Ворог ударив по енергооб’єктах у трьох областях, графіки відключень застосовуватимуться до 21:00, - Міненерго
Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Донецької, Сумської та Чернігівської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Графіки відключень
Сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 07:00 до 21:00 у всіх регіонах України. Крім того, з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують в Міненерго.
Що передувало?
- Як повідомлялося, вся Донеччина знеструмлена через удари РФ по енергетичній інфраструктурі.
- У Міненерго повідомили, що РФ знову атакувала енергооб’єкти, знеструмлено всю Донеччину та частину Запоріжжя, Харківщини і Чернігівщини.
- Ворог прицільно б’є по критичній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині, триває ліквідація наслідків атак.
