РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК: повреждено оборудование

Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК.

Пятая атака на ТЭС

"Повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела. Это уже пятая атака на ТЭС компании за последние два месяца", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 210 раз.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг атаковал ракетами и дронами. Наибольшая угроза была для западных областей. В Бурштыне раздавались взрывы.

Была угроза для Львова.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.

По последним данным, в Тернополе 10 погибших и 37 раненых.

