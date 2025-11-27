"Укрзалізниця" з 14 грудня запроваджує щогодинний рух поїздів Київ - Львів
З 14 грудня "Укрзалізниця" вводить тактовий рух поїздів на напрямку Київ - Львів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".
У пресслужбі компанії пояснили, що це означає курсування поїздів за стабільним і повторюваним розкладом - щогодини. Переважна більшість рейсів будуть цілорічними, із кількома виключеннями для "позапікового" періоду.
Тактовий рух
Тактовий рух - це модель сполучення, за якої поїзди відправляються через чітко визначені інтервали. За даними "Укрзалізниці", така система добре відома в Німеччині, Австрії, Нідерландах та інших країнах Європи з розвиненою залізничною мережею, а в Україні вже тестувалася на Kyiv City Express.
Переваги для пасажирів полягають у передбачуваності та простоті запам’ятовування розкладу. Для залізниці ж це дозволяє рівномірно розподілити пасажиропотік протягом доби та зменшити пікові навантаження на інфраструктуру.
Нагадаємо, також "Укрзалізниця" представила новий графік руху на 2025-2026 роки, який набуде чинності 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів - з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.
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