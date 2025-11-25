РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10597 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
439 0

Экстренные отключения света на Левом берегу Киева отменены, - ДТЭК

Потребление электроэнергии стабилизировалось.

На данный момент в Киеве уже отменили экстренные отключения электроэнергии. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Левый берег Киева: экстренные отключения отменены. В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Киеве и 5 областях. Есть отключения электроэнергии, введены аварийные отключения, - Минэнерго

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области. В частности, как отмечалось, применялись экстренные отключения на Левом берегу Киева.

В свою очередь, в Минэнерго сообщали, что враг атаковал энергообъекты Украины.

Читайте также: Рашисты атаковали Черкасскую область: разрушен дом, есть повреждения. ФОТО

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.
  • Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.
  • Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.

Автор: 

Киев (26390) энергетика (2851) отключение света (537)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 