Ворог атакував енергетичну інфраструктуру двох областей. Застосовуються аварійні та стабілізаційні відключення, - Міненерго

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Діють аварійні та погодинні відключення

Як зазначається, для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення. Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

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Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Києві та 5 областях. Є знеструмлення, запроваджено аварійні відключення.

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