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Новини Удари по енергетиці
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Екстрені відключення світла на Лівому березі Києва скасовано, - ДТЕК

Споживання електроенергії стабілізувалося

Наразі у Києві вже скасували екстрені відключення електроенергії. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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"Лівий берег Києва: екстрені відключення скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Києві та 5 областях. Є знеструмлення, запроваджено аварійні відключення, - Міненерго

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині. Зокрема, як зазначалося, застосовувалися екстрені відключення на Лівому березі Києва.

Своєю чергою, в Міненерго повідомляли, що ворог атакував енергооб’єкти України.

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Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
  • Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі через атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
  • Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.

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