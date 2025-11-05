За одеського ексвійськкома Борисова внесли 20 млн гривень застави, - ЗМІ

За Борисова внесли 20 мільйонів гривень застави

4 листопада за колишнього начальника ТЦК та СП Одеської області Євгена Борисова внесли заставу в понад 20 мільйонів гривень у справі про самовільне залишення частини.

Про це ДБР повідомило у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

Заставу в розмірі, визначеному судом, – 20 136 200 грн було внесено 4 листопада, зазначили в ДБР.

Хто вніс заставу

За даними співрозмовників видання, заставу внесло ТОВ "Евагрейн".

Так, у 3 із 4 кримінальних проваджень за Борисова внесли вже понад 100 мільйонів гривень застави (раніше – 36 364 000 та 44 420 760 грн).

Справа Євгена Борисова

Топ коментарі
Країна зелених чудес
05.11.2025 15:30 Відповісти
Ухилянти скинулись? 🤔
05.11.2025 15:29 Відповісти
Похоже если еще покопать в его деле и найти еще его преступления - он один своими залогами нам весь бюджетный дефицит закроет. А если еще и других проверить, по другим областям - можно будет выкупить у США все их Томагавки. И "Джеральд Форд" в нагрузку.
05.11.2025 15:33 Відповісти
05.11.2025 15:29 Відповісти
Опосередковано так. А які ще можу бути джерела походження цих грошей?
05.11.2025 15:31 Відповісти
А перевірити того хто гроші вносив тяму мабуть нема, це як наркоторговці принесли гроші за наркобарона і всій феміді покуй, або не просто так покуй (бо поділилися).
05.11.2025 16:07 Відповісти
Від початку війни скидалися. Ще на десяток таких застав стане. А як не стане, то мона маєток за бугром продати. І знову "Гуляй, рванина!"
05.11.2025 16:07 Відповісти
Невже, це скинулися оті заброньовані будівельники з Козина, разом з чернишовим і міндічем??? ********* привладні з Урядового кварталу, чудять??
Зеленського в чергове лайном обмазали, свої ж!!
05.11.2025 16:15 Відповісти
Шанована людина. Трудові колективи, робітники, підприємці, інтелігенція з радістю вносять десятки мільйонів грн застави. Знайомі і незнайомі люди назбирали улюбленому війсккому вже більше 100 млн !!!
05.11.2025 15:30 Відповісти
Нікуйово дівки пляшуть.
Серед моїх співсуживців нема жодного за кого і 1 лям внесуть бо нема таких грошей, а иут таки гроши легко внесли. А з чого так і ле взяли?
05.11.2025 15:33 Відповісти
Такий файний козак. Ну як тут сто лямів за нього не внести?
05.11.2025 15:35 Відповісти
Тільки смертна кара для таких виродків як він та тих хто заносить заставу за нього зупинить це божевілля.
05.11.2025 20:21 Відповісти
Теща?
05.11.2025 15:36 Відповісти
А ви терпіли донатьте остані гривні на ЗСУ, ******** в окопи безстроково, поки вас не скаліче чи не вбьє,а ми будемо багатіти,розважатись, своє безтурботне майбутне,майбутнє своїх дітей,внуків забезпечувати,така виходить теперішня дійсність України.
05.11.2025 15:52 Відповісти
таке послання до чиновників, - щоб можна було давати заставу і не постраждати, треб красти більше
05.11.2025 16:18 Відповісти
Скільки ж він накрав.
05.11.2025 16:27 Відповісти
вкрав 100 мільйонів,заніс 20 і питання вирішили. пдраси грьобані
05.11.2025 17:02 Відповісти
Щось не видно місцевих захисників ТЦК, цікаво де ж вони.
100 000 000.
Цікаво скільки набирається якщо понишпорити у всіх воєнкомів під матрацом, може і стане на зарплати військовим нормальні
05.11.2025 17:08 Відповісти
Цікаво, який відсоток співробітників ТОВ "Евагрейн" заброньований та списаний з обліку, та чи не повязана раптова поява надлишкових коштів на заставу у даної компанії з нещодавніми нашумілими рейдами тцк по найбільшому одеському ринку.
05.11.2025 17:51 Відповісти
Зіштовхнулися машини інкасаторів і тцк.... 3 години не могли розібрати де чиї гроші (с)
05.11.2025 18:04 Відповісти
 
 