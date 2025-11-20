РУС
В Киеве и трех областях ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения 20 ноября: кого коснутся?

В столице, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за ситуации в энергосистеме по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - пояснили там.

Читайте также: 30% сети "Киевстара" осталось без питания из-за отключения света

Что предшествовало?

В МАГАТЭ заявили, что украинские АЭС дополнительно сократили производство электроэнергии после атак 19 ноября.

Речь идет о Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Читайте: РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК: повреждено оборудование

 

Киев (26380) Киевская область (4455) Одесская область (3961) ДТЭК (562) отключение света (528) Днепропетровская область (4722)
Топ комментарии
+9
вистоїмо кацапе!
20.11.2025 15:16 Ответить
+6
Новий очільник міненергетики теж не лох - заробити на відключенні електроенергії треба негайно поки є вікно.
20.11.2025 15:27 Ответить
+5
ніколи такого не було і ось знову. Літо красне було, крали крали, укриття не будували. Прийшла осінь красти перестали чі ні? Але крадії на волі, хто втік, хто вийшов під заставу. Україна в темряві, а у зеленого кубла все в шоколаді. І гроші крадені і генератори поцуплені, а для інших українців пункти незламності. Ленку скумбію разом з Алі-Бабою до ціх пунктів, щоб не ломалися
20.11.2025 15:26 Ответить
И это еще зимы нет. Зимой света не будет по 18-20 часов
20.11.2025 15:14 Ответить
Сейчас уже нет по 18 часов)зимой наверно 28 часов не будет )
20.11.2025 15:21 Ответить
буде 24\7. все йде до того
20.11.2025 15:28 Ответить
Если импорт не брать то так и будет к сожалению, походу плохо приготовились к этой зиме
20.11.2025 15:31 Ответить
як що мережі зруновані. ніякий імпорт не допоможе. Чому АЕС скоротили потужність? Бо електиру нема куди подіти
20.11.2025 15:36 Ответить
думаешь если с Молдавии гнать на Одессу то не поможет ?
20.11.2025 15:39 Ответить
Молдова сама на підсосі у ПМР. А Одесу забезпечує (в значній спупені" ПУАЕС)
20.11.2025 15:45 Ответить
ну значит импорт поможет некоторым областям, которые граничат с другими государствами
20.11.2025 15:47 Ответить
В Киеве сейчас нету света по 18-20 часов)) Зимой его не будет вообще.
20.11.2025 16:29 Ответить
вистоїмо кацапе!
20.11.2025 15:16 Ответить
Що ти там вистоїш в городках, селищах і селах дуже багато котлів які пов*язані з електрикою.
20.11.2025 15:39 Ответить
Ну а як вижити? Тільки вистояти...
20.11.2025 15:55 Ответить
краще так чим з кацапами
20.11.2025 16:51 Ответить
І якось воно зпівпало з .....
20.11.2025 15:19 Ответить
ніколи такого не було і ось знову. Літо красне було, крали крали, укриття не будували. Прийшла осінь красти перестали чі ні? Але крадії на волі, хто втік, хто вийшов під заставу. Україна в темряві, а у зеленого кубла все в шоколаді. І гроші крадені і генератори поцуплені, а для інших українців пункти незламності. Ленку скумбію разом з Алі-Бабою до ціх пунктів, щоб не ломалися
20.11.2025 15:26 Ответить
Новий очільник міненергетики теж не лох - заробити на відключенні електроенергії треба негайно поки є вікно.
20.11.2025 15:27 Ответить
то так. Попит на генератори та повербанки зростає, зростає і ціна на них. Вдячлеві продавці віддячать і ніякої корупції
20.11.2025 15:32 Ответить
надіюся всі знають хто в цьому винен.
20.11.2025 15:31 Ответить
дебіли вмикайте Чорнобильську і плутоній буде на майбутнє
20.11.2025 15:33 Ответить
на діючій хмельницьеій аес умудрились лопатки з турбін покрасти, то й важко уявити, що вже на чорнобильській покрадено не лише за минулих 40 років, а й за час окупації
20.11.2025 15:42 Ответить
Ніщо не змінюєтьця в Україні. Це типу, як крали, так і будемо красти, але іншим складом персоналу з жОПи, але Ви українці тримайтеся, як хочете та зможете, а ми будемо придумувати нові схеми, щоб ви вимерзли цієї зими! 🤬 ми Вас попередили, ПОТУЖНО, а далі вже самі...
20.11.2025 15:33 Ответить
Не ніщо, а ніхто
20.11.2025 16:02 Ответить
помста за ''карлсона'' і ''свєтку рижу''
20.11.2025 15:34 Ответить
Ну ведь не зря уже "закидывали" тему об изменении тарифа ... Теперь с "тройной силой" будут рассказывать об этом. ( ждем ) .
20.11.2025 15:46 Ответить
Слава Зє!
Слава дебілам, що обрали цього буратіну і досі лижуть йому сраку!
20.11.2025 15:54 Ответить
 
 