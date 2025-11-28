РУС
Зеленский - демократически избранный президент, Путин этого не признает, - пресс-секретарь Пиньо

ЕС подтверждает легитимность Зеленского перед лицом Путина

Главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что ЕС поддерживает Зеленского и его усилия положить конец войне в Украине, несмотря на непризнание легитимности со стороны Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда.

"Президент Зеленский является демократически избранным украинским народом президентом Украины", – подчеркнула Пиньйо.

Она подчеркнула, что Европейский Союз работает вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и поддерживает его многочисленные усилия, направленные на окончательное прекращение войны и достижение мира.

"Очевидно, что президент Путин испытывает определенные трудности с признанием демократически избранного президента соседней страны – Украины", – констатировала главная пресс-секретарь Еврокомиссии.

Что предшествовало?

Диктатор Путин ранее неоднократно заявлял, что Зеленский не является легитимным президентом и не может участвовать в мирных переговорах как сторона, представляющая Украину.Российская пропаганда систематически называет его "неофициальным" или "нелегитимным" главой государства, пытаясь дискредитировать его на международной арене.

Летом этого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признает Зеленского "де-факто" главой Украины и готова с ним встретиться, однако подписывать документы не будет.

+6
Це зрозуміло. Питання в іншому, речниця Піньйо. Чому ви визнаєте так званого "путіна" -демократично вибраним президентом?.🤔
28.11.2025 13:53
+5
Був..до 2024 року. Потім він викупив собі пару років за українські надра.
28.11.2025 13:51
+4
зеля був вибраний в 2019. зараз вже майже 2026 рік. зеля трохи просрочений.
28.11.2025 13:51
Був..до 2024 року. Потім він викупив собі пару років за українські надра.
28.11.2025 13:51
Тебе за такі слова можно сміло тягнути на нари. Якщо ти не поважаєш Конституцію України
28.11.2025 13:53
Конституція чітко вказує, термін перебування на посту Президента - 5 років. Крапка.
28.11.2025 13:55
Конституція України каже що президент дійсний поки не буде обраний новий президент
28.11.2025 13:58
Нижче відповів. Є рішення КС від 2014 року. Там чорним по білому все написано.
28.11.2025 13:59
Нижче ти надав посилання на рішення КС стосовно строку перебування на посаді президента, обраного позачергово. У зв''язку з самоусуненням в 2014 року діючого президента (втікшого у кацапію) і відповідно-необхідності позачергових демократичних загальноукраїнських виборів президента України. Тож то трохи не по темі. Але найголовніше ти забув, що зараз у країні діє віськовий стан, під час якого законом заборонено проводити вибори президента. Тому зеля зобов''язаний виконувати свої повноваження до обрання та вступу на посаду новобраного президента. Хіба що ВР за допомогою КС усуне його шляхом імпічменту.
28.11.2025 14:16
"[…] зеля зобов''язаний […]"

Ким зобов'язаний? Чи кому?
28.11.2025 14:22
Зобов''язаний Конституції України : "Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України."
28.11.2025 14:30
А виглядає так, що в нього більше зобов'язань перед міндічами-спіздічами. Які він і виконує неухильно. Через що й новообраного Президента України не буде - бо Зєльонкін чесних виборів ніколи не проведе.
28.11.2025 14:38
Ти так це бачиш, а я читаю Конституцію. Термін - 5 років.
"У частині першій статті 103 Конституції України визначено, що Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років."
І читай будь ласка уважніше, перед тим як щось коментувати:
"Конституційний Суд України вирішив:
1. Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років."
28.11.2025 14:31
Почитайте уважно Конституцію, там написано 5 років, але може продовжувати більше до того часу, поки не вступить ново обраний( перерахунок бюлетенів, хвороба чи інше), в в нас виборів не було і новообраного президента немає.
28.11.2025 14:01
А в нас що є новообраний? Ти в школу ходив, два +два можеш додати?
28.11.2025 14:04
Так, в школу ходив і вчив Конституцію. Та норма розповсюджується на випадок, коли вже є новообраний президент, але ще не вступив до виконання своїх обов'язків. Це Вас так себе вести вчили в Трускавецькій ''акалемії'', що кращої відповіді не може бути, як ображати людину?
28.11.2025 14:10
Так от, для проведення президентських виборів і виборів до органів місцевого самоврядування, Конституція України не вимагає відміни дії воєнного стану! Не має в Конституції України статті яка б забороняла вибори президента, чи вибори до місцевих органів влади під час дії режиму воєнного стану. Конституція України забороняє під час дії воєнного стану лише вибори до Верховної Ради.

А Закон, який забороняє всі вибори - це не Конституція, і він може бути легко змінений 226 голосами у Верховній Раді і підписом приZEдента. Або 301 голосом у ВР, для подолання вєто приZEдента.

І провести їх технічно теж цілком можливо бюлетнями, тобто без фальсифікацій в "ze-Дія". Проголосувати можуть всі хто в Україні бюлетнями. Військові в тому числі, без проблем для фронту.

Для цього лише в Законі має бути передбачено, що військовослужбовцям які знаходяться в зоні бойових дій, дається на голосування тижнів два. Тобто, щоб військові могли зробити ротацію. Це принагідно примусить деяке військове командування зробити ротацію тих військовослужбовців, яких на нулі тримають більше двох тижнів.

Відтак, українці не проти виборів - а лише проти того, щоб під час дії воєнного стану сфальсифікували вибори у якійсь "ze-Дії", чи щоб на всіх політичних опонентів влади (крім партнерів таких як бойки-льовочкіни та всяка пінчуковська соросня) були накладені санкції і порушенні кримінальні справи.

І бояться українці не того що "фронт посиплеться через відміну воєнного стану" - а того, що коли підмосковські zeлені мародери не зможуть під себе сфальсифікувати результати цих виборів - то свідомо завалять фронт, щоб Україна була знищена, і не було кому і за що, притягнути їх до кримінальної відповідальності за злочини проти українців, саботаж оборони ще з 2020-го року і держзради.
28.11.2025 14:42
А ти поважаеш ? Захищати пішов ?
28.11.2025 14:02
почему таким не дают бан ? это не только неуважение к конституции , но и еще подыгрывание рашке !!!!
28.11.2025 13:55
Здається не потрібно було підігравати рашці, а виконати норми Конституції. Ви мабуть знаєте, що
Конституцію може тлумачити тільки Конституційний суд, а він вже по цьому поводу приймав рішення.
28.11.2025 14:05
російська консерва, що сірить під прапором Польщі!
28.11.2025 14:08
зеля був вибраний в 2019. зараз вже майже 2026 рік. зеля трохи просрочений.
28.11.2025 13:51
Обґрунтування?
28.11.2025 13:55
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
28.11.2025 13:58
Це не мені,а Максиму.
28.11.2025 14:01
1. Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.
28.11.2025 14:22
Почитай Конституцію України. Чи вона для тебе сєпарок нічого не означає?
28.11.2025 13:56
28.11.2025 14:22
28.11.2025 14:23
Це зрозуміло. Питання в іншому, речниця Піньйо. Чому ви визнаєте так званого "путіна" -демократично вибраним президентом?.🤔
28.11.2025 13:53
гарне питання 👍
28.11.2025 13:54
Треба ж з ним якось торгувати
28.11.2025 14:21
Офіційно, ЄС як такий не має повноважень визнавати чи не визнавати повноваження глав держав
28.11.2025 14:46
Звучить комічно: диктатор пупін не визнає легітимності Зеленського)
28.11.2025 13:56
)(уйло визнає тільки тих кого він коронував

Путин подарил восем

Путин подарил восемь колец лидерам стран СНГ - и еще одно оставил себе

10:55, 27 декабря 2022
Президент России Владимир Путин подарил участникам неформального саммита стран СНГ перстни с символикой Содружества. Об этом сообщает «Коммерсант».

На каждом кольце из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и надпись «с новым годом 2023». Кроме того, на перстне указано название страны, где проходил саммит, - Россия.
28.11.2025 14:01 Ответить
два чоботи пара ! два дебіли і маньяки...
28.11.2025 14:15 Ответить
Когда избранный? 55 лет назад? Тогда и Янукович, до сих пор, демократически избранный президент Украины.
28.11.2025 14:19 Ответить
Ми б і хотіли змінити ЗЕленського але без втручання ззовні.А особливо від ху...ла.Це він нелегетимний,так як і Конституцію переписував і строки міняв,обнуляв і два рази підряд було,і фальсифікації по всій країні на користь "Єдиної підаросії"Взагалі - курсом героїчєського крєйсєра.
28.11.2025 14:47 Ответить
 
 