Сили оборони відбили понад 60 атак на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

Загалом упродовж минулої доби, 10 листопада 2025 року, на фронті було зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Вчора противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 231 обстріл, зокрема 98 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 286 дронів-камікадзе.

Удари по ворогу

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу противника.

Генштаб нагадує, що втрати російських загарбників минулої доби становили 1 020 осіб. Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 217 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 79 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Також читайте: У Запорізькій області збільшилась сіра зона. Ворог тисне на Нове та Новоуспенівське і починає поглинати Рівнопілля, - DeepState

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 16 бойових зіткнень. Противник здійснив 145 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки.

Також читайте: Оперативного оточення Мирнограда військами РФ немає, - Генштаб ЗСУ

Обстановка на Сході

За інформацією Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районі населеного пункту Коровин Яр та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони у районах Серебрянки та Дронівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку агресор здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 атаки агресора у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На фронті зафіксовано 125 боєзіткнень, 51 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у бік населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районі Зеленого Гаю та в напрямку населеного пункту Рівнопілля.

Також Генштаб інформує, що на Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав — наші захисники зупинили всі спроби противника.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили три марні спроби просування до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі