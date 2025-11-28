Зеленский - демократически избранный президент, Путин этого не признает, - пресс-секретарь Пиньо
Главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что ЕС поддерживает Зеленского и его усилия положить конец войне в Украине, несмотря на непризнание легитимности со стороны Кремля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда.
"Президент Зеленский является демократически избранным украинским народом президентом Украины", – подчеркнула Пиньйо.
Она подчеркнула, что Европейский Союз работает вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и поддерживает его многочисленные усилия, направленные на окончательное прекращение войны и достижение мира.
"Очевидно, что президент Путин испытывает определенные трудности с признанием демократически избранного президента соседней страны – Украины", – констатировала главная пресс-секретарь Еврокомиссии.
Что предшествовало?
Диктатор Путин ранее неоднократно заявлял, что Зеленский не является легитимным президентом и не может участвовать в мирных переговорах как сторона, представляющая Украину.Российская пропаганда систематически называет его "неофициальным" или "нелегитимным" главой государства, пытаясь дискредитировать его на международной арене.
Летом этого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признает Зеленского "де-факто" главой Украины и готова с ним встретиться, однако подписывать документы не будет.
Ким зобов'язаний? Чи кому?
"У частині першій статті 103 Конституції України визначено, що Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років."
І читай будь ласка уважніше, перед тим як щось коментувати:
"Конституційний Суд України вирішив:
1. Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років."
А Закон, який забороняє всі вибори - це не Конституція, і він може бути легко змінений 226 голосами у Верховній Раді і підписом приZEдента. Або 301 голосом у ВР, для подолання вєто приZEдента.
І провести їх технічно теж цілком можливо бюлетнями, тобто без фальсифікацій в "ze-Дія". Проголосувати можуть всі хто в Україні бюлетнями. Військові в тому числі, без проблем для фронту.
Для цього лише в Законі має бути передбачено, що військовослужбовцям які знаходяться в зоні бойових дій, дається на голосування тижнів два. Тобто, щоб військові могли зробити ротацію. Це принагідно примусить деяке військове командування зробити ротацію тих військовослужбовців, яких на нулі тримають більше двох тижнів.
Відтак, українці не проти виборів - а лише проти того, щоб під час дії воєнного стану сфальсифікували вибори у якійсь "ze-Дії", чи щоб на всіх політичних опонентів влади (крім партнерів таких як бойки-льовочкіни та всяка пінчуковська соросня) були накладені санкції і порушенні кримінальні справи.
І бояться українці не того що "фронт посиплеться через відміну воєнного стану" - а того, що коли підмосковські zeлені мародери не зможуть під себе сфальсифікувати результати цих виборів - то свідомо завалять фронт, щоб Україна була знищена, і не було кому і за що, притягнути їх до кримінальної відповідальності за злочини проти українців, саботаж оборони ще з 2020-го року і держзради.
Конституцію може тлумачити тільки Конституційний суд, а він вже по цьому поводу приймав рішення.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.
