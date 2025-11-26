На фронте произошло 216 боестолкновений, 43 из них - на Лиманском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 216 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Захватчики нанесли 41 авиационный удар, сбросив 103 управляемые авиабомбы. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3 178 дронов-камикадзе и осуществили 2 972 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили две штурмовые операции оккупантов. Также враг нанес два авиаудара, применив девять управляемых авиабомб, и осуществил 162 обстрела, из которых два — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска, Синельниково, Амбарного и Двуречанского.

На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили пять штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 43 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодязи, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево. Сейчас украинские защитники отражают атаку противника в 14 локациях.

На Славянском направлении враг семь раз пытался прорваться в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении украинские воины отбили четыре атаки в районе Часова Яра и в сторону Предтечиного.

На Константиновском направлении россияне 31 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Яблоневка, Плещиевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 49 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ялта и Дачное. Три боевые столкновения продолжаются до сих пор. Сегодня на этом направлении обезврежено 126 оккупантов, из которых 94 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили одну единицу автомобильного транспорта и 20 беспилотных летательных аппаратов, также поразили артиллерийскую систему и десять укрытий для личного состава врага.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 14 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Алексеевка, Привольное и Красногорское.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 17 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Солодкое, Яблоково, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки на позиции наших войск вблизи населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.