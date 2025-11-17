РФ вместе с энергетиками анализирует ошибки своих ударов и меняет тактику, - Кошарная

Российские войска анализируют последствия ударов по энергетике Украины и меняют тактику.

Об этом заявила эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная в интервью Цензор.НЕТ.

"Россияне быстро учатся. В свое время они начинали эти массовые атаки по энергосистеме Украины зимой 2022-23 годов. Те атаки были рассредоточены территориально, и они сами понимали, что результата не достигли.

Я даже видела один российский документ, где они анализируют свои ошибки и почему не удалось развалить нашу энергосистему... То есть там работают очень системные люди, профессионалы, включая энергетов", - пояснила она.

Изменения тактики РФ

Кошарная напомнила, что после того, как Украина отказалась от транзита газа, россияне начали обстреливать подземные хранилища, компрессорные станции, предприятия газодобычи, которые расположены преимущественно в Харьковской и Полтавской областях.

"А сейчас они сосредоточились на уничтожении генерации электроэнергии на Левобережье Украины и в приграничных областях – Черниговской, Сумской, Харьковской", – добавила эксперт.

Также тактика ударов РФ по энергетике изменилась в том, что в течение 2022 года за весь осенне-зимний период оккупанты выпустили всего 400 ударных БПЛА.

"А сейчас только за один месяц – октябрь 2025 года – они выпускают более 2 тысяч таких БПЛА. Потому что поставили на конвейер, уже без помощи Ирана, производство дронов в промышленных масштабах.

И тактика у них сейчас такая: большое количество дронов, от 30 до 50 единиц, они направляют в одну цель. А потом – бьют ракетами, тоже по несколько в одну цель. Понятно, что истощается ПВО. И нам трудно им противостоять, потому что от партнеров долго была задержка с оружием", – подытожила она.

