Зеленський призначив Маркарову радницею з питань відбудови України та інвестицій
Президент України Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову своїм радником з питань відбудови України та інвестицій.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Маркарова отримала нову посаду
"Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою. Ми забезпечуємо Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже 4 роки протистояти повномасштабній російській агресії. Попри всі складнощі ми забезпечуємо Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості", - пише він.
За словами Зеленського, окрім фундаментальної мети захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання України, маємо довгострокову мету - забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток.
Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати.
"Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме - кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами", - резюмує глава держави.
Що передувало?
19 листопада Цензор.НЕТ із посиланням на джерело, "наближене до Офісу президента", а 20 листопада hromadske - з посиланням на співрозмовника у "Слузі народу" - повідомили, що Маркарова нібито відмовилася очолити ОП замість Андрія Єрмака. Пізніше Маркарова заявила, що їй не пропонували посаду керівника Офісу президента.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У березні 2015 року стала заступницею міністра фінансів України, керівницею апарату Міністерства фінансівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-8 [8], а у квітні 2016 року першою заступницею міністра фінансівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-9 [9].За ініціативи Маркарової у 2015 році створено портал відкритих даних у секторі публічних фінансів Є-data (e-data.gov.ua),Урядова уповноважена з питань інвестицій (серпень 2016 - січень 2019). В цей час керувала створенням та роботою Офісу залучення та підтримки інвестицій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 22 листопада 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада України затвердила Маркарову на посаді міністра фінансівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [
Ну а що ви хотіли. Досвідчені політики збирають свою свиту років 30 і коли стають президентом там уже все є і поділено.
А якщо взяти "маладова і неопітніва" - він буде набирати ширпотреб з вулиці
Повністю відірвався від реальності.
Цей дибіл не розуміє, що він вже не жилець?
Як завжди, потужно й незламно...
Коротше, знущання з країни продовжується...
Або другий варіант відібрати у президента силовиків, і щоб вибори в парламент і президента були з різницею в 2 роки