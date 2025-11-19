У Львові досі гасять пожежу після атаки РФ: частково перекрито рух транспорту

Фото: Львівська міська рада

У Львові досі гасять пожежу на складах, що сталася після російської атаки 19 листопада, повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, вулиця Зелена, яку використовують для заїзду й виїзду з міста, поки що закрита для транспорту, а тролейбуси не ходять.

Водночас через гасіння може замерзнути дорога, тож для безпеки на місце направляють піскосії, щоб присипати ділянки, які можуть стати слизькими від води.

Андрій Москаленко також додав, що стан повітря на 19:00 був близький до норми, тож загрози здоров’ю людей наразі немає.

Читайте також: Росія знищила склади одного з найбільших логістичних центрів на Львівщині. ФОТО

Проблеми з електропостачанням

Через масований обстріл у Львові зникло світло, адже в області був пошкоджений енергооб'єкт. У Львівобленерго попросили раціонально використовувати електроенергію в час її наявності та не вмикати енергоємні прилади без нагальної потреби. Це допоможе стабілізувати енергосистему України.

Протягом доби, 20 листопада, у Львові та Львівській області також будуть діяти графіки відключень світла.

За розпорядженням НЕК Укренерго через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення, – йдеться у повідомленні.

Також львівські енергетики попередили, що інформація про вимкнення буде оновлюватися завтра протягом доби.

Читайте також: Кількість жертв російського обстрілу в Тернополі зросла до 26 (оновлено)

Обстріли України

У середу, 19 листопада, російські війська не припиняли обстрілювати Україну:

Також читайте: Садовий про дим над Львовом: ворог влучив у цивільний склад, горять шини. ФОТО