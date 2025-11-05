Ворог ударив по енергооб’єктах у трьох областях, графіки відключень застосовуватимуться до 21:00, - Міненерго

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Донецької, Сумської та Чернігівської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Графіки відключень

Сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 07:00 до 21:00 у всіх регіонах України. Крім того, з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують в Міненерго.

Що передувало?

Як повідомлялося, вся Донеччина знеструмлена через удари РФ по енергетичній інфраструктурі.

У Міненерго повідомили, що РФ знову атакувала енергооб’єкти, знеструмлено всю Донеччину та частину Запоріжжя, Харківщини і Чернігівщини.

Ворог прицільно б’є по критичній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині, триває ліквідація наслідків атак.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі