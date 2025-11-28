РУС
Новости Китай о войне в Украине
354 7

Китай поддерживает переговоры о мире в Украине и взаимодействует со всеми сторонами, - МИД КНР

китай

Китай поддерживает переговоры и любые другие усилия, направленные на установление мира в Украине, и взаимодействует со всеми сторонами для скорейшего завершения войны.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай всегда поддерживал и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь к урегулированию украинского кризиса", - сказала Мао. Она добавила, что Пекин "поддерживает все усилия, способствующие миру" и постоянно взаимодействует с Украиной, Россией и другими сторонами.

По словам пресс-секретаря, Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, "играет конструктивную роль" в поиске политического решения, хотя официальный Пекин продолжает избегать определения агрессора и жертвы конфликта.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего государственного визита в Китай в начале декабря намерен призвать Си Цзиньпина оказать влияние на Россию для достижения перемирия в Украине.

Китай (3268) МИД (7153) война в Украине (7037)
Ваші косі очі кажуть що ви *******. Так що ПНХ.
28.11.2025 12:26 Ответить
Потрібно заборонити експорт китайських автівок, смартфонів та побутової техніки в Україну, щоб Китай більш рішуче тиснув на путіна.
28.11.2025 12:34 Ответить
Брехня!
28.11.2025 12:29 Ответить
Будь-які заяви Китаю не означають ні-чо-го. Просто дим в очі.
Вони не мають ніякого відношення до планів.
28.11.2025 12:40 Ответить
Якось до сраки що там жовті макаки підтримують. Я скоріше повірю що крокодил з м'яса перейде на траву ніж те що жовтоморді бажають Україні миру
28.11.2025 12:41 Ответить
За фсьо хорошеє, протів всєго плохого. Унила болтовня.
28.11.2025 12:50 Ответить
хитрожопые узкоглазые каммуняки
