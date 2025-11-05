РУС
За одесского экс-военкома Борисова внесли 20 млн гривен залога, - СМИ

За Борисова внесли 20 миллионов гривен залога

4 ноября за бывшего начальника ТЦК и СП Одесской области Евгения Борисова внесли залог в размере более 20 миллионов гривен по делу о самовольном оставлении части.

Об этом ГБР сообщило в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

Залог в размере, определенном судом, – 20 136 200 грн был внесен 4 ноября, отметили в ГБР.

Кто внес залог

По данным собеседников издания, залог внесло ООО "Евагрейн".

Так, в 3 из 4 уголовных производств по Борисову внесли уже более 100 миллионов гривен залога (ранее – 36 364 000 и 44 420 760 грн).

Также читайте: Экс-военкому Одесской области Борисову назначили 20 млн грн залога по делу о СОЧ

Дело Евгения Борисова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сухачев ответил на обвинения одесского экс-военкома Борисова: ГБР действовало в пределах полномочий и выполняло постановление суда

Автор: 

залог (543) суд (25305) ГБР (3274) Борисов Евгений (33)
Ухилянти скинулись? 🤔
05.11.2025 15:29 Ответить
Опосередковано так. А які ще можу бути джерела походження цих грошей?
05.11.2025 15:31 Ответить
Шанована людина. Трудові колективи, робітники, підприємці, інтелігенція з радістю вносять десятки мільйонів грн застави. Знайомі і незнайомі люди назбирали улюбленому війсккому вже більше 100 млн !!!
05.11.2025 15:30 Ответить
Країна зелених чудес
05.11.2025 15:30 Ответить
Похоже если еще покопать в его деле и найти еще его преступления - он один своими залогами нам весь бюджетный дефицит закроет. А если еще и других проверить, по другим областям - можно будет выкупить у США все их Томагавки. И "Джеральд Форд" в нагрузку.
05.11.2025 15:33 Ответить
Нікуйово дівки пляшуть.
Серед моїх співсуживців нема жодного за кого і 1 лям внесуть бо нема таких грошей, а иут таки гроши легко внесли. А з чого так і ле взяли?
05.11.2025 15:33 Ответить
Такий файний козак. Ну як тут сто лямів за нього не внести?
05.11.2025 15:35 Ответить
Теща?
05.11.2025 15:36 Ответить
А ви терпіли донатьте остані гривні на ЗСУ, ******** в окопи безстроково, поки вас не скаліче чи не вбьє,а ми будемо багатіти,розважатись, своє безтурботне майбутне,майбутнє своїх дітей,внуків забезпечувати,така виходить теперішня дійсність України.
05.11.2025 15:52 Ответить
 
 