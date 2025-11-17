РФ разом із енергетиками аналізує помилки своїх ударів та змінює тактику, - Кошарна

Російські війська аналізують наслідки ударів по енергетиці України та змінюють тактику.

Про це заявила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Росіяни швидко навчаються. Свого часу вони починали ці масові атаки по енергосистемі України взимку 2022-23. Ті атаки були розпорошені територіально, і вони самі розуміли, що результату не досягли.

Я навіть бачила один російський документ, де вони аналізують свої помилки, і чому не вдалося розвалити нашу енергосистему…Тобто там працюють дуже системні люди, професіонали, включно з енергетиками", - пояснила вона.

Читайте: Російські дрони та ракети влучили по критичній інфраструктурі Кіровоградщини (оновлено)

Зміни тактики РФ

Кошарна нагадала, що після того, як Україна відмовилася від транзиту газу, росіяни почали обстрілювати підземні сховища, компресорні станції, підприємства газовидобутку, які розташовані переважно у Харківській та Полтавській областях.

"А зараз вони зосередилися на знищенні генерації електроенергії на Лівобережжі України і у прикордонних областях – Чернігівщині, Сумщині, Харківщині", - додала експертка.

Читайте: Глава МЗС Бельгії Прево про удари РФ по інфраструктурі України: Будьмо чесними – це воєнні злочини

Також тактика ударів РФ по енергетиці змінилася в тому, що протягом 2022 року за весь осінньо-зимовий період окупанти випустили усього 400 ударних БПЛА.

"А зараз лише за один місяць – жовтень 2025 - вони цих БПЛА випускають більш ніж 2 тисячі. Тому що поставили на конвеєр, вже без допомоги Ірану, виробництво дронів у промислових масштабах.

І тактика зараз в них така: велику кількість дронів, від 30 до 50 одиниць, вони спрямовують в одну ціль. А потім – б’ють ракетами, теж по кілька в одну ціль. Зрозуміло, що виснажується ППО. І нам важко їм протистояти, бо від партнерів довго була затримка у зброї", - підсумувала вона.

Читайте: Ударами по енергетиці росіяни хочуть розділити Лівобережжя та Правобережжя України, - Кошарна