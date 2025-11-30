Зеленський призначив Маркарову радницею з питань відбудови України та інвестицій

Президент України Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову своїм радником з питань відбудови України та інвестицій.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Маркарова отримала нову посаду

"Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою. Ми забезпечуємо Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже 4 роки протистояти повномасштабній російській агресії. Попри всі складнощі ми забезпечуємо Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості", - пише він.

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За словами Зеленського, окрім фундаментальної мети захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання України, маємо довгострокову мету - забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток.

Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати.

"Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме - кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами", - резюмує глава держави.

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Що передувало?

19 листопада Цензор.НЕТ із посиланням на джерело, "наближене до Офісу президента", а 20 листопада hromadske - з посиланням на співрозмовника у "Слузі народу" - повідомили, що Маркарова нібито відмовилася очолити ОП замість Андрія Єрмака. Пізніше Маркарова заявила, що їй не пропонували посаду керівника Офісу президента.