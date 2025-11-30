76 ворожих штурмів відбито на Покровському напрямку. Ворог атакував у бік Гуляйполя, - Генштаб. КАРТИ

Загалом упродовж минулої доби, 29 листопада, на фронті було зафіксовано 271 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по території України

Як зазначається, вчора противник завдав трьох ракетних та 40 авіаційних ударів, застосував 38 ракет та скинув 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 3813 обстрілів, зокрема 59 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4033 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Ківшарівка Харківської області; Межова Дніпропетровської області; Слов’янськ Донецької області; Верхня Терса, Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Прилуки Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника.

Генштаб нагадує, що втрати російських загарбників минулої доби становили 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 508 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 29 ракет та 49 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинув 15 керованих авіабомб, здійснив 154 обстріли, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового.

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка.

Також зазначається, що на Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 44 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих атак в районах населених пунктів Привільне, Солодке, Зелений Гай та у бік Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку відбулося десять бойових зіткнень - противник намагався просунутися поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

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