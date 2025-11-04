Війна РФ проти України "чітко визначає необхідність розширення ЄС", - Каллас

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну та геополітичні зміни сприяють необхідності розширення ЄС.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Про розширення ЄС

На думку дипломатки, війна в Україні та геополітичні зміни "роблять аргументи на користь розширення дуже чіткими".

Водночас Каллас зауважила, що ЄС "не піде на компроміси й не пропонуватиме жодних спрощень", оскільки процес вступу є "справедливим, жорстким і заснованим на заслугах".

Нові члени ЄС

Висока представниця зауважила, що "приєднання нових країн до Європейського Союзу до 2030 року є реалістичною метою",

Каллас підсумувала оцінку ЄС як позитивну для Албанії, Молдови, Чорногорії та України, змішану — для Сербії, Північної Македонії, Косова, Боснії й Герцеговини та Туреччини, і негативну — для Грузії.

Вона повторила різку критику на адресу Грузії, зазначивши, що "на цьому етапі країна не має реальних перспектив вступу до Європейського Союзу, якщо ситуація кардинально не зміниться".

