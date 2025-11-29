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Новини Бойові дії на Покровському напрямку Бойові дії на Лиманському напрямку
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На фронті понад 300 боєзіткнень за добу. Найбільше на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Протягом минулої доби зафіксовано 311 бойових зіткнень. Ворог посилив тиск на Покровському, Олександрівському, Лиманському та Костянтинівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Обстріли України

Вчора противник завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 50 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 2998 обстрілів, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1721 дрон-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

  • Дорожнє, Новий Донбас, Олександрівка Донецької області;
  • Гуляйполе, Воздвижівка, Різдвянка Запорізької області;
  • місто Херсон.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, здійснив 189 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті на 29 листопада

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Синельникового, Лиману та у напрямку Дворічанського й Колодязного.

Ситуація на фронті на 29 листопада

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Піщаного, Куп’янська, Петропавлівки та Кругляківки.

Ситуація на фронті на 29 листопада

На Лиманському напрямку ворог атакував 38 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Ольгівки, Твердохлібового, Шийківки, Дружелюбівки, Середнього, Карпівки, Дробишевого, Новоселівки, Коровиного Яру, Зарічного, Ставків, Торського та у бік населеного пункту Червоний Став.

Ситуація на фронті на 29 листопада

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався вклинитися в оборону на Лиманському напрямку. На Покровському зупинено 57 штурмів росіян, - Генштаб. МАПИ

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 17 наступальних дій загарбників у районах Діброви, Ямполя, Дронівки, Васюківки та Сіверська.

Ситуація на фронті на 29 листопада

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення - противник намагався просунутися у районах Часового Яру та Ступочок.

Ситуація на фронті на 29 листопада

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Миколайпілля та Софіївки.

Ситуація на фронті на 29 листопада

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах Федорівки, Родинського, Білицького, Нового Шахового, Шахового, Новоекономічного, Никанорівки, Мирнограда, Гришиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Новопавлівки та у бік Дорожнього й Нового Донбасу.

Ситуація на фронті на 29 листопада

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку росіяни змінили тактику та уникають масованих штурмів, - Нацгвардія

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 56 атак у районах Ялти, Толстого, Іванівки, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Вербового, Вишневого, Злагоди, Піддубного, Воскресенки, Привільного, Красногірського та Єгорівки.

Ситуація на фронті на 29 листопада

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 17 ворожих спроб просунутися вперед у бік Варварівки, Добропілля, Затишшя, а також у районах Гуляйполя та Зеленого.

Ситуація на фронті на 29 листопада

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак на позиції наших військ у районах Степового, Щербаків, Приморського, Новоандріївки та Кам’янського.

Ситуація на фронті на 29 листопада

На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

Ситуація на фронті на 29 листопада

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські підрозділи на позиціях.

Втрати російських загарбників за минулу добу становлять 910 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, 15 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, 106 безпілотних літальних апаратів, 64 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зосередилися в південній частині Покровська, малі групи ворога діють по всій агломерації, - ДШВ

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Генштаб ЗС (8477) бойові дії (5959) війна в Україні (8505)
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https://x.com/zloy_odessit/status/1994682081037668668?t=74-ICdb1QlEkolTPl9Sdxw&s=19 @ (мова оригіналу допису):

"Купянск…

Уже который день подряд все обсуждают заявления Валерия Герасимова, вроде как пока ещё главы Генштаба ВС рф, относительно окружения и взятия Купянска. Причём это заявление стало настолько резонансным, не смотря на свою полную абсурдность, что даже Главнокомандующий ВСУ генерал Сырский вынужден был прокомментировать эту отсебятину российского генерала.

В свою очередь, это не отменяет того факта, что ситуация в Купянске сохраняется стабильно тяжёлой, но контролируемой.

На сегодняшний день стабилизационные действия в городе дали свои плоды и диверсионные группы РОВ были выдавлены и зачищены с южного берега Купянки, проведена зачистка улицы Заречная, а так же отброшены к северным окраинам по улице Защитников Купянска и проспекту Конституции.

Тем не менее, российские ДРГ сохраняют своё присутствие на севере и северо-западе правобережного Купянска, за Стадионной площадью и в промышленной зоне, в районе хлебзавода, Облэнерго, "Агротон", "Купянсксельхотехника".

Так же проблему продолжает создавать плацдарм РОВ в треугольнике Голубовка-Радьковка-Кондрашовка. Здесь у оккупантов есть возможность накапливаться и отправлять группы ДРГ на окраины города вдоль трассы Р-79.

В целом в боях за Купянск задействованы подразделения 27-й ОМСБр и 272-го МСП и 26-го ТП 47-й ТД 1-й ТА, 122-го МСП 68-й МСД 6-й ОВА. Так же всё больше задействуют по правому берегу подразделения 11-го АК.

В целом, первые инфильтрации ДРГ РОВ в Купянск начались в августе и, на сегодняшний день, ни одно из объявленных Герасимовым "достижений" (окружение и полный контроль) не соответствует действительности даже по правому берегу, не говоря уже о левом.

По всей видимости, взятие Купянска в кредит, без существенного результата, на фоне аналогичных заявлений того же Валерия Герасимова по Покровску, может привести к тому, что российский верховный шизофреник окончательно примет решение по дальнейшей судьбе "генерала". Не зря же вокруг владимира путина в последнее время всё чаще крутится генерал Андрей Мордвичев - современный российский мясник уровня Жукова, адепт культа мясных штурмов."
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29.11.2025 12:53 Відповісти
@ "На південній околиці Костянтинівки ЗСУ відбили атаку противника в районі залізничного депо. Тиск на місто посилюється в міру закріплення російських військ південніше Костянтинівки в районі Іванпілля, вздовж залізниці та в районі дачних ділянок. У північній частині останніх."
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29.11.2025 12:57 Відповісти
 
 