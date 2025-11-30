Зеленский назначил Маркарову советницей по вопросам восстановления Украины и инвестиций.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Маркарова получила новую должность

"С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству в качестве моего советника по вопросам восстановления Украины и инвестиций. Мы обязательно защитим нашу независимость и право Украины быть суверенным европейским государством. Мы обеспечиваем Украине способность защищаться и в ежедневном режиме уже почти 4 года противостоять полномасштабной российской агрессии. Несмотря на все сложности, мы обеспечиваем Украину необходимым оружием, системами ПВО, достаточным ресурсом для внутренней устойчивости", - пишет он.

По словам Зеленского, кроме фундаментальной цели защиты независимости и ежедневной работы ради выживания Украины, у нас есть долгосрочная цель - обеспечить для Украины возможность восстановиться после боевых действий и возобновить нормальное экономическое развитие.

Это задача для правительства Украины, всех наших институтов, украинского бизнеса, и считаю, что каждый, кто может помочь в этом Украине, должен помогать.

"Рад, что Оксана остается в команде нашего государства, и в ее задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые укрепляют Украину, а именно - лучший бизнес-климат, усиление финансовой устойчивости нашего государства, привлечение инвестиций и планирование восстановления вместе с нашими стратегическими партнерами", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

19 ноября Цензор.НЕТ со ссылкой на источник, "приближенный к Офису президента", а 20 ноября hromadske - со ссылкой на собеседника в "Слуге народа" - сообщили, что Маркарова якобы отказалась возглавить ОП вместо Андрея Ермака. Позже Маркарова заявила, что ей не предлагали должность руководителя Офиса президента.