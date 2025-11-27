Ворог атакував енергетичні об’єкти. У трьох областях застосовані аварійні відключення (оновлено)

Протягом останньої доби російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях України. Внаслідок цих атак на ранок спостерігаються локальні знеструмлення в деяких регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

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Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно, енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для населення та критичної інфраструктури.

Аварійні відключення у Харківській області та графіки по Україні

За даними Укренерго, споживання електроенергії тримається на високому рівні. Для стабілізації ситуації в енергетичній системі у Харківській області застосовані аварійні відключення.

Сьогодні, з 00:00 до 23:59, у всіх регіонах України діють:

графіки погодинних відключень,

графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні слідкуйте на сторінках обленерго вашого регіону.

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Три області залишаються зі світловими обмеженнями

У Сумській, Харківській та Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомила НЕК "Укренерго".

Як зазначають в компанії, причиною застосування аварійних обмежень стали наслідки попередніх ракетних та дронових ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" наголосили, що аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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