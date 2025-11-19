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Новини Масований ракетний обстріл
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У Львові досі гасять пожежу після атаки РФ: частково перекрито рух транспорту

У Львові гасять пожежу після атаки 19 листопада
Фото: Львівська міська рада

У Львові досі гасять пожежу на складах, що сталася після російської атаки 19 листопада, повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, вулиця Зелена, яку використовують для заїзду й виїзду з міста, поки що закрита для транспорту, а тролейбуси не ходять.

Водночас через гасіння може замерзнути дорога, тож для безпеки на місце направляють піскосії, щоб присипати ділянки, які можуть стати слизькими від води.

Андрій Москаленко також додав, що стан повітря на 19:00 був близький до норми, тож загрози здоров’ю людей наразі немає.

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Проблеми з електропостачанням 

Через масований обстріл у Львові зникло світло, адже в області був пошкоджений енергооб'єкт. У Львівобленерго попросили раціонально використовувати електроенергію в час її наявності та не вмикати енергоємні прилади без нагальної потреби. Це допоможе стабілізувати енергосистему України.

Протягом доби, 20 листопада, у Львові та Львівській області також будуть діяти графіки відключень світла.

За розпорядженням НЕК Укренерго через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення, – йдеться у повідомленні.

Також львівські енергетики попередили, що інформація про вимкнення буде оновлюватися завтра протягом доби.

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Обстріли України 

У середу, 19 листопада, російські війська не припиняли обстрілювати Україну:

Також читайте: Садовий про дим над Львовом: ворог влучив у цивільний склад, горять шини. ФОТО

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обстріл (34320) атака (1594) Львівська область (2795) Львівський район (275)
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Нормальные у них графики, после прилёта больше света чем в Одессе где был прилёт 2 недели назад
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19.11.2025 23:04 Відповісти
Аби якусь маячню написати. Не знав, що в логістичних центрах розміщують вузлові підстанції...
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19.11.2025 23:12 Відповісти
Це майже те саме що українські міста щодня палають від уламків шахедів та ракет, що вражені українським ППО
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19.11.2025 23:17 Відповісти
Ну будешь знать
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19.11.2025 23:19 Відповісти
Буду знати скільки невігласів в Україні. Ще й типове радянське виховання - "тикати" незнайомим людям
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20.11.2025 07:49 Відповісти
ну що ти *** ******
не знаючи
Світла у Львові сьогодні було не більше чим 3-4: години на добу.
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19.11.2025 23:24 Відповісти
 
 