РУС
РФ вместе с энергетиками анализирует ошибки своих ударов и меняет тактику, - Кошарная

Тактика ударов РФ по энергетике Украины постоянно меняется

Российские войска анализируют последствия ударов по энергетике Украины и меняют тактику.

Об этом заявила эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная в интервью Цензор.НЕТ.

"Россияне быстро учатся. В свое время они начинали эти массовые атаки по энергосистеме Украины зимой 2022-23 годов. Те атаки были рассредоточены территориально, и они сами понимали, что результата не достигли.

Я даже видела один российский документ, где они анализируют свои ошибки и почему не удалось развалить нашу энергосистему... То есть там работают очень системные люди, профессионалы, включая энергетов", - пояснила она.

Изменения тактики РФ

Кошарная напомнила, что после того, как Украина отказалась от транзита газа, россияне начали обстреливать подземные хранилища, компрессорные станции, предприятия газодобычи, которые расположены преимущественно в Харьковской и Полтавской областях.

"А сейчас они сосредоточились на уничтожении генерации электроэнергии на Левобережье Украины и в приграничных областях – Черниговской, Сумской, Харьковской", – добавила эксперт.

Также тактика ударов РФ по энергетике изменилась в том, что в течение 2022 года за весь осенне-зимний период оккупанты выпустили всего 400 ударных БПЛА.

"А сейчас только за один месяц – октябрь 2025 года – они выпускают более 2 тысяч таких БПЛА. Потому что поставили на конвейер, уже без помощи Ирана, производство дронов в промышленных масштабах.

И тактика у них сейчас такая: большое количество дронов, от 30 до 50 единиц, они направляют в одну цель. А потом – бьют ракетами, тоже по несколько в одну цель. Понятно, что истощается ПВО. И нам трудно им противостоять, потому что от партнеров долго была задержка с оружием", – подытожила она.

Ну а ми у відповідь на ворожы удари продовжуємо блокувати ракетну програму ( заблоковану в серпні 2019) , продовжуємо забоону на виробництво вітчизняних зенітних ракет і захисних споруд.
Це тактика програшу у війні і знищення держави і населення.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:29 Ответить
Це реклама рашистів?
Чрму ця знавець не повідомляє чи в еас так самоаналізують діїї орків аби в них не вийшло знищити знищити енергетуку? Чи апріорі вищнає, що тільв в орків є професіонали, а в нас їх немає взагалі?!
показать весь комментарий
17.11.2025 14:30 Ответить
В нас професіоналів замінили на клоунів. 73% населення так більше подобаєтся.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:34 Ответить
Аби ж то.на клоунів місцевих а не гастролючих.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:40 Ответить
Кошарна і є професіоналом в енергетиці, а саме - у атомній енергетиці. І як би такі люди як вона, та Зеркаль, та ще декілька інших достойних фахівців керували би "Енергоатомом" і взагалі енергетикою, то ми би не були у такій сраці, а ВР не займалась би купівлею болгарського атомного мотлоху.
показать весь комментарий
17.11.2025 15:04 Ответить
Да. Это реклама рашистов. Эксперт откуда знает? От верблюда. Нет.
"В березні 2022 року розпочався скандал в українських ЗМІ через публічні звинувачення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC НАЕК «Енергоатом» на адресу Кошарної в її співпраці з ФСБ з метою розхитування ситуації та підриву довіри до керівництва ядерної галузі та послаблення опору співробітників ЗАЕСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-17 [17]. Кошарна подала до суду, проте програла, адже суд визнав обґрунтованість звинувачень проти неї.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-18 [18] Чи веде СБУ відповідне провадження проти ймовірного агента ФСБ Кошарної, наразі невідомо.
показать весь комментарий
17.11.2025 15:47 Ответить
Кацапам оди проспівала. Тепер питання,а що ж аналізують наші? Де у нас професіонали працюють системно? Тільки в питаннях схєматозів та дерибану?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:35 Ответить
після останнього удару 8 листопада по ПС "Бєлозєрская" (1250 MVA) не було жодної інформації про ураження вузлових ПС на расії. Хоча окрім тих ПС, по яким протягом останнього місяця вже наносились ураження (ПС №502 "Арзамасская" 1500 MVA, "Балашовская" 1550 MVA, "Фроловская" 726 MVA, "Владимрская" 5000 MVA, "Вешкайма" 256 MVA), і по яким треба наносити ще повторні ураження, є ще ціла купа важливих ПС у радіусі досягнення наших ударних засобів:

- ПС "Михайловская" 500 кВ (54°16'10.0"N 38°59'36.0"E, Рязанська обл.., від Харкова 500 км), встановлена ​​потужність складає 1402 МВА. Через цю підстанцію забезпечується видача до Єдиної Національної електричної мережі потужності Волзької ГЕС, Рязанської ДРЕС та Новомосковської ДРЕС. Підстанція забезпечує електропостачання промислових підприємств Рязанської області та тягових підстанцій РЗ. Сюди приходить лінія 500 кВ зі Смоленською АЕС.

- ПС Ростовська 500/220/10 кВ, розподільчою потужністю 900 MVA.(47°28'19.7"N 39°38'12.3"E, від Краматорська 200 км)

- ПС Калужская, 500/220/10 кВ, потужність 1503 MVA (54°58'24.1"N 36°25'02.3"E, Калужская обл.., від Шостки 400 км)

- ПС Белобережская 500/220 кВ, 1002 МVA (53°09'03.0"N 34°51'08.0"E, Брянська обл., від Новгород-Сіверська 170 км)

- ПС «Куйбышевская» 500/220 кВ (53°16'9"N 50°30'41"E, Алексеевка, Самарская обл., від Харкова 1000+ км) встановленою потужністю 1602 МВА була введена в експлуатацію у 1971 році. Вона забезпечує електроенергією понад 70% території Самарської області, у тому числі живить великі промислові центри регіону - Самару, Новокуйбишевськ, Чапаєвськ та Відрадний. Підстанцію задіяно у схемі видачі потужності найважливіших об'єктів генерації Поволжжя - Балаківської АЕС, Жигулівської ГЕС, Заїнської ДРЕС.

і це далеко не повний перелік. Не треба робити ніяких пауз в ураженнях енергетичної інфраструктури рф. Це питання нашого виживання, а не переживань західних поцифістів і лицемірних гуманістів.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:57 Ответить
А в нас помилки не виправляють а тупо грабують
показать весь комментарий
17.11.2025 15:54 Ответить
 
 