цель в направлении Павлограда.

В 18:50 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 18:54 - сообщается о:

  • БПЛА на границе Сумской и Черниговской областей в районе н.п.Шостка и н.п.Новгород-Северский;
  • Вражеские БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс - восточный;
  • БПЛА, вероятно, разведывательный, на востоке Николаевской области в направлении н.п.Баштанка с востока. Привлечены средства для сбивания.

Обновленная информация

В 19:14 сообщается о БПЛА на Днепропетровщине в направлении н.п.Юриевка с юго-востока.

В 19:37 - БПЛА на востоке и севере Черниговщины, курс - западный.

В 19:49 – вражеский БпЛА на севере Запорожской области, курс – восточный/северо-восточный. Привлечены средства для уничтожения.

В 19:58 - БпЛА на Черниговщине мимо н.п.Мена на севере в юго-западном направлении.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Автор: 

беспилотник (4489) обстрел (30322) атака (687) Шахед (1612)
