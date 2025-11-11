Силы обороны отразили более 60 атак на Покровском направлении, - Генштаб
Всего за прошедшие сутки, 10 ноября 2025 года, на фронте было зафиксировано 170 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
Вчера противник нанес один ракетный и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 77 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 4 231 обстрел, в том числе 98 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 286 дронов-камикадзе.
Удары по врагу
Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава противника.
Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1 020 человек. Также украинские воины обезвредили боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 217 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 79 единиц автомобильной техники оккупантов.
Обстановка на Севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 16 боевых столкновений. Противник осуществил 145 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
Обстановка в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки.
Обстановка на Востоке
По информации Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед в районе населенного пункта Коровий Яр и в сторону Лимана.
На Славянском направлении противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки и Дроновки.
За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
Также отмечается, что на Константиновском направлении агрессор осуществил 14 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 63 атаки агрессора в районах населенных пунктов Паньковка, Шаховое, Червоный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономичное, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное", - говорится в сообщении.
Обстановка на юге
На Александровском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов в сторону населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороное, Орестополь, Егоровка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак в районе Зеленого Гая и в направлении населенного пункта Ровнополье.
Также Генштаб сообщает, что на Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Приморского. Враг не добился успеха — наши защитники остановили все попытки противника.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения осуществили три тщетные попытки продвижения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль