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Новини Нововведення Укрзалізниці
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"Укрзалізниця" з 14 грудня запроваджує щогодинний рух поїздів Київ - Львів

експрес,залізниця,потяг,укрзалізниця

З 14 грудня "Укрзалізниця" вводить тактовий рух поїздів на напрямку Київ - Львів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

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У пресслужбі компанії пояснили, що це означає курсування поїздів за стабільним і повторюваним розкладом - щогодини. Переважна більшість рейсів будуть цілорічними, із кількома виключеннями для "позапікового" періоду.

Тактовий рух

Тактовий рух - це модель сполучення, за якої поїзди відправляються через чітко визначені інтервали. За даними "Укрзалізниці", така система добре відома в Німеччині, Австрії, Нідерландах та інших країнах Європи з розвиненою залізничною мережею, а в Україні вже тестувалася на Kyiv City Express.

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Переваги для пасажирів полягають у передбачуваності та простоті запам’ятовування розкладу. Для залізниці ж це дозволяє рівномірно розподілити пасажиропотік протягом доби та зменшити пікові навантаження на інфраструктуру.

Нагадаємо, також "Укрзалізниця" представила новий графік руху на 2025-2026 роки, який набуде чинності 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів - з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.

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Автор: 

Київ (20855) Львів (3288) потяг (2065) Укрзалізниця (7188) Львівська область (2799) Львівський район (277)
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А що, вже кордони відкриють? Сєрлещ щось знає, стосовно мирних угод та капітуляцій.
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27.11.2025 14:41 Відповісти
А на Сумщину і Харківщину теж запустять тактовий рух ???
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27.11.2025 14:55 Відповісти
Між Харковом, Дніпром та Запоріжжям взагалі ніякого сполучення......
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27.11.2025 16:06 Відповісти
Не зовсім зрозумів. Якщо щогодини, наприклад з 6ої години ранку до хоча б 21 години вечора, то це 16 составів в один кінець, стільки ж в обратну сторону. А состави є в наявності ? Укрзалізниця ж скаржиться що нема вагонів. Чи може буде состав всього з 2х чи з 3х вагонів ?
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27.11.2025 16:09 Відповісти
В Буковелі вже лижний сезон починається?

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27.11.2025 16:25 Відповісти
Ну да, отримали ж 1к і поперли на Буковель за 3000 км
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27.11.2025 18:23 Відповісти
почалося?
чи ще ні?
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27.11.2025 16:54 Відповісти
 
 