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Новини Китай про війну в Україні
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Китай підтримує переговори щодо миру в Україні та взаємодіє з усіма сторонами, - МЗС КНР

китай

Китай підтримує переговори та будь-які інші зусилля, спрямовані на встановлення миру в Україні, і взаємодіє з усіма сторонами для якнайшвидшого завершення війни.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до врегулювання української кризи", - сказала Мао. Вона додала, що Пекін "підтримує всі зусилля, що сприяють миру" та постійно взаємодіє з Україною, Росією та іншими сторонами.

За словами речниці, Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, "відіграє конструктивну роль" у пошуку політичного вирішення, хоча офіційний Пекін продовжує уникати визначення агресора і жертви конфлікту.

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Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон під час свого державного візиту до Китаю на початку грудня має намір закликати Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для досягнення перемир’я в Україні.

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Ваші косі очі кажуть що ви *******. Так що ПНХ.
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28.11.2025 12:26 Відповісти
Потрібно заборонити експорт китайських автівок, смартфонів та побутової техніки в Україну, щоб Китай більш рішуче тиснув на путіна.
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28.11.2025 12:34 Відповісти
Брехня!
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28.11.2025 12:29 Відповісти
Будь-які заяви Китаю не означають ні-чо-го. Просто дим в очі.
Вони не мають ніякого відношення до планів.
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28.11.2025 12:40 Відповісти
Якось до сраки що там жовті макаки підтримують. Я скоріше повірю що крокодил з м'яса перейде на траву ніж те що жовтоморді бажають Україні миру
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28.11.2025 12:41 Відповісти
За фсьо хорошеє, протів всєго плохого. Унила болтовня.
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28.11.2025 12:50 Відповісти
хитрожопые узкоглазые каммуняки
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28.11.2025 12:56 Відповісти
 
 