Екстрені відключення світла на Лівому березі Києва скасовано, - ДТЕК
Наразі у Києві вже скасували екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"Лівий берег Києва: екстрені відключення скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині. Зокрема, як зазначалося, застосовувалися екстрені відключення на Лівому березі Києва.
Своєю чергою, в Міненерго повідомляли, що ворог атакував енергооб’єкти України.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
- Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі через атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
- Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.
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