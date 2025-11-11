Силы обороны отразили более 60 атак на Покровском направлении, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 10 ноября 2025 года, на фронте было зафиксировано 170 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес один ракетный и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 77 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 4 231 обстрел, в том числе 98 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 286 дронов-камикадзе.

Удары по врагу

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава противника.

Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1 020 человек. Также украинские воины обезвредили боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 217 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 79 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 16 боевых столкновений. Противник осуществил 145 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки.

Обстановка на Востоке

По информации Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед в районе населенного пункта Коровий Яр и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки и Дроновки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении агрессор осуществил 14 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 63 атаки агрессора в районах населенных пунктов Паньковка, Шаховое, Червоный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономичное, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

На Александровском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов в сторону населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороное, Орестополь, Егоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак в районе Зеленого Гая и в направлении населенного пункта Ровнополье.

Также Генштаб сообщает, что на Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Приморского. Враг не добился успеха — наши защитники остановили все попытки противника.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения осуществили три тщетные попытки продвижения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

