Враг атаковал энергетическую инфраструктуру двух областей. Применяются аварийные и стабилизационные отключения, - Минэнерго

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой и Харьковской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают без перерыва, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Минэнерго

Действуют аварийные и почасовые отключения

Как отмечается, для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях применены аварийные отключения. Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

Что предшествовало?

