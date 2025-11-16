Кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса потрапив у ДТП у Теннессі

Кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса потрапив у ДТП. Інцидент стався ще ввечері в п'ятницю, 14 листопада, в американському місті Мерівіллі, штат Теннессі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ABC News, а аварію потрапив поліцейський позашляховик під час супроводу високопосадовця.

Один з правоохоронців отримав важкі травми та був терміново госпіталізований.

Стан постраждалих та реакція влади

Поліцейський Джастін Браун, який перебував у кортежі, зазнав тяжких травм, його стан оцінювали як критичний. Наступного дня йому провели операцію.

Начальник поліції Мерівілла Тоні Крісп висловив подяку рятувальникам: "Ми безмежно вдячні тим людям, чия швидка реакція врятувала життя офіцеру поліції Брауну минулої ночі. Ви справжні герої", - заявив він.

Секретна служба США підтвердила, що віцепрезидент Венс перебував у кортежі та не постраждав. Наразі Секретна служба уважно стежить за ситуацією та продовжує розслідування обставин ДТП.

Що відомо про Джей Ді Венса

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс неодноразово заявляв, що нинішня фаза війни між Росією та Україною виснажує обидві сторони, і настав час шукати шляхи припинення бойових дій.

Також за його словами, діалог між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним необхідний для того, щоб завершити війну в Україні.

А ще він відомий через словесну перепалку з президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого. Щоправда, не так давно Венс заявив, що після цього інциденту відносини між Сполученими Штатами та Україною стали значно продуктивнішими.