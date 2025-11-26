Ворог атакував енергетичну інфраструктуру двох областей. Застосовуються аварійні та стабілізаційні відключення, - Міненерго
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Діють аварійні та погодинні відключення
Як зазначається, для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення. Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Києві та 5 областях. Є знеструмлення, запроваджено аварійні відключення.
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