УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12461 відвідувач онлайн
Новини інвестиції
3 163 47

Зеленський призначив Маркарову радницею з питань відбудови України та інвестицій

Зеленський зустрівся із Маркаровою. Що обговорювали?

Президент України Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову своїм радником з питань відбудови України та інвестицій.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Маркарова отримала нову посаду

"Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою. Ми забезпечуємо Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже 4 роки протистояти повномасштабній російській агресії. Попри всі складнощі ми забезпечуємо Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості", - пише він.

Також читайте: У четвер Зеленський звільнить Єрмака. Кандидат на заміну - Маркарова, - Гончаренко

За словами Зеленського, окрім фундаментальної мети захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання України, маємо довгострокову мету - забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток.

Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати.

"Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме - кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами", - резюмує глава держави.

Також читайте: Стефанішина зустрілася з Маркаровою: обговорили американський напрямок

Що передувало?

19 листопада Цензор.НЕТ із посиланням на джерело, "наближене до Офісу президента", а 20 листопада hromadske - з посиланням на співрозмовника у "Слузі народу" - повідомили, що Маркарова нібито відмовилася очолити ОП замість Андрія Єрмака. Пізніше Маркарова заявила, що їй не пропонували посаду керівника Офісу президента.

Автор: 

Зеленський Володимир (28015) інвестиції (2283) Маркарова Оксана (501)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Досвід - управління ресторанним бізнесом чоловіка десь у СЩА? Патужно!!! ?
показати весь коментар
30.11.2025 13:25 Відповісти
+11
Такого ідіота президента українці ще не бачили
показати весь коментар
30.11.2025 14:06 Відповісти
+9
Тусує свою колоду корпупціонерів.
Повністю відірвався від реальності.
Цей дибіл не розуміє, що він вже не жилець?
показати весь коментар
30.11.2025 13:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Досвід - управління ресторанним бізнесом чоловіка десь у СЩА? Патужно!!! ?
показати весь коментар
30.11.2025 13:25 Відповісти
Канєшна, вумний керування ресторанним бізнесом, поєднане з роботою послицею (Макарова) керування 95-м кварталом (Єрмак) дає повне право керувати однією зі структур, що керує воюючою країною! Це так по-зєлєнски! А що, готувати гамбургер і готувати стратегічний план розвитку держави - це справді тотожні речі? Звідки ви такі довбограї беретесь? 🤔

показати весь коментар
30.11.2025 14:14 Відповісти
Що не подобається ?
У березні 2015 року стала заступницею міністра фінансів України, керівницею апарату Міністерства фінансівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-8 [8], а у квітні 2016 року першою заступницею міністра фінансівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-9 [9].За ініціативи Маркарової у 2015 році створено портал відкритих даних у секторі публічних фінансів Є-data (e-data.gov.ua),Урядова уповноважена з питань інвестицій (серпень 2016 - січень 2019). В цей час керувала створенням та роботою Офісу залучення та підтримки інвестицій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 22 листопада 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада України затвердила Маркарову на посаді міністра фінансівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [
показати весь коментар
30.11.2025 15:34 Відповісти
Те ж, що іншим українцям і американцям, які писали про те, що послиця Маркарова більше часу приділяла увагу ресторанному бізнесу чоловіка, ніж державним інтересам України, які власне представляла.
показати весь коментар
30.11.2025 15:37 Відповісти
6 Млрд дол США з України 2022-23 році, через якусь особу в США з Арізони, (інтернет-магазину), у маркарової і зеленського вийшло… Тепер і на ресторани вистачить, з відбудови?!?!
показати весь коментар
30.11.2025 14:49 Відповісти
Очолити ОПу не змогла - досвіду не вистачає
показати весь коментар
30.11.2025 13:27 Відповісти
В ОПі тіки морок.Навіщо очьолювати морок,як що у голові "крутих"менеджерів замість мізків-шлунок.
показати весь коментар
30.11.2025 13:40 Відповісти
Инвестиций нет и не будет,видбудовы тем более,но радниця есть и у нее есть служебный мерс,охрана,помощники,жирный офис и жирная зарплата
показати весь коментар
30.11.2025 13:29 Відповісти
Буде, головною нянею країни!, замість єрмака...
показати весь коментар
30.11.2025 13:30 Відповісти
ПАТУЖНО)))

Ну а що ви хотіли. Досвідчені політики збирають свою свиту років 30 і коли стають президентом там уже все є і поділено.

А якщо взяти "маладова і неопітніва" - він буде набирати ширпотреб з вулиці
показати весь коментар
30.11.2025 13:30 Відповісти
Де вас таких дегенератів вирощюють?
показати весь коментар
30.11.2025 14:11 Відповісти
Це ж толік, скавучаща ***** падалЬяка. Постійно язик в зеленій дупі тримає.
показати весь коментар
30.11.2025 14:34 Відповісти
В США свій бізнес відбудувала - тепер в Україні - шо ж це в нас така коротка лава запасних?
показати весь коментар
30.11.2025 13:30 Відповісти
Тусує свою колоду корпупціонерів.
Повністю відірвався від реальності.
Цей дибіл не розуміє, що він вже не жилець?
показати весь коментар
30.11.2025 13:35 Відповісти
Ось тепер і заживемо, кожному по кабаку а дітлахам по свистульці
показати весь коментар
30.11.2025 13:39 Відповісти
ЗЕленобобік не хвилюйся, я вмію заробляти гроші.
показати весь коментар
30.11.2025 13:57 Відповісти
Ну так політика України зараз складається ось з таких кловунів наркоманів, районного пошиву
показати весь коментар
30.11.2025 13:43 Відповісти
А чому не радницею зі смакових якостей ресторанних блюд?
показати весь коментар
30.11.2025 13:44 Відповісти
ссучєне, тупориле квартальне чьмо.
показати весь коментар
30.11.2025 13:54 Відповісти
Вава, абраті вніманіє на 7-кіламетр в адєссє, тут так много спєцов по тваєму профілю
показати весь коментар
30.11.2025 13:55 Відповісти
більшість призначень "зепоцріота" зроблені для завдання як можна більшої шкоди Україні .як державі.Призначення осіб.яких в цивілізованому світі добре знають, як "корупційні метастази .чи то грабіжницькі схеми ,для пограбування України і її народу є для "зезрадника" фсбешним завдання,котре має складати у світової спільноти про Україну враження .як про державу "корупційного зеленого болота",Саме цю "слугиню" не хотіли бачити в США .як і шефа РНБО на її місці....
показати весь коментар
30.11.2025 14:00 Відповісти
Такого ідіота президента українці ще не бачили
показати весь коментар
30.11.2025 14:06 Відповісти
Зєля не ідіот. Він гадьониш. Натура така
показати весь коментар
30.11.2025 15:01 Відповісти
Тепер ВСІ інвестиції і відбудова підуть в ресторани. От дійсно ж: КОЖНА КУХАРКА МОЖЕ УПРАВЛЯТИ ДЕРЖАВОЮ.
показати весь коментар
30.11.2025 14:08 Відповісти
Прежде чем писать, почитай о ней. Она финансист - Могилянка и универ Индианы, была замом и потом министром финансов при порохе, а это тебе не хер собачачий.
показати весь коментар
30.11.2025 18:29 Відповісти
Ніяк не вийдуть за межі шашличної компанії... Комфорту тусовки таких як самі... Ніби справді світ тісний, коло вузьке, шар тонюсінький...
показати весь коментар
30.11.2025 14:08 Відповісти
Тобто, жодної посади для неї не знайшллося, тому пристроїли ким-небудь куди-небудь.
Як завжди, потужно й незламно...
показати весь коментар
30.11.2025 14:15 Відповісти
Зеленський це жадібний, зависливий, чол.
показати весь коментар
30.11.2025 14:16 Відповісти
да да да она насоветует, ************ свыняча
показати весь коментар
30.11.2025 14:18 Відповісти
Тобіш зе ЧЬОРТ
показати весь коментар
30.11.2025 14:22 Відповісти
Хтось же повинен відновлювати нові корупційні схеми та інвестиції до них. Тим більше, ресторани які в США належать цій пані, теж потребуватимуть інвестицій.)
Коротше, знущання з країни продовжується...
показати весь коментар
30.11.2025 14:22 Відповісти
Знову Жеку з Кварталу обійшли стороною! Що так не пре легіню?
показати весь коментар
30.11.2025 14:39 Відповісти
А ГДЄ Я ВАМ ДРУГІХ НАЙДУ?
показати весь коментар
30.11.2025 14:46 Відповісти
Він або не зрозумів, що сталося, або робить вигляд, що не зрозумів. За Конституцією його сфера діяльності - це безпека та міжнародна політика. Внутрішні справи держави - це компетенція Кабінету Міністрів. Тобто він може створювати будь-які відділи у своєму офісі - які завгодно. Вигнання, дряпання п'яткою потилиці чи колупання в носі - це вже виключно його особиста інтимна проблема.
показати весь коментар
30.11.2025 14:48 Відповісти
Необхідно ліквідувати інститут президенства як такий, він в Україні не виправдав себе зовсім, і ще ввести обмеження на 40% місць для однієї партії в парламенті, навіть якщо набере більше голосів на виборах.

Або другий варіант відібрати у президента силовиків, і щоб вибори в парламент і президента були з різницею в 2 роки
показати весь коментар
30.11.2025 14:59 Відповісти
Повністю згоден, за всіма пунктами
показати весь коментар
30.11.2025 16:40 Відповісти
Гадьониш!!! Відставка твого Єрмака це відставка тебе, гнида! Залізь у свої мільярдні схрони по світу і не відсвічуй!
показати весь коментар
30.11.2025 14:53 Відповісти
маркаровій не вистачає бабла на ресторан в Нью-Йорку ..вирішила ще накрасти
показати весь коментар
30.11.2025 15:34 Відповісти
А ми що,вже перемогли?Чи тільки я не помітив перемоги,що вже взялись за відбудову країни.Чи може комусь бюджетні гроші комусь в карманах тиснуть і потрібно поділити між своїми.
показати весь коментар
30.11.2025 16:18 Відповісти
У нього одні радники по розпродажу і викачування коштів з країни тим паче воюючої, цеж навіть не ідеотізм, а як мінімум беззаконня, а то і держзрада, деж він візьме інші кадри, якщо не Єрмак якого не булу у превиборчому списку, то Умеров, Татаров, Міндіч, Мілованов і таке інше, ні щоб залучати місцевих, військових, які по крайній мірі не залишать і не здадуть цю країну, так він залучає аферистів з державними активами , як кажуть якій йшов таких і здибав,а це держзрада 100%.У нас проблема навіть не настількі від вбивці Путіна, а від зрадників у владі які здавали країну, тому Путін і напав на нас.
показати весь коментар
30.11.2025 17:22 Відповісти
незаменимые люди ... теперь хоть не официальный дип представитель, который просрал всю работу с главным "партнером" с кучей трупов не двойных граждан в результате. хотя - холопы не люди, и вообще бесплатные, в карман не положишь, а баксы - они вот, пожрать можно купить.
показати весь коментар
01.12.2025 03:13 Відповісти
 
 