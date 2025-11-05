Враг нанес удар по энергообъектам в трех областях, графики отключений будут применяться до 21:00, - Минэнерго

Враг нанес удары по энергетическим объектам Донецкой, Сумской и Черниговской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают без перерыва, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Графики отключений

Сегодня графики почасовых отключений применяются с 07:00 до 21:00 во всех регионах Украины. Кроме того, с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

Что предшествовало?

Как сообщалось, вся Донецкая область обесточена из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

В Минэнерго сообщили, что РФ снова атаковала энергообъекты, обесточена вся Донецкая область и часть Запорожской, Харьковской и Черниговской областей.

Враг прицельно бьет по критической инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях, продолжается ликвидация последствий атак.

Больше читайте в нашем Telegram-канале