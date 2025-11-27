Враг атаковал энергетические объекты, есть локальные отключения электроэнергии, - Минэнерго
За последние сутки российские войска нанесли удары по энергетическим объектам в нескольких областях Украины. В результате этих атак на утро наблюдаются локальные отключения электроэнергии в некоторых регионах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для населения и критической инфраструктуры.
Аварийные отключения в Харьковской области и графики по Украине
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Для стабилизации ситуации в энергетической системе в Харьковской области применены аварийные отключения.
Сегодня, с 00:00 до 23:59, во всех регионах Украины действуют:
-
графики почасовых отключений,
-
графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. За изменениями в энергоснабжении следите на страницах облэнерго вашего региона.
