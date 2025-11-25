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Новини Шпигунське обладнання РФ у водах Британії
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Дайвери знайшли біля Уельсу російський військовий буй для стеження

Біля британії знайшли російський буй для стеження

У природоохоронній зоні Уельсу неподалік Британії група дайверів виявила російський гідроакустичний буй.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС, на незвичайний об’єкт натрапила команда волонтерів, яка займається очищенням морського дна заповідної зони Скомер. Знахідку виявили 15 листопада під час планового занурення учасники організації Neptune’s Army of Rubbish Cleaners (NARC).

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Що відомо про підозрілий прилад

За попередніми висновками експертів, знайдений предмет є російським гідроакустичним буєм РГБ-1А, який використовують для відстеження підводних човнів. 

Спершу дайвери припустили, що він може бути елементом навігаційного обладнання. Проте після детального огляду вирішили звернутися за консультацією фахівців.

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Незалежний оборонний аналітик заявив, що знайдений прилад - саме гідроакустичний буй РГБ-1А. Такі буї зазвичай скидаються з патрульних літаків Ту-142М для моніторингу підводної активності.

Пристрій завдовжки близько 120 см і вагою близько 15 кг мав сліди пошкоджень, однак майже не був покритий морськими наростами.

Наразі спецслужби вивчають походження пристрою стеження і яким чином він опинився в морській зоні Британії. 

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Російські шпигуни

Раніше ми писали про загрозу шпигунства з боку Росії, Китаю та Ірану у Британії. Спецслужби застерегли, що іноземні агенти намагаються здобути вплив і секретну інформацію серед можновладців країни.

Британська контррозвідка закликала політиків обережно ставитися до нових контактів, перевіряти джерела фінансування та не довіряти тим, хто намагається втертися у довіру.

Попередження з’явилося після справи двох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, а також скандалу з політиком, який отримував гроші за проросійські заяви. Також ми повідомляли про російського шпигуна у Латвії, який збирав дані про військові об’єкти.

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Велика Британія (5969) росія (70347) шпигунство (1126)
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Топ коментарі
+12
Такой буй кто угодно может купить в любом военторге рыболовном магазине ... О!
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25.11.2025 00:54 Відповісти
+5
Яка несподіванка!
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25.11.2025 01:17 Відповісти
+3
Це нелюдь х7йло , друг трампа, так готується "до миру".....
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25.11.2025 02:50 Відповісти
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Такой буй кто угодно может купить в любом военторге рыболовном магазине ... О!
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25.11.2025 00:54 Відповісти
Яка несподіванка!
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25.11.2025 01:17 Відповісти
Це нелюдь х7йло , друг трампа, так готується "до миру".....
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25.11.2025 02:50 Відповісти
Пад вадой валялся буй.
Іво сбросіл рюZкій ..й.
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25.11.2025 03:00 Відповісти
Побільше б таких сюрпризів для сонної Європи .
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25.11.2025 03:23 Відповісти
Чому європейці ******* перетворювати все на комічний агіт-перформанс. Темні китайські Демони Пекла, неймовірне Зло яке зачаїлося в Ірані, і кацапи звичайно. Всі хочуть прекрасну жінку Європу, вже оточили і знімають штани з диким варварським оскалом. Ах як жити.
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25.11.2025 03:45 Відповісти
в України вбито 630 дітей з 22 року
на, посмійся з перфоманса, кретин ти американський
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25.11.2025 05:56 Відповісти
У «прекрасної жінки» артрит, подагра і ще деменція на додачу.
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25.11.2025 08:35 Відповісти
У природоохоронній зоні Уельсу неподалік Британії група дайверів виявила російський гідроакустичний буй.

Оце він на фото? Виявили дайвери? Та його не помітити, треба дуже постаратися. Це тонкий англійський гумор?
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25.11.2025 05:45 Відповісти
наскіко я знаю - розвідувальні дівайси у червоний не фарбують 😁
чомусь чорний у моді....

то цензор перше шо знайшов втулив по слову "буй"
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25.11.2025 05:58 Відповісти
 
 