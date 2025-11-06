Трамп здатний всадити Путіна за стіл перемовин, - міністр оборони Британії Гілі

Трамп - єдина фігура, здатна посадити Путіна за стіл переговорів

Президент США Дональд Трамп здатний переконати російського диктатора Володимира Путіна розпочати мирні переговори щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі  Politico заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

На запитання чи буде досягти перемир'я в Україні складніше, ніж у Газі, Гілі відповів, що ці два випадки не можна порівнювати, за одним винятком.

"Президент Трамп - це фігура, яка може привести Путіна за стіл переговорів і, можливо, покласти край бойовим діям", - сказав він.

Гілі наголосив, що діяльність "коаліції бажаючих" - групи союзників України, які взяли на себе зобов’язання гарантувати безпеку у разі припинення вогню - постійно адаптується та оновлюється. За його словами, це необхідно для того, щоб партнери могли бути впевнені: у момент настання миру, коли б він не настав, вони будуть готові оперативно втрутитися та допомогти забезпечити стабільність.

Наразі штаб коаліції розташований у Парижі, і до її складу входять високопосадовці британських збройних сил.

Коментар Гілі пролунали після зустрічі учасників Об’єднаних експедиційних сил у норвезькому місті Бодо, де було підписано нову угоду про співпрацю з Україною.

Мирний план для України від "Коаліції охочих"

Країни "Коаліції охочих" розробляють новий мирний план для України для досягнення припинення вогню з Росією. Мирна ініціатива включає 12 пунктів, які побудовані навколо двох етапів: перший — "припинення вогню", а другий — "перемовини". Зокрема:

  • Початок перемовин щодо кінцевої лінії зіткнення, яка діятиме доти, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями.
  • Обіцянка "Коаліції охочих" гарантій безпеки для України, однак жодних деталей не наводиться.
  • Між Києвом і Москвою забезпечується діалог на високому рівні з метою "підвищення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мови, культури та релігії".
  • Відбудова України забезпечується через спеціальний фонд, для якого можуть бути використані заморожені російські активи.
  • Санкції проти Росії поступово скасовуються відповідно до реалізації плану. Київ і Москва розпочнуть процес узгодження компенсації за збитки від війни коштом заморожених активів РФ (загальна сума яких становить понад 200 мільярдів євро).
  • Також пропонується так званий механізм snapback, за яким у разі повторного нападу Росії на Україну до Москви автоматично повертаються всі санкції та ізоляційні заходи.

Топ коментарі
+6
Нормальний презилент був би здатний всадити Путіна на лаву підсудних...
06.11.2025 09:07 Відповісти
+4
Поки що трампон тільки здатний нагнути раком власних військових,,щоб стелили червону доріжку перед кремлівським маніяком та шизофреніком.
06.11.2025 09:07 Відповісти
+3
куколды какие то - поасадить ху8ло за стол переговоров

неужели сложно понять, что ху*ло это не нужно
06.11.2025 09:06 Відповісти
Здатний. але не садить
06.11.2025 09:04 Відповісти
Щоб під тим столом йому відсмоктати)))))))))

ХУ ІЗ Трамп уже всім ясно. Нічого він Путіну не зробить, хіба що уже дуже дуже винудить і то будуть напівміри
06.11.2025 09:05 Відповісти
Паперові санкції обійдуть іншими шляхами. Фізичне знищення інфраструктури підприємств необхідне.
06.11.2025 11:49 Відповісти
що всім так далися ті перемовини?

поки пуйлу не закрутять тестикули по саме "не можу" - діла не буде
06.11.2025 09:05 Відповісти
Ось вчорашній виступ Трампа в Маямі.
Говорив з Путіним 2 тижні тому, він намагався врегулювати війну 10 років, і не зможе цього зробити, ти маєш владнати. Я владнав деякі війни за годину...
https://www.youtube.com/live/6xVpv3kfvv8?si=fZGsl7aeopvTWhkz&t=3270
Якщо посилання не пропустить, то виступ на ютуб каналі Білого дому, таймкод 54:30
Іншими словами виходить владнання переговорами - просування його інтересів через Трампа, на котрі Україна не погоджувалась 10р.
06.11.2025 09:52 Відповісти
Кто тебе в дурку смартфон передал?
06.11.2025 09:56 Відповісти
між тим на що він здатний і тим що він робе дві великі різниці
06.11.2025 09:10 Відповісти
Невдовзі буде вже рік як він здатен, а там і до кінця чотирирічного терміну недалеко...
06.11.2025 09:14 Відповісти
Краще всадити путлеру з ноги
06.11.2025 09:15 Відповісти
Не за стол а на стул надо ***** усадить при чём на электрический стул...
06.11.2025 09:17 Відповісти
Трамп тупо хоче заморозити війну з вигодою для *****. ***** отримує території і позбавляється санкцій. До кінця каденції Трампа відбувається стрімке доозброєння **********. ***** прославляють, встановлюють йому пам'ятники і зображують на іконах. Трамп отримує Нобелівську премію і починає на пару з ****** грабувати національні ресурси України. Це їм так хочется, але буде інакше. Знищать обох.
06.11.2025 09:21 Відповісти
Вірно, Світова війна гратися з ними не буде.
06.11.2025 09:34 Відповісти
Ми вже побачили на Алясці, то на що здатний. Далі це просто пустий трьоп.
06.11.2025 09:24 Відповісти
Треба не всадити Путіна за стіл перемовин, а всадити йому кулю між рогами
06.11.2025 09:32 Відповісти
Краще всадити його на швабру...
06.11.2025 09:40 Відповісти
Лише Трамп та Сі здатні зупинки путіна у війні,ще краще,якщо вони об'єднають зусилля.Велика кількість коментів,якими обливають брудом Трампа,свідчить про масове засилля росзеботів,які імітують громадську думку,а також розраховані на вплив на ам.посольство,яке таки моніторить,як їхнього президента поносять та докладають йому.
06.11.2025 09:43 Відповісти
Ну да,хуйло Трампа вертел на путине,делает из него дурачка перед всем миром,а он все равно называет его ,, хороший парень владимир,,? Он точно может урегулировать войну. А Си может 100 процентов,но ему это не надо пока у власти в США полудурок.
06.11.2025 10:00 Відповісти
трамп не враховує, що дуппа пуцина роздовбана язиками його чиновників так, що язик трампа уже навіть не відчувається
06.11.2025 09:54 Відповісти
Тромб щойно заявив, начебто два тижні тому йому ***** сказало, що війна з Україною триває більше 10 років і він намагався її зупинити, але не вийшло. Тож, може тепер у американського друга щось вийде.
Таким чином, Тромб знову переводить стрілки на Україну і в найближчий час варто від нього чекати чергової пакості.
06.11.2025 09:57 Відповісти
....щось Ви дядечку з Англії ДЮЖЕ 3,14здите...."трампон" до американського столу ,за яким сидів з куйлом на Алясці, навіть червону доріжку простелив...Куйло ,сидячи за американським столом,післав господаря "червоної доріжки ,столу іі пре3,14здента країни США насакусуй...
06.11.2025 10:07 Відповісти
Трамп може, але не хоче. Епштейн не дозволяє
06.11.2025 10:13 Відповісти
Ну якшо вже після зустрічі Трампа з китайцем не дійшло, що Трамп може і хоче по відношенню до України, то мої співчуття, пийте магній і віруйте.
06.11.2025 10:28 Відповісти
Поки очевидно, що пу здатен усадить рудого в лімузин і передать інструкції центру
06.11.2025 11:18 Відповісти
..не смішить...руде опудало тільки підіср ате може..
06.11.2025 11:21 Відповісти
Всадити йму по сами яйця!!!)))педики хреновы!!!старые!!!!
