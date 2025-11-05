За одеського ексвійськкома Борисова внесли 20 млн гривень застави, - ЗМІ
4 листопада за колишнього начальника ТЦК та СП Одеської області Євгена Борисова внесли заставу в понад 20 мільйонів гривень у справі про самовільне залишення частини.
Про це ДБР повідомило у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.
Заставу в розмірі, визначеному судом, – 20 136 200 грн було внесено 4 листопада, зазначили в ДБР.
Хто вніс заставу
За даними співрозмовників видання, заставу внесло ТОВ "Евагрейн".
Так, у 3 із 4 кримінальних проваджень за Борисова внесли вже понад 100 мільйонів гривень застави (раніше – 36 364 000 та 44 420 760 грн).
Справа Євгена Борисова
- Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
- У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.
- Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.
- Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.
- Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.
- Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.
- Також, за даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.
+12 Nika Vesela
+10 Rostyslav Komarnytsky
+10 Dmitry Begemotovich
Зеленського в чергове лайном обмазали, свої ж!!
Серед моїх співсуживців нема жодного за кого і 1 лям внесуть бо нема таких грошей, а иут таки гроши легко внесли. А з чого так і ле взяли?
100 000 000.
Цікаво скільки набирається якщо понишпорити у всіх воєнкомів під матрацом, може і стане на зарплати військовим нормальні