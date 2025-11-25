Екстрені відключення світла на Лівому березі Києва скасовано, - ДТЕК

Наразі у Києві вже скасували екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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"Лівий берег Києва: екстрені відключення скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Києві та 5 областях. Є знеструмлення, запроваджено аварійні відключення, - Міненерго

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині. Зокрема, як зазначалося, застосовувалися екстрені відключення на Лівому березі Києва.

Своєю чергою, в Міненерго повідомляли, що ворог атакував енергооб’єкти України.

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