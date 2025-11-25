Экстренные отключения света на Левом берегу Киева отменены, - ДТЭК

На данный момент в Киеве уже отменили экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Левый берег Киева: экстренные отключения отменены. В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Киеве и 5 областях. Есть отключения электроэнергии, введены аварийные отключения, - Минэнерго

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области. В частности, как отмечалось, применялись экстренные отключения на Левом берегу Киева.

В свою очередь, в Минэнерго сообщали, что враг атаковал энергообъекты Украины.

Читайте также: Рашисты атаковали Черкасскую область: разрушен дом, есть повреждения. ФОТО

Что предшествовало?