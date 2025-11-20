У Києві та трьох областях запровадили екстрені відключення світла
У столиці, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях запровадили екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - пояснили там.
Що передувало?
У МАГАТЕ заявили, що українські АЕС додатково зменшили виробництво електроенергії після атак 19 листопада.
Йдеться про Хмельницьку та Рівненську АЕС.
Топ коментарі
+11 Usp Bu
показати весь коментар20.11.2025 15:16 Відповісти Посилання
+6 Александр Павлов #594157
показати весь коментар20.11.2025 15:27 Відповісти Посилання
+5 Frol Fedoroff
показати весь коментар20.11.2025 15:26 Відповісти Посилання
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Слава дебілам, що обрали цього буратіну і досі лижуть йому сраку!