Экстренные отключения света на Левом берегу Киева отменены, - ДТЭК
На данный момент в Киеве уже отменили экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"Левый берег Киева: экстренные отключения отменены. В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области. В частности, как отмечалось, применялись экстренные отключения на Левом берегу Киева.
В свою очередь, в Минэнерго сообщали, что враг атаковал энергообъекты Украины.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.
- Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.
- Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.
