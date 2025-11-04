Війна РФ проти України "чітко визначає необхідність розширення ЄС", - Каллас
Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну та геополітичні зміни сприяють необхідності розширення ЄС.
Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Про розширення ЄС
На думку дипломатки, війна в Україні та геополітичні зміни "роблять аргументи на користь розширення дуже чіткими".
Водночас Каллас зауважила, що ЄС "не піде на компроміси й не пропонуватиме жодних спрощень", оскільки процес вступу є "справедливим, жорстким і заснованим на заслугах".
Нові члени ЄС
Висока представниця зауважила, що "приєднання нових країн до Європейського Союзу до 2030 року є реалістичною метою",
Каллас підсумувала оцінку ЄС як позитивну для Албанії, Молдови, Чорногорії та України, змішану — для Сербії, Північної Македонії, Косова, Боснії й Герцеговини та Туреччини, і негативну — для Грузії.
Вона повторила різку критику на адресу Грузії, зазначивши, що "на цьому етапі країна не має реальних перспектив вступу до Європейського Союзу, якщо ситуація кардинально не зміниться".
1. Трамп виказав співчуття королівскій родині Британії. Король вигнав з Вінзорського палацу й відібрав титули у свого брата за справи участі його у вечірках Епштейна ( це тоді, коли Трамп усіма шатдаунами відтягує в себе вдома свою по паву дєлішкам з Епштейном)
2. Трампа погрожує розгляд справи у корупції за те, що він сприяв позбавленню судового переслідування криптовалютчика за економісян махінації. Це саме той чувак котрий збагатив сімейку Трампа з синами у поточному році на крипотвалютному бізнесі, як найбільш дохідному з їхніх усіх інших.
3. Трамп військовою опрацією у Венесуелі розкручує зі своїм МІНІСТРОМ ВІЙНИ алкашом лейтенантом "Карибську кризу 2:0"- Росія вже заявляє про передислокацію своїх винищувачів й про співуачсть в допомозі Венесуелі (скоріше за все разом з Китаєм та навіть Іраном )
4 -рейтинг підтримки - 37% , ще не пройшов рік королювання 47-го, безпрецендентний результат в історії США.
Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:
"рання стадія" (early stage);
"певний рівень готовності" (some level of preparation);
"помірна готовність" (moderately prepared);
"хороший рівень готовності" (good level of preparation);
"просунутий рівень" (well advanced).
Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".