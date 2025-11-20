У Києві та трьох областях запровадили екстрені відключення світла

У столиці, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

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"Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - пояснили там.

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Що передувало?

У МАГАТЕ заявили, що українські АЕС додатково зменшили виробництво електроенергії після атак 19 листопада.

Йдеться про Хмельницьку та Рівненську АЕС.

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