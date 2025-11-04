Война РФ против Украины "четко определяет необходимость расширения ЕС", - Каллас
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что полномасштабное вторжение России в Украину и геополитические изменения способствуют необходимости расширения ЕС.
Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
О расширении ЕС
По мнению дипломата, война в Украине и геополитические изменения "делают аргументы в пользу расширения очень четкими".
В то же время Каллас отметила, что ЕС "не пойдет на компромиссы и не будет предлагать никаких упрощений", поскольку процесс вступления является "справедливым, жестким и основанным на заслугах".
Новые члены ЕС
Высокая представительница отметила, что "присоединение новых стран к Европейскому Союзу до 2030 года является реалистичной целью".
Каллас подытожила оценку ЕС как положительную для Албании, Молдовы, Черногории и Украины, смешанную — для Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины и Турции, и отрицательную — для Грузии.
Она повторила резкую критику в адрес Грузии, отметив, что "на данном этапе страна не имеет реальных перспектив вступления в Европейский Союз, если ситуация кардинально не изменится".
1. Трамп виказав співчуття королівскій родині Британії. Король вигнав з Вінзорського палацу й відібрав титули у свого брата за справи участі його у вечірках Епштейна ( це тоді, коли Трамп усіма шатдаунами відтягує в себе вдома свою по паву дєлішкам з Епштейном)
2. Трампа погрожує розгляд справи у корупції за те, що він сприяв позбавленню судового переслідування криптовалютчика за економісян махінації. Це саме той чувак котрий збагатив сімейку Трампа з синами у поточному році на крипотвалютному бізнесі, як найбільш дохідному з їхніх усіх інших.
3. Трамп військовою опрацією у Венесуелі розкручує зі своїм МІНІСТРОМ ВІЙНИ алкашом лейтенантом "Карибську кризу 2:0"- Росія вже заявляє про передислокацію своїх винищувачів й про співуачсть в допомозі Венесуелі (скоріше за все разом з Китаєм та навіть Іраном )
4 -рейтинг підтримки - 37% , ще не пройшов рік королювання 47-го, безпрецендентний результат в історії США.
Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:
"рання стадія" (early stage);
"певний рівень готовності" (some level of preparation);
"помірна готовність" (moderately prepared);
"хороший рівень готовності" (good level of preparation);
"просунутий рівень" (well advanced).
Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".