На фронте - более 300 боевых столкновений за сутки. Больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

За минувшие сутки зафиксировано 311 боевых столкновений. Враг усилил давление на Покровском, Александровском, Лиманском и Константиновском направлениях.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный и 50 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 50 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 2998 обстрелов, в том числе 103 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1721 дрон-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов:

Дорожное, Новый Донбасс, Александровка Донецкой области;

Гуляйполе, Воздвижевка, Рождественка Запорожской области;

город Херсон.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес три авиационных удара, сбросив пять управляемых авиабомб, осуществил 189 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Синельниково, Лимана и в направлении Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Купянска, Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 38 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Ольговки, Твердохлебово, Шейковки, Дружелюбровки, Среднего, Карповки, Дробышево, Новоселовки, Коровина Яра, Заречного, Ставков, Торского и в сторону населенного пункта Червоный Став.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 17 наступательных действий захватчиков в районах Дибровы, Ямполя, Дроновки, Васюковки и Сиверска.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения - противник пытался продвинуться в районах Часова Яра и Ступочек.

На Константиновском направлении враг осуществил 31 атаку в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещиевки, Степановки, Русина Яра, Николаево и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 82 штурмовые действия агрессора в районах Федоровки, Родинского, Белицкого, Нового Шахово, Шахово, Новоекономичного, Никаноровки, Мирнограда, Гришино, Зверово, Котлино, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Новопавловки и в сторону Дорожного и Нового Донбасса.

На Александровском направлении противник вчера совершил 56 атак в районах Ялты, Толстого, Ивановки, Андреевки-Клевцово, Александрограда, Снежного, Вороного, Сосновки, Степного, Вербового, Вишневого, Злагоды, Поддубного, Воскресенки, Привольного, Красногорского и Егоровки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 17 попыток противника продвинуться вперед в сторону Варваровки, Доброполья, Затишья, а также в районах Гуляйполя и Зеленого.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск в районах Степового, Щербаков, Приморского, Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских подразделения на позициях.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составляют 910 человек. Также украинские воины обезвредили танк, 15 боевых бронированных машин, три артиллерийские системы, 106 беспилотных летательных аппаратов, 64 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

