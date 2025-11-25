Дайвери знайшли біля Уельсу російський військовий буй для стеження

У природоохоронній зоні Уельсу неподалік Британії група дайверів виявила російський гідроакустичний буй.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС, на незвичайний об’єкт натрапила команда волонтерів, яка займається очищенням морського дна заповідної зони Скомер. Знахідку виявили 15 листопада під час планового занурення учасники організації Neptune’s Army of Rubbish Cleaners (NARC).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про підозрілий прилад

За попередніми висновками експертів, знайдений предмет є російським гідроакустичним буєм РГБ-1А, який використовують для відстеження підводних човнів.

Спершу дайвери припустили, що він може бути елементом навігаційного обладнання. Проте після детального огляду вирішили звернутися за консультацією фахівців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни продовжують купувати квартири у Фінляндії попри заборону, – розслідування

Незалежний оборонний аналітик заявив, що знайдений прилад - саме гідроакустичний буй РГБ-1А. Такі буї зазвичай скидаються з патрульних літаків Ту-142М для моніторингу підводної активності.

Пристрій завдовжки близько 120 см і вагою близько 15 кг мав сліди пошкоджень, однак майже не був покритий морськими наростами.

Наразі спецслужби вивчають походження пристрою стеження і яким чином він опинився в морській зоні Британії.

Читайте також: Стармер про мирні переговори щодо припинення війни в Україні: Попереду ще багато роботи

Російські шпигуни

Раніше ми писали про загрозу шпигунства з боку Росії, Китаю та Ірану у Британії. Спецслужби застерегли, що іноземні агенти намагаються здобути вплив і секретну інформацію серед можновладців країни.

Британська контррозвідка закликала політиків обережно ставитися до нових контактів, перевіряти джерела фінансування та не довіряти тим, хто намагається втертися у довіру.

Попередження з’явилося після справи двох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, а також скандалу з політиком, який отримував гроші за проросійські заяви. Також ми повідомляли про російського шпигуна у Латвії, який збирав дані про військові об’єкти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано російського агента, який готував підрив газопроводу на сході України, - СБУ. ФОТО