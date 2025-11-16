РУС
Кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса попал в ДТП в Теннесси

Кортеж вице-президента США Джей Ди Венса попал в ДТП

Кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса попал в ДТП. Инцидент произошел вечером в пятницу, 14 ноября, в американском городе Меривилли, штат Теннесси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News, в аварию попал полицейский внедорожник во время сопровождения высокопоставленного чиновника.

Один из правоохранителей получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован.

Состояние пострадавших и реакция властей

Полицейский Джастин Браун, который находился в кортеже, получил тяжелые травмы, его состояние оценивали как критическое. На следующий день ему провели операцию.

Начальник полиции Меривилла Тони Крисп выразил благодарность спасателям: "Мы безгранично благодарны тем людям, чья быстрая реакция спасла жизнь офицеру полиции Брауну прошлой ночью. Вы настоящие герои", - заявил он.

Секретная служба США подтвердила, что вице-президент Вэнс находился в кортеже и не пострадал. В настоящее время Секретная служба внимательно следит за ситуацией и продолжает расследование обстоятельств ДТП.

Что известно о Джей Ди Вэнсе

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс неоднократно заявлял, что нынешняя фаза войны между Россией и Украиной изматывает обе стороны, и пришло время искать пути прекращения боевых действий.

Также, по его словам, диалог между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным необходим для того, чтобы завершить войну в Украине.

А еще он известен из-за словесной перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля. Правда, не так давно Вэнс заявил, что после этого инцидента отношения между Соединенными Штатами и Украиной стали значительно более продуктивными.

ДТП (7766) США (28275) Джей Ди Вэнс (157)
В команді Трампа все через жопу.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:59 Ответить
От до чого кортежі призводять... В Україні з 2014-го їх відмінили, але в 2019-му вони знову з'явились...
показать весь комментарий
16.11.2025 23:02 Ответить
А якщо серйозно, то кортежі Ющенко відмінив. Їздив його Мерс і машина охорони...
показать весь комментарий
16.11.2025 23:17 Ответить
Ні. В нього був кортеж 2 машини типу презедентських. Однакові мерси на однакових номерах. + 2 машини охорони, + 2 машини ДАЇ, + швидка позаду. Презовські мерси постійно міняються місцями - щоб ніхто не здогадався, де през. І це було при всіх презах. Контролювало й забеспечувало це ДУСя.
показать весь комментарий
17.11.2025 00:16 Ответить
Шкода цього Ді Джея. Шо хоть за музику грав?
показать весь комментарий
16.11.2025 23:14 Ответить
дід джей ще себе в танці покаже! ))
показать весь комментарий
16.11.2025 23:41 Ответить
А він і зараз грає - "падмасковниї вічіра"
показать весь комментарий
17.11.2025 00:05 Ответить
Бог шельму мітить ...венс зі своєю кувалдою та серпом на фудбольці ,вже тоді собі вирок зробив ...
показать весь комментарий
16.11.2025 23:56 Ответить
 
 