Враг атаковал энергетические объекты, есть локальные отключения электроэнергии, - Минэнерго

За последние сутки российские войска нанесли удары по энергетическим объектам в нескольких областях Украины. В результате этих атак на утро наблюдаются локальные отключения электроэнергии в некоторых регионах.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для населения и критической инфраструктуры.

Аварийные отключения в Харьковской области и графики по Украине

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Для стабилизации ситуации в энергетической системе в Харьковской области применены аварийные отключения.

Сегодня, с 00:00 до 23:59, во всех регионах Украины действуют:

графики почасовых отключений,

графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. За изменениями в энергоснабжении следите на страницах облэнерго вашего региона.

