Трамп способен усадить Путина за стол переговоров, - министр обороны Великобритании Гилли
Президент США Дональд Трамп способен убедить российского диктатора Владимира Путина начать мирные переговоры относительно Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Politico заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.
На вопрос, будет ли достичь перемирия в Украине сложнее, чем в Газе, Гилли ответил, что эти два случая нельзя сравнивать, за одним исключением.
"Президент Трамп - это фигура, которая может привести Путина за стол переговоров и, возможно, положить конец боевым действиям", - сказал он.
Гилли подчеркнул, что деятельность "коалиции желающих" - группы союзников Украины, которые взяли на себя обязательства гарантировать безопасность в случае прекращения огня - постоянно адаптируется и обновляется. По его словам, это необходимо для того, чтобы партнеры могли быть уверены: в момент наступления мира, когда бы он ни наступил, они будут готовы оперативно вмешаться и помочь обеспечить стабильность.
Сейчас штаб коалиции расположен в Париже, и в ее состав входят высокопоставленные чиновники британских вооруженных сил.
Комментарий Гилли прозвучал после встречи участников Объединенных экспедиционных сил в норвежском городе Бодо, где было подписано новое соглашение о сотрудничестве с Украиной.
Мирный план для Украины от "Коалиции желающих"
Страны "Коалиции желающих" разрабатывают новый мирный план для Украины для достижения прекращения огня с Россией. Мирная инициатива включает 12 пунктов, которые построены вокруг двух этапов: первый — "прекращение огня", а второй — "переговоры". В частности:
- Начало переговоров о конечной линии соприкосновения, которая будет действовать до тех пор, пока стороны не договорятся о постоянном управлении оккупированными территориями.
- Обещание "Коалиции желающих" гарантий безопасности для Украины, однако никаких деталей не приводится.
- Между Киевом и Москвой обеспечивается диалог на высоком уровне с целью "повышения взаимопонимания и уважения к разнообразию языка, культуры и религии".
- Восстановление Украины обеспечивается через специальный фонд, для которого могут быть использованы замороженные российские активы.
- Санкции против России постепенно отменяются в соответствии с реализацией плана. Киев и Москва начнут процесс согласования компенсации за убытки от войны за счет замороженных активов РФ (общая сумма которых составляет более 200 миллиардов евро).
- Также предлагается так называемый механизм snapback, по которому в случае повторного нападения России на Украину к Москве автоматически возвращаются все санкции и изоляционные меры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ХУ ІЗ Трамп уже всім ясно. Нічого він Путіну не зробить, хіба що уже дуже дуже винудить і то будуть напівміри
поки пуйлу не закрутять тестикули по саме "не можу" - діла не буде
Говорив з Путіним 2 тижні тому, він намагався врегулювати війну 10 років, і не зможе цього зробити, ти маєш владнати. Я владнав деякі війни за годину...
https://www.youtube.com/live/6xVpv3kfvv8?si=fZGsl7aeopvTWhkz&t=3270
Якщо посилання не пропустить, то виступ на ютуб каналі Білого дому, таймкод 54:30
Іншими словами виходить владнання переговорами - просування його інтересів через Трампа, на котрі Україна не погоджувалась 10р.
неужели сложно понять, что ху*ло это не нужно
Таким чином, Тромб знову переводить стрілки на Україну і в найближчий час варто від нього чекати чергової пакості.