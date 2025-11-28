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Новини переговори з РФ
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Зеленський - демократично обраний президент, Путін цього не визнає, - речниця Єврокомісії Піньйо

ЄС підтверджує легітимність Зеленського перед лицем Путіна

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо зазначила, що ЄС підтримує Зеленського та його зусилля покласти край війні в Україні, попри невизнання легітимності з боку Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.

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"Президент Зеленський є демократично обраним українським народом президентом України", – наголосила Піньйо.

Вона наголосила,  що Європейський Союз працює разом із президентом України Володимиром Зеленським і підтримує його численні зусилля, спрямовані на остаточне покладання край війні та досягнення миру.

"Очевидно, що президент Путін має певні труднощі з визнанням демократично обраного президента своєї сусідньої країни – України", – констатувала головна речниця Єврокомісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 60% українців вважають Зеленського і Верховну Раду легітимними, - опитування Socis. ІНФОГРАФІКА

Що передувало?

Диктатор Путін раніше неодноразово заявляв, що Зеленський не є легітимним президентом і не може брати участь у мирних перемовинах як сторона, що представляє Україну. Російська пропаганда систематично називає його "неофіційним" або "нелегітимним" главою держави, намагаючись дискредитувати його на міжнародній арені.

Влітку цього року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія визнає Зеленського "де-факто" главою України і готова з ним зустрітися, проте підписувати документи не буде.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС про Зеленського: Легітимно обраний на демократичних виборах президент

Автор: 

Зеленський Володимир (28000) легітимність (29) Євросоюз (15223)
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Топ коментарі
+11
Був..до 2024 року. Потім він викупив собі пару років за українські надра.
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28.11.2025 13:51 Відповісти
+9
Конституція чітко вказує, термін перебування на посту Президента - 5 років. Крапка.
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28.11.2025 13:55 Відповісти
+8
зеля був вибраний в 2019. зараз вже майже 2026 рік. зеля трохи просрочений.
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28.11.2025 13:51 Відповісти
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Був..до 2024 року. Потім він викупив собі пару років за українські надра.
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28.11.2025 13:51 Відповісти
Тебе за такі слова можно сміло тягнути на нари. Якщо ти не поважаєш Конституцію України
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28.11.2025 13:53 Відповісти
Конституція чітко вказує, термін перебування на посту Президента - 5 років. Крапка.
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28.11.2025 13:55 Відповісти
Конституція України каже що президент дійсний поки не буде обраний новий президент
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28.11.2025 13:58 Відповісти
Нижче відповів. Є рішення КС від 2014 року. Там чорним по білому все написано.
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28.11.2025 13:59 Відповісти
Нижче ти надав посилання на рішення КС стосовно строку перебування на посаді президента, обраного позачергово. У зв''язку з самоусуненням в 2014 року діючого президента (втікшого у кацапію) і відповідно-необхідності позачергових демократичних загальноукраїнських виборів президента України. Тож то трохи не по темі. Але найголовніше ти забув, що зараз у країні діє віськовий стан, під час якого законом заборонено проводити вибори президента. Тому зеля зобов''язаний виконувати свої повноваження до обрання та вступу на посаду новобраного президента. Хіба що ВР за допомогою КС усуне його шляхом імпічменту.
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28.11.2025 14:16 Відповісти
"[…] зеля зобов''язаний […]"

Ким зобов'язаний? Чи кому?
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28.11.2025 14:22 Відповісти
Зобов''язаний Конституції України : "Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України."
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28.11.2025 14:30 Відповісти
А виглядає так, що в нього більше зобов'язань перед міндічами-спіздічами. Які він і виконує неухильно. Через що й новообраного Президента України не буде - бо Зєльонкін чесних виборів ніколи не проведе.
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28.11.2025 14:38 Відповісти
Те, як він виконує свої повноваження-це вже інша справа. Ми ж розмовляємо тільки стосовно законності його повноважень. І давайте відверто-технічно вибори провести зараз неможливо.
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28.11.2025 15:15 Відповісти
Ти так це бачиш, а я читаю Конституцію. Термін - 5 років.
"У частині першій статті 103 Конституції України визначено, що Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років."
І читай будь ласка уважніше, перед тим як щось коментувати:
"Конституційний Суд України вирішив:
1. Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років."
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28.11.2025 14:31 Відповісти
Ти читаєш в Конституції тільки те, що ти хочеш побачити. Так, 5 років згідно Конституції, після чого мають бути проведені вибори. Але ти бачиш цифру 5, не помічаючи іншого-що зараз діє військовий стан, під час дії якого законом вибори проводити заборонено. А ти сам вище процитував "Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування". Тобто немає виборів=немає нового президента=є діючий президент, оскільки Конституція чітко говорить, що до обрання нового повноваження має виконувати попередній.
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28.11.2025 15:13 Відповісти
Проводити вибори заборонено законом України "Про правовий режим воєнного стану". Це легко змінити у ВР, основний закон цього не забороняє.
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28.11.2025 15:19 Відповісти
Змінити у ВР-можна, як і усунути президента ВР також може. А от провести вибори-технічно неможливо. Тому ВР цього не зробить. ТВО президента Стефанчук з обмеженеми правами-це навіть не Пастор.
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28.11.2025 15:30 Відповісти
Основний Закон в нас до Зеленського була Конституція, можливо щось змінилося?
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28.11.2025 17:44 Відповісти
Змінилося. Військовий стан з''явився. Не помітили ? Тоді заздрю.
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28.11.2025 19:03 Відповісти
згідно Конституції війсковий стан вводиться 1 раз а потім СТАН ВІЙНИ,......
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28.11.2025 19:06 Відповісти
Джерело, будь ласка, про 1 раз.
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28.11.2025 21:35 Відповісти
читай Конституцію,знайдеш все щодо ,,паузи,,-маякуй.....бо це якость схоже на захоплення влади та зміну Конституційного устрою,і розкажи чому у ннас офіційно не війна а якесь полодження,яке з юридичної сторони недає нам права на репарації,суди та тощо....
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28.11.2025 22:11 Відповісти
Це-не відповідь. Я питав про джерело, є на нього посилання ?
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28.11.2025 23:05 Відповісти
Почитайте уважно Конституцію, там написано 5 років, але може продовжувати більше до того часу, поки не вступить ново обраний( перерахунок бюлетенів, хвороба чи інше), в в нас виборів не було і новообраного президента немає.
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28.11.2025 14:01 Відповісти
А в нас що є новообраний? Ти в школу ходив, два +два можеш додати?
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28.11.2025 14:04 Відповісти
Так, в школу ходив і вчив Конституцію. Та норма розповсюджується на випадок, коли вже є новообраний президент, але ще не вступив до виконання своїх обов'язків. Це Вас так себе вести вчили в Трускавецькій ''акалемії'', що кращої відповіді не може бути, як ображати людину?
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28.11.2025 14:10 Відповісти
А що вибори я повинен організувати. Організувати вибори є кому. Там сидить ціла купа дармоїдів на високих зарплатах.
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28.11.2025 15:30 Відповісти
а ще Конституція прямо каже,що ніяке чмо не може поставити її на паузу....
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28.11.2025 19:04 Відповісти
Так от, для проведення президентських виборів і виборів до органів місцевого самоврядування, Конституція України не вимагає відміни дії воєнного стану! Не має в Конституції України статті яка б забороняла вибори президента, чи вибори до місцевих органів влади під час дії режиму воєнного стану. Конституція України забороняє під час дії воєнного стану лише вибори до Верховної Ради.

А Закон, який забороняє всі вибори - це не Конституція, і він може бути легко змінений 226 голосами у Верховній Раді і підписом приZEдента. Або 301 голосом у ВР, для подолання вєто приZEдента.

І провести їх технічно теж цілком можливо бюлетнями, тобто без фальсифікацій в "ze-Дія". Проголосувати можуть всі хто в Україні бюлетнями. Військові в тому числі, без проблем для фронту.

Для цього лише в Законі має бути передбачено, що військовослужбовцям які знаходяться в зоні бойових дій, дається на голосування тижнів два. Тобто, щоб військові могли зробити ротацію. Це принагідно примусить деяке військове командування зробити ротацію тих військовослужбовців, яких на нулі тримають більше двох тижнів.

Відтак, українці не проти виборів - а лише проти того, щоб під час дії воєнного стану сфальсифікували вибори у якійсь "ze-Дії", чи щоб на всіх політичних опонентів влади (крім партнерів таких як бойки-льовочкіни та всяка пінчуковська соросня) були накладені санкції і порушенні кримінальні справи.

І бояться українці не того що "фронт посиплеться через відміну воєнного стану" - а того, що коли підмосковські zeлені мародери не зможуть під себе сфальсифікувати результати цих виборів - то свідомо завалять фронт, щоб Україна була знищена, і не було кому і за що, притягнути їх до кримінальної відповідальності за злочини проти українців, саботаж оборони ще з 2020-го року і держзради.
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28.11.2025 14:42 Відповісти
А ти поважаеш ? Захищати пішов ?
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28.11.2025 14:02 Відповісти
Здається не потрібно було підігравати рашці, а виконати норми Конституції. Ви мабуть знаєте, що
Конституцію може тлумачити тільки Конституційний суд, а він вже по цьому поводу приймав рішення.
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28.11.2025 14:05 Відповісти
російська консерва, що сірить під прапором Польщі!
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28.11.2025 14:08 Відповісти
зеля був вибраний в 2019. зараз вже майже 2026 рік. зеля трохи просрочений.
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28.11.2025 13:51 Відповісти
Обґрунтування?
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28.11.2025 13:55 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
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28.11.2025 13:58 Відповісти
Це не мені,а Максиму.
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28.11.2025 14:01 Відповісти
1. Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.
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28.11.2025 14:22 Відповісти
".. необхідно розуміти так..." З якого переляку?
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28.11.2025 16:34 Відповісти
це так написав Конституційний Суд
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28.11.2025 16:35 Відповісти
Почитай Конституцію України. Чи вона для тебе сєпарок нічого не означає?
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28.11.2025 13:56 Відповісти
28.11.2025 14:22
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28.11.2025 14:23 Відповісти
Це зрозуміло. Питання в іншому, речниця Піньйо. Чому ви визнаєте так званого "путіна" -демократично вибраним президентом?.🤔
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28.11.2025 13:53 Відповісти
гарне питання 👍
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28.11.2025 13:54 Відповісти
Треба ж з ним якось торгувати
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28.11.2025 14:21 Відповісти
Офіційно, ЄС як такий не має повноважень визнавати чи не визнавати повноваження глав держав
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28.11.2025 14:46 Відповісти
Тоді які повноваження у ЄС взаємодіяти з нелегітимною владою кацапстану? Якщо взаємодіють, значить визнають за замовчуванням?
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28.11.2025 16:37 Відповісти
"ЄС як інституція дійсно не має повноважень визнавати або не визнавати глав іноземних держав - це компетенція національних урядів.
Політичне визнання і технічна взаємодія - різні речі.
Міжнародне право дозволяє підтримувати необхідні канали зв'язку з будь-яким режимом (навіть тоталітарним чи нелегітимним), не визнаючи легітимності його виборів.
Так само роблять США з талібами, ООН з КНДР, а Україна з рашею щодо обміну полонених.
Тому сам факт контактів ЄС з представниками раші не означає визнання їх влади або виборів."
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28.11.2025 16:53 Відповісти
Звучить комічно: диктатор пупін не визнає легітимності Зеленського)
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28.11.2025 13:56 Відповісти
)(уйло визнає тільки тих кого він коронував

Путин подарил восемь колец лидерам стран СНГ - и еще одно оставил себе

10:55, 27 декабря 2022
Президент России Владимир Путин подарил участникам неформального саммита стран СНГ перстни с символикой Содружества. Об этом сообщает «Коммерсант».

На каждом кольце из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и надпись «с новым годом 2023». Кроме того, на перстне указано название страны, где проходил саммит, - Россия.
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28.11.2025 14:01 Відповісти
два чоботи пара ! два дебіли і маньяки...
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28.11.2025 14:15 Відповісти
Когда избранный? 55 лет назад? Тогда и Янукович, до сих пор, демократически избранный президент Украины.
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28.11.2025 14:19 Відповісти
Ми б і хотіли змінити ЗЕленського але без втручання ззовні.А особливо від ху...ла.Це він нелегетимний,так як і Конституцію переписував і строки міняв,обнуляв і два рази підряд було,і фальсифікації по всій країні на користь "Єдиної підаросії"Взагалі - курсом героїчєського крєйсєра.
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28.11.2025 14:47 Відповісти
 
 