За одесского экс-военкома Борисова внесли 20 млн гривен залога, - СМИ
4 ноября за бывшего начальника ТЦК и СП Одесской области Евгения Борисова внесли залог в размере более 20 миллионов гривен по делу о самовольном оставлении части.
Об этом ГБР сообщило в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.
Залог в размере, определенном судом, – 20 136 200 грн был внесен 4 ноября, отметили в ГБР.
Кто внес залог
По данным собеседников издания, залог внесло ООО "Евагрейн".
Так, в 3 из 4 уголовных производств по Борисову внесли уже более 100 миллионов гривен залога (ранее – 36 364 000 и 44 420 760 грн).
Дело Евгения Борисова
- Напомним, ранее одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
- В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.
- Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию о имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.
- Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.
- Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.
- Также, по данным ГБР, одесский экс-войскком Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и в Испании.
Серед моїх співсуживців нема жодного за кого і 1 лям внесуть бо нема таких грошей, а иут таки гроши легко внесли. А з чого так і ле взяли?