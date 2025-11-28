Зеленський - демократично обраний президент, Путін цього не визнає, - речниця Єврокомісії Піньйо
Головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо зазначила, що ЄС підтримує Зеленського та його зусилля покласти край війні в Україні, попри невизнання легітимності з боку Кремля.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.
"Президент Зеленський є демократично обраним українським народом президентом України", – наголосила Піньйо.
Вона наголосила, що Європейський Союз працює разом із президентом України Володимиром Зеленським і підтримує його численні зусилля, спрямовані на остаточне покладання край війні та досягнення миру.
"Очевидно, що президент Путін має певні труднощі з визнанням демократично обраного президента своєї сусідньої країни – України", – констатувала головна речниця Єврокомісії.
Що передувало?
Диктатор Путін раніше неодноразово заявляв, що Зеленський не є легітимним президентом і не може брати участь у мирних перемовинах як сторона, що представляє Україну. Російська пропаганда систематично називає його "неофіційним" або "нелегітимним" главою держави, намагаючись дискредитувати його на міжнародній арені.
Влітку цього року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія визнає Зеленського "де-факто" главою України і готова з ним зустрітися, проте підписувати документи не буде.
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Ким зобов'язаний? Чи кому?
"У частині першій статті 103 Конституції України визначено, що Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років."
І читай будь ласка уважніше, перед тим як щось коментувати:
"Конституційний Суд України вирішив:
1. Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років."
А Закон, який забороняє всі вибори - це не Конституція, і він може бути легко змінений 226 голосами у Верховній Раді і підписом приZEдента. Або 301 голосом у ВР, для подолання вєто приZEдента.
І провести їх технічно теж цілком можливо бюлетнями, тобто без фальсифікацій в "ze-Дія". Проголосувати можуть всі хто в Україні бюлетнями. Військові в тому числі, без проблем для фронту.
Для цього лише в Законі має бути передбачено, що військовослужбовцям які знаходяться в зоні бойових дій, дається на голосування тижнів два. Тобто, щоб військові могли зробити ротацію. Це принагідно примусить деяке військове командування зробити ротацію тих військовослужбовців, яких на нулі тримають більше двох тижнів.
Відтак, українці не проти виборів - а лише проти того, щоб під час дії воєнного стану сфальсифікували вибори у якійсь "ze-Дії", чи щоб на всіх політичних опонентів влади (крім партнерів таких як бойки-льовочкіни та всяка пінчуковська соросня) були накладені санкції і порушенні кримінальні справи.
І бояться українці не того що "фронт посиплеться через відміну воєнного стану" - а того, що коли підмосковські zeлені мародери не зможуть під себе сфальсифікувати результати цих виборів - то свідомо завалять фронт, щоб Україна була знищена, і не було кому і за що, притягнути їх до кримінальної відповідальності за злочини проти українців, саботаж оборони ще з 2020-го року і держзради.
Конституцію може тлумачити тільки Конституційний суд, а він вже по цьому поводу приймав рішення.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.
Політичне визнання і технічна взаємодія - різні речі.
Міжнародне право дозволяє підтримувати необхідні канали зв'язку з будь-яким режимом (навіть тоталітарним чи нелегітимним), не визнаючи легітимності його виборів.
Так само роблять США з талібами, ООН з КНДР, а Україна з рашею щодо обміну полонених.
Тому сам факт контактів ЄС з представниками раші не означає визнання їх влади або виборів."
Путин подарил восемь колец лидерам стран СНГ - и еще одно оставил себе
10:55, 27 декабря 2022
Президент России Владимир Путин подарил участникам неформального саммита стран СНГ перстни с символикой Содружества. Об этом сообщает «Коммерсант».
На каждом кольце из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и надпись «с новым годом 2023». Кроме того, на перстне указано название страны, где проходил саммит, - Россия.