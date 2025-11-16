Кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса попал в ДТП в Теннесси

Кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса попал в ДТП. Инцидент произошел вечером в пятницу, 14 ноября, в американском городе Меривилли, штат Теннесси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News, в аварию попал полицейский внедорожник во время сопровождения высокопоставленного чиновника.

Один из правоохранителей получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован.

Состояние пострадавших и реакция властей

Полицейский Джастин Браун, который находился в кортеже, получил тяжелые травмы, его состояние оценивали как критическое. На следующий день ему провели операцию.

Начальник полиции Меривилла Тони Крисп выразил благодарность спасателям: "Мы безгранично благодарны тем людям, чья быстрая реакция спасла жизнь офицеру полиции Брауну прошлой ночью. Вы настоящие герои", - заявил он.

Секретная служба США подтвердила, что вице-президент Вэнс находился в кортеже и не пострадал. В настоящее время Секретная служба внимательно следит за ситуацией и продолжает расследование обстоятельств ДТП.

Что известно о Джей Ди Вэнсе

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс неоднократно заявлял, что нынешняя фаза войны между Россией и Украиной изматывает обе стороны, и пришло время искать пути прекращения боевых действий.

Также, по его словам, диалог между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным необходим для того, чтобы завершить войну в Украине.

А еще он известен из-за словесной перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля. Правда, не так давно Вэнс заявил, что после этого инцидента отношения между Соединенными Штатами и Украиной стали значительно более продуктивными.