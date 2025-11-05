За одеського ексвійськкома Борисова внесли 20 млн гривень застави, - ЗМІ

4 листопада за колишнього начальника ТЦК та СП Одеської області Євгена Борисова внесли заставу в понад 20 мільйонів гривень у справі про самовільне залишення частини.

Про це ДБР повідомило у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

Заставу в розмірі, визначеному судом, – 20 136 200 грн було внесено 4 листопада, зазначили в ДБР.

Хто вніс заставу

За даними співрозмовників видання, заставу внесло ТОВ "Евагрейн".

Так, у 3 із 4 кримінальних проваджень за Борисова внесли вже понад 100 мільйонів гривень застави (раніше – 36 364 000 та 44 420 760 грн).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексвійськкому Одещини Борисову призначили 20 млн грн застави у справі про СЗЧ

Справа Євгена Борисова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сухачов відповів на звинувачення одеського ексвійськкома Борисова: ДБР діяло у межах повноважень та виконувало ухвалу суду