На фронті відбулося 216 боєзіткнень, 43 з них - на Лиманському напрямку, - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 216 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

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Ворожі обстріли

Загарбники завдали 41 авіаційного удару, скинувши 103 керованих авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3 178 дронів-камікадзе та здійснили 2 972 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Також ворог завдав двох авіаударів, застосувавши дев’ять керованих авіабомб, та здійснив 162 обстріли, з яких два — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Синельникового, Амбарного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили п’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.

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Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 43 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають атаку противника у 14 локаціях.

На Слов’янському напрямку ворог сім разів намагався прорватися в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили чотири атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку росіяни 31 раз атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Яблунівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 49 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер. Сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 126 окупантів, з яких 94 — безповоротно. Наші захисники знищили одну одиницю автомобільного транспорту та 20 безпілотних літальних апаратів, також уразили артилерійську систему та десять укриттів для особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Олексіївка, Привільне та Красногірське.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 17 ворожих спроб просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Яблукове, Зелений Гай та у бік Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки на позиції наших військ поблизу населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.