Командували ударами "Градів" по центру Сум: заочно повідомлено про підозру чотирьом рашистам, - СБУ

Зібрано доказову базу на командування збройних угруповань РФ, яке здійснило обстріл цивільної інфраструктури міста Суми 3 червня 2025 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Атака на Суми

Як зазначається, йдеться про ворожу атаку по центральній частині прифронтової громади з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 "Град". Для збільшення уражаючої дії рашисти застосували касетні боєприпаси.

Унаслідок удару загинули та дістали тяжкі поранення більш ніж 30 місцевих жителів, серед них – троє дітей.

У зоні ураження опинилися багатоквартирні будинки, медзаклад та інша цивільна забудова обласного центру.

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Причетні до атаки

Встановлено, що до організації атаки причетний полковник Володимир Щипіцин – командир 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу РФ. Саме він займався плануванням удару з використанням реактивної артилерії.

До підготовки та здійснення обстрілу він залучив своїх підлеглих:

начальника штабу – першого заступника командира полку підполковника Віталія Орлова;

начальника артилерії полку підполковника Даміра Гарнаєва.

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Встановлено, що безпосередній наказ відкрити вогонь по Сумах віддав командир реактивної артбатареї російського полку капітан Дмитро Волобуєв.

Що загрожує?

Усім чотирьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

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Тривають комплексні заходи, щоб притягнути до відповідальності кожного рашиста за злочини проти нашої держави.