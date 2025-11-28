Китай підтримує переговори щодо миру в Україні та взаємодіє з усіма сторонами, - МЗС КНР
Китай підтримує переговори та будь-які інші зусилля, спрямовані на встановлення миру в Україні, і взаємодіє з усіма сторонами для якнайшвидшого завершення війни.
Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до врегулювання української кризи", - сказала Мао. Вона додала, що Пекін "підтримує всі зусилля, що сприяють миру" та постійно взаємодіє з Україною, Росією та іншими сторонами.
За словами речниці, Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, "відіграє конструктивну роль" у пошуку політичного вирішення, хоча офіційний Пекін продовжує уникати визначення агресора і жертви конфлікту.
Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон під час свого державного візиту до Китаю на початку грудня має намір закликати Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для досягнення перемир’я в Україні.
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