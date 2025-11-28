Зеленський - демократично обраний президент, Путін цього не визнає, - речниця Єврокомісії Піньйо

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо зазначила, що ЄС підтримує Зеленського та його зусилля покласти край війні в Україні, попри невизнання легітимності з боку Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.

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"Президент Зеленський є демократично обраним українським народом президентом України", – наголосила Піньйо.

Вона наголосила, що Європейський Союз працює разом із президентом України Володимиром Зеленським і підтримує його численні зусилля, спрямовані на остаточне покладання край війні та досягнення миру.

"Очевидно, що президент Путін має певні труднощі з визнанням демократично обраного президента своєї сусідньої країни – України", – констатувала головна речниця Єврокомісії.

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Що передувало?

Диктатор Путін раніше неодноразово заявляв, що Зеленський не є легітимним президентом і не може брати участь у мирних перемовинах як сторона, що представляє Україну. Російська пропаганда систематично називає його "неофіційним" або "нелегітимним" главою держави, намагаючись дискредитувати його на міжнародній арені.

Влітку цього року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія визнає Зеленського "де-факто" главою України і готова з ним зустрітися, проте підписувати документи не буде.

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