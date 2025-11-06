Трамп способен усадить Путина за стол переговоров, - министр обороны Великобритании Гилли

Президент США Дональд Трамп способен убедить российского диктатора Владимира Путина начать мирные переговоры относительно Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Politico заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.

На вопрос, будет ли достичь перемирия в Украине сложнее, чем в Газе, Гилли ответил, что эти два случая нельзя сравнивать, за одним исключением.

"Президент Трамп - это фигура, которая может привести Путина за стол переговоров и, возможно, положить конец боевым действиям", - сказал он.

Гилли подчеркнул, что деятельность "коалиции желающих" - группы союзников Украины, которые взяли на себя обязательства гарантировать безопасность в случае прекращения огня - постоянно адаптируется и обновляется. По его словам, это необходимо для того, чтобы партнеры могли быть уверены: в момент наступления мира, когда бы он ни наступил, они будут готовы оперативно вмешаться и помочь обеспечить стабильность.

Сейчас штаб коалиции расположен в Париже, и в ее состав входят высокопоставленные чиновники британских вооруженных сил.

Комментарий Гилли прозвучал после встречи участников Объединенных экспедиционных сил в норвежском городе Бодо, где было подписано новое соглашение о сотрудничестве с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ обвинила Украину в торможении переговоров. МИД: "Скажите начальнику, чтобы прекратил войну"

Мирный план для Украины от "Коалиции желающих"

Страны "Коалиции желающих" разрабатывают новый мирный план для Украины для достижения прекращения огня с Россией. Мирная инициатива включает 12 пунктов, которые построены вокруг двух этапов: первый — "прекращение огня", а второй — "переговоры". В частности:

Начало переговоров о конечной линии соприкосновения, которая будет действовать до тех пор, пока стороны не договорятся о постоянном управлении оккупированными территориями.

Обещание "Коалиции желающих" гарантий безопасности для Украины, однако никаких деталей не приводится.

Между Киевом и Москвой обеспечивается диалог на высоком уровне с целью "повышения взаимопонимания и уважения к разнообразию языка, культуры и религии".

Восстановление Украины обеспечивается через специальный фонд, для которого могут быть использованы замороженные российские активы.

Санкции против России постепенно отменяются в соответствии с реализацией плана. Киев и Москва начнут процесс согласования компенсации за убытки от войны за счет замороженных активов РФ (общая сумма которых составляет более 200 миллиардов евро).

Также предлагается так называемый механизм snapback, по которому в случае повторного нападения России на Украину к Москве автоматически возвращаются все санкции и изоляционные меры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о последнем разговоре с Путиным: тот просил урегулировать войну в Украине