РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК: повреждено оборудование
Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Пятая атака на ТЭС
"Повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела. Это уже пятая атака на ТЭС компании за последние два месяца", - говорится в сообщении.
С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 210 раз.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг атаковал ракетами и дронами. Наибольшая угроза была для западных областей. В Бурштыне раздавались взрывы.
- Была угроза для Львова.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.
- По последним данным, в Тернополе 10 погибших и 37 раненых.
