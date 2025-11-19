РУС
РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК: повреждено оборудование

удар по тес

Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Пятая атака на ТЭС

"Повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела. Это уже пятая атака на ТЭС компании за последние два месяца", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 210 раз.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг атаковал ракетами и дронами. Наибольшая угроза была для западных областей. В Бурштыне раздавались взрывы.
  • Была угроза для Львова.
  • Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.
  • По последним данным, в Тернополе 10 погибших и 37 раненых.

ТЭС (288) энергетика (2842) ДТЭК (559)
А чому ці тес без охорони,адже можно збити і ракету,якщо би там була охорона
