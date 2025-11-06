РУС
861 28

Трамп способен усадить Путина за стол переговоров, - министр обороны Великобритании Гилли

Трамп - единственная фигура, способная посадить Путина за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп способен убедить российского диктатора Владимира Путина начать мирные переговоры относительно Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Politico заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.

На вопрос, будет ли достичь перемирия в Украине сложнее, чем в Газе, Гилли ответил, что эти два случая нельзя сравнивать, за одним исключением.

"Президент Трамп - это фигура, которая может привести Путина за стол переговоров и, возможно, положить конец боевым действиям", - сказал он.

Гилли подчеркнул, что деятельность "коалиции желающих" - группы союзников Украины, которые взяли на себя обязательства гарантировать безопасность в случае прекращения огня - постоянно адаптируется и обновляется. По его словам, это необходимо для того, чтобы партнеры могли быть уверены: в момент наступления мира, когда бы он ни наступил, они будут готовы оперативно вмешаться и помочь обеспечить стабильность.

Сейчас штаб коалиции расположен в Париже, и в ее состав входят высокопоставленные чиновники британских вооруженных сил.

Комментарий Гилли прозвучал после встречи участников Объединенных экспедиционных сил в норвежском городе Бодо, где было подписано новое соглашение о сотрудничестве с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ обвинила Украину в торможении переговоров. МИД: "Скажите начальнику, чтобы прекратил войну"

Мирный план для Украины от "Коалиции желающих"

Страны "Коалиции желающих" разрабатывают новый мирный план для Украины для достижения прекращения огня с Россией. Мирная инициатива включает 12 пунктов, которые построены вокруг двух этапов: первый — "прекращение огня", а второй — "переговоры". В частности:

  • Начало переговоров о конечной линии соприкосновения, которая будет действовать до тех пор, пока стороны не договорятся о постоянном управлении оккупированными территориями.
  • Обещание "Коалиции желающих" гарантий безопасности для Украины, однако никаких деталей не приводится.
  • Между Киевом и Москвой обеспечивается диалог на высоком уровне с целью "повышения взаимопонимания и уважения к разнообразию языка, культуры и религии".
  • Восстановление Украины обеспечивается через специальный фонд, для которого могут быть использованы замороженные российские активы.
  • Санкции против России постепенно отменяются в соответствии с реализацией плана. Киев и Москва начнут процесс согласования компенсации за убытки от войны за счет замороженных активов РФ (общая сумма которых составляет более 200 миллиардов евро).
  • Также предлагается так называемый механизм snapback, по которому в случае повторного нападения России на Украину к Москве автоматически возвращаются все санкции и изоляционные меры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о последнем разговоре с Путиным: тот просил урегулировать войну в Украине

Автор: 

путин владимир (32428) Трамп Дональд (7023) Гилли Джон (77)
+3
куколды какие то - поасадить ху8ло за стол переговоров

неужели сложно понять, что ху*ло это не нужно
06.11.2025 09:06 Ответить
+3
Нормальний презилент був би здатний всадити Путіна на лаву підсудних...
06.11.2025 09:07 Ответить
+2
Поки що трампон тільки здатний нагнути раком власних військових,,щоб стелили червону доріжку перед кремлівським маніяком та шизофреніком.
06.11.2025 09:07 Ответить
Здатний. але не садить
06.11.2025 09:04 Ответить
Щоб під тим столом йому відсмоктати)))))))))

ХУ ІЗ Трамп уже всім ясно. Нічого він Путіну не зробить, хіба що уже дуже дуже винудить і то будуть напівміри
06.11.2025 09:05 Ответить
Сказав би мені влітку, що Трамп введе санкції проти лукойла і роснєфті, я б посміявся. Все таки його заболіло, що ***** його за дурника має.
06.11.2025 09:27 Ответить
що всім так далися ті перемовини?

поки пуйлу не закрутять тестикули по саме "не можу" - діла не буде
06.11.2025 09:05 Ответить
Ось вчорашній виступ Трампа в Маямі.
Говорив з Путіним 2 тижні тому, він намагався врегулювати війну 10 років, і не зможе цього зробити, ти маєш владнати. Я владнав деякі війни за годину...
https://www.youtube.com/live/6xVpv3kfvv8?si=fZGsl7aeopvTWhkz&t=3270
Якщо посилання не пропустить, то виступ на ютуб каналі Білого дому, таймкод 54:30
Іншими словами виходить владнання переговорами - просування його інтересів через Трампа, на котрі Україна не погоджувалась 10р.
06.11.2025 09:52 Ответить
куколды какие то - поасадить ху8ло за стол переговоров

неужели сложно понять, что ху*ло это не нужно
06.11.2025 09:06 Ответить
Поки що трампон тільки здатний нагнути раком власних військових,,щоб стелили червону доріжку перед кремлівським маніяком та шизофреніком.
06.11.2025 09:07 Ответить
Нормальний презилент був би здатний всадити Путіна на лаву підсудних...
06.11.2025 09:07 Ответить
Кто тебе в дурку смартфон передал?
06.11.2025 09:56 Ответить
між тим на що він здатний і тим що він робе дві великі різниці
06.11.2025 09:10 Ответить
Невдовзі буде вже рік як він здатен, а там і до кінця чотирирічного терміну недалеко...
06.11.2025 09:14 Ответить
Краще всадити путлеру з ноги
06.11.2025 09:15 Ответить
Не за стол а на стул надо ***** усадить при чём на электрический стул...
06.11.2025 09:17 Ответить
Трамп тупо хоче заморозити війну з вигодою для *****. ***** отримує території і позбавляється санкцій. До кінця каденції Трампа відбувається стрімке доозброєння **********. ***** прославляють, встановлюють йому пам'ятники і зображують на іконах. Трамп отримує Нобелівську премію і починає на пару з ****** грабувати національні ресурси України. Це їм так хочется, але буде інакше. Знищать обох.
06.11.2025 09:21 Ответить
Вірно, Світова війна гратися з ними не буде.
06.11.2025 09:34 Ответить
Ми вже побачили на Алясці, то на що здатний. Далі це просто пустий трьоп.
06.11.2025 09:24 Ответить
Треба не всадити Путіна за стіл перемовин, а всадити йому кулю між рогами
06.11.2025 09:32 Ответить
Краще всадити його на швабру...
06.11.2025 09:40 Ответить
Лише Трамп та Сі здатні зупинки путіна у війні,ще краще,якщо вони об'єднають зусилля.Велика кількість коментів,якими обливають брудом Трампа,свідчить про масове засилля росзеботів,які імітують громадську думку,а також розраховані на вплив на ам.посольство,яке таки моніторить,як їхнього президента поносять та докладають йому.
06.11.2025 09:43 Ответить
Ну да,хуйло Трампа вертел на путине,делает из него дурачка перед всем миром,а он все равно называет его ,, хороший парень владимир,,? Он точно может урегулировать войну. А Си может 100 процентов,но ему это не надо пока у власти в США полудурок.
06.11.2025 10:00 Ответить
трамп не враховує, що дуппа пуцина роздовбана язиками його чиновників так, що язик трампа уже навіть не відчувається
06.11.2025 09:54 Ответить
Тромб щойно заявив, начебто два тижні тому йому ***** сказало, що війна з Україною триває більше 10 років і він намагався її зупинити, але не вийшло. Тож, може тепер у американського друга щось вийде.
Таким чином, Тромб знову переводить стрілки на Україну і в найближчий час варто від нього чекати чергової пакості.
06.11.2025 09:57 Ответить
....щось Ви дядечку з Англії ДЮЖЕ 3,14здите...."трампон" до американського столу ,за яким сидів з куйлом на Алясці, навіть червону доріжку простелив...Куйло ,сидячи за американським столом,післав господаря "червоної доріжки ,столу іі пре3,14здента країни США насакусуй...
06.11.2025 10:07 Ответить
Трамп може, але не хоче. Епштейн не дозволяє
06.11.2025 10:13 Ответить
Ну якшо вже після зустрічі Трампа з китайцем не дійшло, що Трамп може і хоче по відношенню до України, то мої співчуття, пийте магній і віруйте.
06.11.2025 10:28 Ответить
 
 