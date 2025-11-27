РУС
Новости Нововведение Укрзализныци
1 074 2

"Укрзализныця" с 14 декабря вводит ежечасное движение поездов Киев - Львов

экспресс,железная дорога,поезд,укрзализныця

С 14 декабря "Укрзализныця" вводит тактовое движение поездов на направлении Киев - Львов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю".

В пресс-службе компании пояснили, что это означает курсирование поездов по стабильному и повторяемому расписанию - каждый час. Подавляющее большинство рейсов будут круглогодичными, с несколькими исключениями для "внепикового" периода.

Тактовое движение

Тактовое движение — это модель сообщения, при которой поезда отправляются через четко определенные интервалы. По данным "Укрзализныци", такая система хорошо известна в Германии, Австрии, Нидерландах и других странах Европы с развитой железнодорожной сетью, а в Украине уже тестировалась на Kyiv City Express.

Преимущества для пассажиров заключаются в предсказуемости и простоте запоминания расписания. Для железной дороги же это позволяет равномерно распределить пассажиропоток в течение суток и уменьшить пиковые нагрузки на инфраструктуру.

Напомним, также"Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который вступит в силу 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов - из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.

Киев (26403) Львов (4676) поезд (1061) Укрзализныця (2864) Львовская область (3098) Львовский район (142)
Сортировать:
А що, вже кордони відкриють? Сєрлещ щось знає, стосовно мирних угод та капітуляцій.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:41 Ответить
А на Сумщину і Харківщину теж запустять тактовий рух ???
показать весь комментарий
27.11.2025 14:55 Ответить
 
 