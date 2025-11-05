За одесского экс-военкома Борисова внесли 20 млн гривен залога, - СМИ

4 ноября за бывшего начальника ТЦК и СП Одесской области Евгения Борисова внесли залог в размере более 20 миллионов гривен по делу о самовольном оставлении части.

Об этом ГБР сообщило в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

Залог в размере, определенном судом, – 20 136 200 грн был внесен 4 ноября, отметили в ГБР.

Кто внес залог

По данным собеседников издания, залог внесло ООО "Евагрейн".

Так, в 3 из 4 уголовных производств по Борисову внесли уже более 100 миллионов гривен залога (ранее – 36 364 000 и 44 420 760 грн).

Дело Евгения Борисова

