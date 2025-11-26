На фронте произошло 216 боестолкновений, 43 из них - на Лиманском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 216 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Захватчики нанесли 41 авиационный удар, сбросив 103 управляемые авиабомбы. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3 178 дронов-камикадзе и осуществили 2 972 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили две штурмовые операции оккупантов. Также враг нанес два авиаудара, применив девять управляемых авиабомб, и осуществил 162 обстрела, из которых два — из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска, Синельниково, Амбарного и Двуречанского.
На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили пять штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 43 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодязи, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево. Сейчас украинские защитники отражают атаку противника в 14 локациях.
На Славянском направлении враг семь раз пытался прорваться в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Сакко и Ванцетти.
На Краматорском направлении украинские воины отбили четыре атаки в районе Часова Яра и в сторону Предтечиного.
На Константиновском направлении россияне 31 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Яблоневка, Плещиевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.
С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 49 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ялта и Дачное. Три боевые столкновения продолжаются до сих пор. Сегодня на этом направлении обезврежено 126 оккупантов, из которых 94 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили одну единицу автомобильного транспорта и 20 беспилотных летательных аппаратов, также поразили артиллерийскую систему и десять укрытий для личного состава врага.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили 14 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Алексеевка, Привольное и Красногорское.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 17 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Солодкое, Яблоково, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя.
На Ореховском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки на позиции наших войск вблизи населенного пункта Приморское.
На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
Російські війська просунулися на захід від Рівнопілля, на південь від Затишшя і зайняли населений пункт Високе. Просування на південь від Затишшя ставить під удар північно-східну околицю Гуляйполя, оскільки противник наблизився до ферми, з якої відкривається шлях до штурму міста. Просування на ділянці площею 15,5 км².
У Покровську, Мирнограді та Сіверську йдуть важкі бої. Російські війська посилили тиск у районі цих міст і збільшили інтенсивність ударів артилерії та авіації."