РФ разом із енергетиками аналізує помилки своїх ударів та змінює тактику, - Кошарна
Російські війська аналізують наслідки ударів по енергетиці України та змінюють тактику.
Про це заявила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Росіяни швидко навчаються. Свого часу вони починали ці масові атаки по енергосистемі України взимку 2022-23. Ті атаки були розпорошені територіально, і вони самі розуміли, що результату не досягли.
Я навіть бачила один російський документ, де вони аналізують свої помилки, і чому не вдалося розвалити нашу енергосистему…Тобто там працюють дуже системні люди, професіонали, включно з енергетиками", - пояснила вона.
Зміни тактики РФ
Кошарна нагадала, що після того, як Україна відмовилася від транзиту газу, росіяни почали обстрілювати підземні сховища, компресорні станції, підприємства газовидобутку, які розташовані переважно у Харківській та Полтавській областях.
"А зараз вони зосередилися на знищенні генерації електроенергії на Лівобережжі України і у прикордонних областях – Чернігівщині, Сумщині, Харківщині", - додала експертка.
Також тактика ударів РФ по енергетиці змінилася в тому, що протягом 2022 року за весь осінньо-зимовий період окупанти випустили усього 400 ударних БПЛА.
"А зараз лише за один місяць – жовтень 2025 - вони цих БПЛА випускають більш ніж 2 тисячі. Тому що поставили на конвеєр, вже без допомоги Ірану, виробництво дронів у промислових масштабах.
І тактика зараз в них така: велику кількість дронів, від 30 до 50 одиниць, вони спрямовують в одну ціль. А потім – б’ють ракетами, теж по кілька в одну ціль. Зрозуміло, що виснажується ППО. І нам важко їм протистояти, бо від партнерів довго була затримка у зброї", - підсумувала вона.
Це тактика програшу у війні і знищення держави і населення.
Чрму ця знавець не повідомляє чи в еас так самоаналізують діїї орків аби в них не вийшло знищити знищити енергетуку? Чи апріорі вищнає, що тільв в орків є професіонали, а в нас їх немає взагалі?!
"В березні 2022 року розпочався скандал в українських ЗМІ через публічні звинувачення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC НАЕК «Енергоатом» на адресу Кошарної в її співпраці з ФСБ з метою розхитування ситуації та підриву довіри до керівництва ядерної галузі та послаблення опору співробітників ЗАЕСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-17 [17]. Кошарна подала до суду, проте програла, адже суд визнав обґрунтованість звинувачень проти неї.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-18 [18] Чи веде СБУ відповідне провадження проти ймовірного агента ФСБ Кошарної, наразі невідомо.
"В період роботи радником Ольги Буславець позиція Ольги Кошарної щодо атомної генерації змінилася на протилежну. Вона виступала за скорочення атомної генерації коштом збільшення генерації на ТЕС та з відновлюваних джерел енергії, адже це відповідало стратегії розвитку компанії ДТЕК. «Зараз виходу іншого немає, аніж скоротити потужності АЕС», «В цій ситуації відключення блоків атомних електростанцій є логічним з точки зору безпеки функціонування об'єднаної енергосистеми»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-16 [16], - заявляла
- ПС "Михайловская" 500 кВ (54°16'10.0"N 38°59'36.0"E, Рязанська обл.., від Харкова 500 км), встановлена потужність складає 1402 МВА. Через цю підстанцію забезпечується видача до Єдиної Національної електричної мережі потужності Волзької ГЕС, Рязанської ДРЕС та Новомосковської ДРЕС. Підстанція забезпечує електропостачання промислових підприємств Рязанської області та тягових підстанцій РЗ. Сюди приходить лінія 500 кВ зі Смоленською АЕС.
- ПС Ростовська 500/220/10 кВ, розподільчою потужністю 900 MVA.(47°28'19.7"N 39°38'12.3"E, від Краматорська 200 км)
- ПС Калужская, 500/220/10 кВ, потужність 1503 MVA (54°58'24.1"N 36°25'02.3"E, Калужская обл.., від Шостки 400 км)
- ПС Белобережская 500/220 кВ, 1002 МVA (53°09'03.0"N 34°51'08.0"E, Брянська обл., від Новгород-Сіверська 170 км)
- ПС «Куйбышевская» 500/220 кВ (53°16'9"N 50°30'41"E, Алексеевка, Самарская обл., від Харкова 1000+ км) встановленою потужністю 1602 МВА була введена в експлуатацію у 1971 році. Вона забезпечує електроенергією понад 70% території Самарської області, у тому числі живить великі промислові центри регіону - Самару, Новокуйбишевськ, Чапаєвськ та Відрадний. Підстанцію задіяно у схемі видачі потужності найважливіших об'єктів генерації Поволжжя - Балаківської АЕС, Жигулівської ГЕС, Заїнської ДРЕС.
і це далеко не повний перелік. Не треба робити ніяких пауз в ураженнях енергетичної інфраструктури рф. Це питання нашого виживання, а не переживань західних поцифістів і лицемірних гуманістів.