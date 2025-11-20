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Новини Відключення електроенергії
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У Києві та трьох областях запровадили екстрені відключення світла

Екстрені відключення 20 листопада: кого торкнуться?

У столиці, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

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"Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - пояснили там.

Також читайте: 30% мережі "Київстару" залишилося без живлення через відключення світла

Що передувало?

У МАГАТЕ заявили, що українські АЕС додатково зменшили виробництво електроенергії після атак 19 листопада.

Йдеться про Хмельницьку та Рівненську АЕС.

Читайте: РФ атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: пошкоджено обладнання

Автор: 

Київ (20826) Київська область (4615) Одеська область (4089) ДТЕК (2055) відключення світла (1685) Дніпропетровська область (5094)
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Топ коментарі
+11
вистоїмо кацапе!
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20.11.2025 15:16 Відповісти
+6
Новий очільник міненергетики теж не лох - заробити на відключенні електроенергії треба негайно поки є вікно.
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20.11.2025 15:27 Відповісти
+5
ніколи такого не було і ось знову. Літо красне було, крали крали, укриття не будували. Прийшла осінь красти перестали чі ні? Але крадії на волі, хто втік, хто вийшов під заставу. Україна в темряві, а у зеленого кубла все в шоколаді. І гроші крадені і генератори поцуплені, а для інших українців пункти незламності. Ленку скумбію разом з Алі-Бабою до ціх пунктів, щоб не ломалися
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20.11.2025 15:26 Відповісти
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И это еще зимы нет. Зимой света не будет по 18-20 часов
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20.11.2025 15:14 Відповісти
Сейчас уже нет по 18 часов)зимой наверно 28 часов не будет )
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20.11.2025 15:21 Відповісти
буде 24\7. все йде до того
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20.11.2025 15:28 Відповісти
Если импорт не брать то так и будет к сожалению, походу плохо приготовились к этой зиме
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20.11.2025 15:31 Відповісти
як що мережі зруновані. ніякий імпорт не допоможе. Чому АЕС скоротили потужність? Бо електиру нема куди подіти
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20.11.2025 15:36 Відповісти
думаешь если с Молдавии гнать на Одессу то не поможет ?
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20.11.2025 15:39 Відповісти
Молдова сама на підсосі у ПМР. А Одесу забезпечує (в значній спупені" ПУАЕС)
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20.11.2025 15:45 Відповісти
ну значит импорт поможет некоторым областям, которые граничат с другими государствами
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20.11.2025 15:47 Відповісти
В Киеве сейчас нету света по 18-20 часов)) Зимой его не будет вообще.
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20.11.2025 16:29 Відповісти
Ну не будет и что? Как это уменьшит поголовье твоих дохнущих кацапов на Донбассе?
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20.11.2025 19:31 Відповісти
вистоїмо кацапе!
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20.11.2025 15:16 Відповісти
Що ти там вистоїш в городках, селищах і селах дуже багато котлів які пов*язані з електрикою.
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20.11.2025 15:39 Відповісти
Ну а як вижити? Тільки вистояти...
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20.11.2025 15:55 Відповісти
краще так чим з кацапами
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20.11.2025 16:51 Відповісти
І якось воно зпівпало з .....
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20.11.2025 15:19 Відповісти
ніколи такого не було і ось знову. Літо красне було, крали крали, укриття не будували. Прийшла осінь красти перестали чі ні? Але крадії на волі, хто втік, хто вийшов під заставу. Україна в темряві, а у зеленого кубла все в шоколаді. І гроші крадені і генератори поцуплені, а для інших українців пункти незламності. Ленку скумбію разом з Алі-Бабою до ціх пунктів, щоб не ломалися
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20.11.2025 15:26 Відповісти
Новий очільник міненергетики теж не лох - заробити на відключенні електроенергії треба негайно поки є вікно.
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20.11.2025 15:27 Відповісти
то так. Попит на генератори та повербанки зростає, зростає і ціна на них. Вдячлеві продавці віддячать і ніякої корупції
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20.11.2025 15:32 Відповісти
надіюся всі знають хто в цьому винен.
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20.11.2025 15:31 Відповісти
дебіли вмикайте Чорнобильську і плутоній буде на майбутнє
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20.11.2025 15:33 Відповісти
на діючій хмельницьеій аес умудрились лопатки з турбін покрасти, то й важко уявити, що вже на чорнобильській покрадено не лише за минулих 40 років, а й за час окупації
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20.11.2025 15:42 Відповісти
Ніщо не змінюєтьця в Україні. Це типу, як крали, так і будемо красти, але іншим складом персоналу з жОПи, але Ви українці тримайтеся, як хочете та зможете, а ми будемо придумувати нові схеми, щоб ви вимерзли цієї зими! 🤬 ми Вас попередили, ПОТУЖНО, а далі вже самі...
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20.11.2025 15:33 Відповісти
Не ніщо, а ніхто
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20.11.2025 16:02 Відповісти
помста за ''карлсона'' і ''свєтку рижу''
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20.11.2025 15:34 Відповісти
Ну ведь не зря уже "закидывали" тему об изменении тарифа ... Теперь с "тройной силой" будут рассказывать об этом. ( ждем ) .
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20.11.2025 15:46 Відповісти
Слава Зє!
Слава дебілам, що обрали цього буратіну і досі лижуть йому сраку!
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20.11.2025 15:54 Відповісти
 
 