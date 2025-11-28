Зеленский - демократически избранный президент, Путин этого не признает, - пресс-секретарь Пиньо

Главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что ЕС поддерживает Зеленского и его усилия положить конец войне в Украине, несмотря на непризнание легитимности со стороны Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Президент Зеленский является демократически избранным украинским народом президентом Украины", – подчеркнула Пиньйо.

Она подчеркнула, что Европейский Союз работает вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и поддерживает его многочисленные усилия, направленные на окончательное прекращение войны и достижение мира.

"Очевидно, что президент Путин испытывает определенные трудности с признанием демократически избранного президента соседней страны – Украины", – констатировала главная пресс-секретарь Еврокомиссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 60% украинцев считают Зеленского и Верховную Раду легитимными, - опрос Socis. ИНФОГРАФИКА

Что предшествовало?

Диктатор Путин ранее неоднократно заявлял, что Зеленский не является легитимным президентом и не может участвовать в мирных переговорах как сторона, представляющая Украину.Российская пропаганда систематически называет его "неофициальным" или "нелегитимным" главой государства, пытаясь дискредитировать его на международной арене.

Летом этого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признает Зеленского "де-факто" главой Украины и готова с ним встретиться, однако подписывать документы не будет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС о Зеленском: Легитимно избранный на демократических выборах президент