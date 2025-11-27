РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9403 посетителя онлайн
Новости
268 0

Враг атаковал энергетические объекты, есть локальные отключения электроэнергии, - Минэнерго

Аварийные отключения в Украине из-за ударов РФ по энергетике

За последние сутки российские войска нанесли удары по энергетическим объектам в нескольких областях Украины. В результате этих атак на утро наблюдаются локальные отключения электроэнергии в некоторых регионах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для населения и критической инфраструктуры.

Аварийные отключения в Харьковской области и графики по Украине

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Для стабилизации ситуации в энергетической системе в Харьковской области применены аварийные отключения.

Сегодня, с 00:00 до 23:59, во всех регионах Украины действуют:

  • графики почасовых отключений,

  • графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. За изменениями в энергоснабжении следите на страницах облэнерго вашего региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру двух областей. Применяются аварийные и стабилизационные отключения, - Минэнерго

Автор: 

обстрел (30655) Укрэнерго (710) Минэнерго (455) обесточивание (71) Харьковская область (1933)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 