76 вражеских штурмов отражено на Покровском направлении. Враг атаковал в сторону Гуляйполя, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 29 ноября, на фронте было зафиксировано 271 боевое столкновение.

Удары по территории Украины

Как отмечается, вчера противник нанес три ракетных и 40 авиационных ударов, применил 38 ракет и сбросил 110 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 3813 обстрелов, в том числе 59 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4033 дрона-камикадзе.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Кившаровка Харьковской области; Межевая Днепропетровской области; Славянск Донецкой области; Верхняя Терса, Зализнычное, Гуляйполе, Терноватое, Прилуки Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства противника.

Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1160 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 508 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 29 ракет и 49 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил 15 управляемых авиабомб, осуществил 154 обстрела, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили девять атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Волчанские Хутора, Колодезное и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло 14 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодязи, Заречное и в сторону Степового.

На Славянском направлении наши воины остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка.

Также отмечается, что на Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили четыре попытки врага продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Новомаркового и Васюковки.

На Константиновском направлении враг осуществил 25 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещиевки, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 76 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка и Филия", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Также Генштаб информирует, что на Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 44 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Сосновка, Александроград, Снежное, Вишневое, Приволье и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских атак в районах населенных пунктов Привольное, Сладкое, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя.

На Ореховском направлении произошло десять боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи Степногорска, Степного и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

