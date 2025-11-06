Трамп здатний всадити Путіна за стіл перемовин, - міністр оборони Британії Гілі

Президент США Дональд Трамп здатний переконати російського диктатора Володимира Путіна розпочати мирні переговори щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Politico заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

На запитання чи буде досягти перемир'я в Україні складніше, ніж у Газі, Гілі відповів, що ці два випадки не можна порівнювати, за одним винятком.

"Президент Трамп - це фігура, яка може привести Путіна за стіл переговорів і, можливо, покласти край бойовим діям", - сказав він.

Гілі наголосив, що діяльність "коаліції бажаючих" - групи союзників України, які взяли на себе зобов’язання гарантувати безпеку у разі припинення вогню - постійно адаптується та оновлюється. За його словами, це необхідно для того, щоб партнери могли бути впевнені: у момент настання миру, коли б він не настав, вони будуть готові оперативно втрутитися та допомогти забезпечити стабільність.

Наразі штаб коаліції розташований у Парижі, і до її складу входять високопосадовці британських збройних сил.

Коментар Гілі пролунали після зустрічі учасників Об’єднаних експедиційних сил у норвезькому місті Бодо, де було підписано нову угоду про співпрацю з Україною.

Мирний план для України від "Коаліції охочих"

Країни "Коаліції охочих" розробляють новий мирний план для України для досягнення припинення вогню з Росією. Мирна ініціатива включає 12 пунктів, які побудовані навколо двох етапів: перший — "припинення вогню", а другий — "перемовини". Зокрема:

Початок перемовин щодо кінцевої лінії зіткнення, яка діятиме доти, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями.

Обіцянка "Коаліції охочих" гарантій безпеки для України, однак жодних деталей не наводиться.

Між Києвом і Москвою забезпечується діалог на високому рівні з метою "підвищення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мови, культури та релігії".

Відбудова України забезпечується через спеціальний фонд, для якого можуть бути використані заморожені російські активи.

Санкції проти Росії поступово скасовуються відповідно до реалізації плану. Київ і Москва розпочнуть процес узгодження компенсації за збитки від війни коштом заморожених активів РФ (загальна сума яких становить понад 200 мільярдів євро).

Також пропонується так званий механізм snapback, за яким у разі повторного нападу Росії на Україну до Москви автоматично повертаються всі санкції та ізоляційні заходи.

