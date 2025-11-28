Командовали ударами "Градов" по центру Сум: заочно сообщено о подозрении четырем рашистам, - СБУ
Собрана доказательная база на командование вооруженных группировок РФ, которое осуществило обстрел гражданской инфраструктуры города Сумы 3 июня 2025 года.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Атака на Сумы
Как отмечается, речь идет о вражеской атаке по центральной части прифронтовой громады из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Для увеличения поражающего действия рашисты применили кассетные боеприпасы.
В результате удара погибли и получили тяжелые ранения более 30 местных жителей, среди них – трое детей.
В зоне поражения оказались многоквартирные дома, медучреждение и другая гражданская застройка областного центра.
Причастные к атаке
Установлено, что к организации атаки причастен полковник Владимир Щипицын – командир 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа РФ. Именно он занимался планированием удара с использованием реактивной артиллерии.
К подготовке и осуществлению обстрела он привлек своих подчиненных:
- начальника штаба – первого заместителя командира полка подполковника Виталия Орлова;
- начальника артиллерии полка подполковника Дамира Гарнаева.
Установлено, что непосредственный приказ открыть огонь по Сумам отдал командир реактивной артбатареи российского полка капитан Дмитрий Волобуев.
Что грозит?
Всем четырем фигурантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности каждого рашиста за преступления против нашего государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль