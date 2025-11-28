Командовали ударами "Градов" по центру Сум: заочно сообщено о подозрении четырем рашистам, - СБУ

Собрана доказательная база на командование вооруженных группировок РФ, которое осуществило обстрел гражданской инфраструктуры города Сумы 3 июня 2025 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Атака на Сумы

Как отмечается, речь идет о вражеской атаке по центральной части прифронтовой громады из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Для увеличения поражающего действия рашисты применили кассетные боеприпасы.

В результате удара погибли и получили тяжелые ранения более 30 местных жителей, среди них – трое детей.

В зоне поражения оказались многоквартирные дома, медучреждение и другая гражданская застройка областного центра.

Причастные к атаке

Установлено, что к организации атаки причастен полковник Владимир Щипицын – командир 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа РФ. Именно он занимался планированием удара с использованием реактивной артиллерии.

К подготовке и осуществлению обстрела он привлек своих подчиненных:

начальника штаба – первого заместителя командира полка подполковника Виталия Орлова;

начальника артиллерии полка подполковника Дамира Гарнаева.

Установлено, что непосредственный приказ открыть огонь по Сумам отдал командир реактивной артбатареи российского полка капитан Дмитрий Волобуев.

Что грозит?

Всем четырем фигурантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности каждого рашиста за преступления против нашего государства.