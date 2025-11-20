В Киеве и трех областях ввели экстренные отключения света
В столице, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях ввели экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за ситуации в энергосистеме по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - пояснили там.
Что предшествовало?
В МАГАТЭ заявили, что украинские АЭС дополнительно сократили производство электроэнергии после атак 19 ноября.
Речь идет о Хмельницкой и Ровенской АЭС.
Слава дебілам, що обрали цього буратіну і досі лижуть йому сраку!