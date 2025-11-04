Война РФ против Украины "четко определяет необходимость расширения ЕС", - Каллас

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что полномасштабное вторжение России в Украину и геополитические изменения способствуют необходимости расширения ЕС.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

О расширении ЕС

По мнению дипломата, война в Украине и геополитические изменения "делают аргументы в пользу расширения очень четкими".

В то же время Каллас отметила, что ЕС "не пойдет на компромиссы и не будет предлагать никаких упрощений", поскольку процесс вступления является "справедливым, жестким и основанным на заслугах".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп поддерживает Украину на пути в ЕС, - Зеленский

Новые члены ЕС

Высокая представительница отметила, что "присоединение новых стран к Европейскому Союзу до 2030 года является реалистичной целью".

Каллас подытожила оценку ЕС как положительную для Албании, Молдовы, Черногории и Украины, смешанную — для Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины и Турции, и отрицательную — для Грузии.

Она повторила резкую критику в адрес Грузии, отметив, что "на данном этапе страна не имеет реальных перспектив вступления в Европейский Союз, если ситуация кардинально не изменится".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотел бы верить, что Украина будет в Евросоюзе до 2030 года, - Зеленский