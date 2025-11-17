РФ разом із енергетиками аналізує помилки своїх ударів та змінює тактику, - Кошарна

Тактика ударів РФ по енергетиці України постійно змінюється

Російські війська аналізують наслідки ударів по енергетиці України та змінюють тактику.

Про це заявила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Росіяни швидко навчаються. Свого часу вони починали ці масові атаки по енергосистемі України взимку 2022-23. Ті атаки були розпорошені територіально, і вони самі розуміли, що результату не досягли.

Я навіть бачила один російський документ, де вони аналізують свої помилки, і чому не вдалося розвалити нашу енергосистему…Тобто там працюють дуже системні люди, професіонали, включно з енергетиками", - пояснила вона.

Зміни тактики РФ

Кошарна нагадала, що після того, як Україна відмовилася від транзиту газу, росіяни почали обстрілювати підземні сховища, компресорні станції, підприємства газовидобутку, які розташовані переважно у Харківській та Полтавській областях.

"А зараз вони зосередилися на знищенні генерації електроенергії на Лівобережжі України і у прикордонних областях – Чернігівщині, Сумщині, Харківщині", - додала експертка.

Також тактика ударів РФ по енергетиці змінилася в тому, що протягом 2022 року за весь осінньо-зимовий період окупанти випустили усього 400 ударних БПЛА.

"А зараз лише за один місяць – жовтень 2025 - вони цих БПЛА випускають більш ніж 2 тисячі. Тому що поставили на конвеєр, вже без допомоги Ірану, виробництво дронів у промислових масштабах.

І тактика зараз в них така: велику кількість дронів, від 30 до 50 одиниць, вони спрямовують в одну ціль. А потім – б’ють ракетами, теж по кілька в одну ціль. Зрозуміло, що виснажується ППО. І нам важко їм протистояти, бо від партнерів довго була затримка у зброї", - підсумувала вона.

Ну а ми у відповідь на ворожы удари продовжуємо блокувати ракетну програму ( заблоковану в серпні 2019) , продовжуємо забоону на виробництво вітчизняних зенітних ракет і захисних споруд.
Це тактика програшу у війні і знищення держави і населення.
17.11.2025 14:29 Відповісти
Це реклама рашистів?
Чрму ця знавець не повідомляє чи в еас так самоаналізують діїї орків аби в них не вийшло знищити знищити енергетуку? Чи апріорі вищнає, що тільв в орків є професіонали, а в нас їх немає взагалі?!
17.11.2025 14:30 Відповісти
В нас професіоналів замінили на клоунів. 73% населення так більше подобаєтся.
17.11.2025 14:34 Відповісти
Аби ж то.на клоунів місцевих а не гастролючих.
17.11.2025 14:40 Відповісти
Кошарна і є професіоналом в енергетиці, а саме - у атомній енергетиці. І як би такі люди як вона, та Зеркаль, та ще декілька інших достойних фахівців керували би "Енергоатомом" і взагалі енергетикою, то ми би не були у такій сраці, а ВР не займалась би купівлею болгарського атомного мотлоху.
17.11.2025 15:04 Відповісти
Да. Это реклама рашистов. Эксперт откуда знает? От верблюда. Нет.
"В березні 2022 року розпочався скандал в українських ЗМІ через публічні звинувачення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC НАЕК «Енергоатом» на адресу Кошарної в її співпраці з ФСБ з метою розхитування ситуації та підриву довіри до керівництва ядерної галузі та послаблення опору співробітників ЗАЕСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-17 [17]. Кошарна подала до суду, проте програла, адже суд визнав обґрунтованість звинувачень проти неї.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-18 [18] Чи веде СБУ відповідне провадження проти ймовірного агента ФСБ Кошарної, наразі невідомо.
17.11.2025 15:47 Відповісти
"Підрив довіри до керівництва ядерної галузі" зробила не Кошарна, а галущенко і ціле кодло фсб-шних агентів на чолі з котіним!
17.11.2025 16:32 Відповісти
Не, Кошарная эксперт. Под руку насоветовать.
"В період роботи радником Ольги Буславець позиція Ольги Кошарної щодо атомної генерації змінилася на протилежну. Вона виступала за скорочення атомної генерації коштом збільшення генерації на ТЕС та з відновлюваних джерел енергії, адже це відповідало стратегії розвитку компанії ДТЕК. «Зараз виходу іншого немає, аніж скоротити потужності АЕС», «В цій ситуації відключення блоків атомних електростанцій є логічним з точки зору безпеки функціонування об'єднаної енергосистеми»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-16 [16], - заявляла
17.11.2025 16:45 Відповісти
Кацапам оди проспівала. Тепер питання,а що ж аналізують наші? Де у нас професіонали працюють системно? Тільки в питаннях схєматозів та дерибану?
17.11.2025 14:35 Відповісти
після останнього удару 8 листопада по ПС "Бєлозєрская" (1250 MVA) не було жодної інформації про ураження вузлових ПС на расії. Хоча окрім тих ПС, по яким протягом останнього місяця вже наносились ураження (ПС №502 "Арзамасская" 1500 MVA, "Балашовская" 1550 MVA, "Фроловская" 726 MVA, "Владимрская" 5000 MVA, "Вешкайма" 256 MVA), і по яким треба наносити ще повторні ураження, є ще ціла купа важливих ПС у радіусі досягнення наших ударних засобів:

- ПС "Михайловская" 500 кВ (54°16'10.0"N 38°59'36.0"E, Рязанська обл.., від Харкова 500 км), встановлена ​​потужність складає 1402 МВА. Через цю підстанцію забезпечується видача до Єдиної Національної електричної мережі потужності Волзької ГЕС, Рязанської ДРЕС та Новомосковської ДРЕС. Підстанція забезпечує електропостачання промислових підприємств Рязанської області та тягових підстанцій РЗ. Сюди приходить лінія 500 кВ зі Смоленською АЕС.

- ПС Ростовська 500/220/10 кВ, розподільчою потужністю 900 MVA.(47°28'19.7"N 39°38'12.3"E, від Краматорська 200 км)

- ПС Калужская, 500/220/10 кВ, потужність 1503 MVA (54°58'24.1"N 36°25'02.3"E, Калужская обл.., від Шостки 400 км)

- ПС Белобережская 500/220 кВ, 1002 МVA (53°09'03.0"N 34°51'08.0"E, Брянська обл., від Новгород-Сіверська 170 км)

- ПС «Куйбышевская» 500/220 кВ (53°16'9"N 50°30'41"E, Алексеевка, Самарская обл., від Харкова 1000+ км) встановленою потужністю 1602 МВА була введена в експлуатацію у 1971 році. Вона забезпечує електроенергією понад 70% території Самарської області, у тому числі живить великі промислові центри регіону - Самару, Новокуйбишевськ, Чапаєвськ та Відрадний. Підстанцію задіяно у схемі видачі потужності найважливіших об'єктів генерації Поволжжя - Балаківської АЕС, Жигулівської ГЕС, Заїнської ДРЕС.

і це далеко не повний перелік. Не треба робити ніяких пауз в ураженнях енергетичної інфраструктури рф. Це питання нашого виживання, а не переживань західних поцифістів і лицемірних гуманістів.
17.11.2025 14:57 Відповісти
А в нас помилки не виправляють а тупо грабують
