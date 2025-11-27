"Укрзализныця" с 14 декабря вводит ежечасное движение поездов Киев - Львов
С 14 декабря "Укрзализныця" вводит тактовое движение поездов на направлении Киев - Львов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю".
В пресс-службе компании пояснили, что это означает курсирование поездов по стабильному и повторяемому расписанию - каждый час. Подавляющее большинство рейсов будут круглогодичными, с несколькими исключениями для "внепикового" периода.
Тактовое движение
Тактовое движение — это модель сообщения, при которой поезда отправляются через четко определенные интервалы. По данным "Укрзализныци", такая система хорошо известна в Германии, Австрии, Нидерландах и других странах Европы с развитой железнодорожной сетью, а в Украине уже тестировалась на Kyiv City Express.
Преимущества для пассажиров заключаются в предсказуемости и простоте запоминания расписания. Для железной дороги же это позволяет равномерно распределить пассажиропоток в течение суток и уменьшить пиковые нагрузки на инфраструктуру.
Напомним, также"Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который вступит в силу 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов - из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль