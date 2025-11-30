РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7562 посетителя онлайн
Новости инвестиции
1 620 39

Зеленский назначил Маркарову советницей по вопросам восстановления Украины и инвестиций.

Зеленский встретился с Маркаровой. Что обсуждали?

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Маркарова получила новую должность

"С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству в качестве моего советника по вопросам восстановления Украины и инвестиций. Мы обязательно защитим нашу независимость и право Украины быть суверенным европейским государством. Мы обеспечиваем Украине способность защищаться и в ежедневном режиме уже почти 4 года противостоять полномасштабной российской агрессии. Несмотря на все сложности, мы обеспечиваем Украину необходимым оружием, системами ПВО, достаточным ресурсом для внутренней устойчивости", - пишет он.

Читайте также: В четверг Зеленский уволит Ермака. Кандидат на замену - Маркарова, - Гончаренко

По словам Зеленского, кроме фундаментальной цели защиты независимости и ежедневной работы ради выживания Украины, у нас есть долгосрочная цель - обеспечить для Украины возможность восстановиться после боевых действий и возобновить нормальное экономическое развитие.

Это задача для правительства Украины, всех наших институтов, украинского бизнеса, и считаю, что каждый, кто может помочь в этом Украине, должен помогать.

"Рад, что Оксана остается в команде нашего государства, и в ее задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые укрепляют Украину, а именно - лучший бизнес-климат, усиление финансовой устойчивости нашего государства, привлечение инвестиций и планирование восстановления вместе с нашими стратегическими партнерами", - резюмирует глава государства.

Читайте также: Стефанишина встретилась с Маркаровой: обсудили американское направление

Что предшествовало?

19 ноября Цензор.НЕТ со ссылкой на источник, "приближенный к Офису президента", а 20 ноября hromadske - со ссылкой на собеседника в "Слуге народа" - сообщили, что Маркарова якобы отказалась возглавить ОП вместо Андрея Ермака. Позже Маркарова заявила, что ей не предлагали должность руководителя Офиса президента.

Автор: 

Зеленский Владимир (22778) инвестиции (1179) Маркарова Оксана (294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Досвід - управління ресторанним бізнесом чоловіка десь у СЩА? Патужно!!! ?
показать весь комментарий
30.11.2025 13:25 Ответить
+3
Тусує свою колоду корпупціонерів.
Повністю відірвався від реальності.
Цей дибіл не розуміє, що він вже не жилець?
показать весь комментарий
30.11.2025 13:35 Ответить
+2
Ну так політика України зараз складається ось з таких кловунів наркоманів, районного пошиву
показать весь комментарий
30.11.2025 13:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Досвід - управління ресторанним бізнесом чоловіка десь у СЩА? Патужно!!! ?
показать весь комментарий
30.11.2025 13:25 Ответить
А де ти биреш гамбургерери,чи чим ти запихуєш свій шлунок,надрачующий на клавіатурі?Невже лайками,чи гаджетами?Ідіоте???Ча мамка готове?
показать весь комментарий
30.11.2025 13:37 Ответить
Візьми собі десь мозок,перед тим як наступного разу будеш надрачувати свої дебільні висери,бовдуре.
показать весь комментарий
30.11.2025 14:09 Ответить
Канєшна, вумний керування ресторанним бізнесом, поєднане з роботою послицею (Макарова) керування 95-м кварталом (Єрмак) дає повне право керувати однією зі структур, що керує воюючою країною! Це так по-зєлєнски! А що, готувати гамбургер і готувати стратегічний план розвитку держави - це справді тотожні речі? Звідки ви такі довбограї беретесь? 🤔

показать весь комментарий
30.11.2025 14:14 Ответить
6 Млрд дол США з України 2022-23 році, через якусь особу в США з Арізони, (інтернет-магазину), у маркарової і зеленського вийшло… Тепер і на ресторани вистачить, з відбудови?!?!
показать весь комментарий
30.11.2025 14:49 Ответить
Очолити ОПу не змогла - досвіду не вистачає
показать весь комментарий
30.11.2025 13:27 Ответить
В ОПі тіки морок.Навіщо очьолювати морок,як що у голові "крутих"менеджерів замість мізків-шлунок.
показать весь комментарий
30.11.2025 13:40 Ответить
Инвестиций нет и не будет,видбудовы тем более,но радниця есть и у нее есть служебный мерс,охрана,помощники,жирный офис и жирная зарплата
показать весь комментарий
30.11.2025 13:29 Ответить
Буде, головною нянею країни!, замість єрмака...
показать весь комментарий
30.11.2025 13:30 Ответить
ПАТУЖНО)))

Ну а що ви хотіли. Досвідчені політики збирають свою свиту років 30 і коли стають президентом там уже все є і поділено.

А якщо взяти "маладова і неопітніва" - він буде набирати ширпотреб з вулиці
показать весь комментарий
30.11.2025 13:30 Ответить
А тобі не досталось???
показать весь комментарий
30.11.2025 13:42 Ответить
Де вас таких дегенератів вирощюють?
показать весь комментарий
30.11.2025 14:11 Ответить
Це ж толік, скавучаща ***** падалЬяка. Постійно язик в зеленій дупі тримає.
показать весь комментарий
30.11.2025 14:34 Ответить
В США свій бізнес відбудувала - тепер в Україні - шо ж це в нас така коротка лава запасних?
показать весь комментарий
30.11.2025 13:30 Ответить
Тусує свою колоду корпупціонерів.
Повністю відірвався від реальності.
Цей дибіл не розуміє, що він вже не жилець?
показать весь комментарий
30.11.2025 13:35 Ответить
Ось тепер і заживемо, кожному по кабаку а дітлахам по свистульці
показать весь комментарий
30.11.2025 13:39 Ответить
А хто тебе заважає відкрити кабак?
показать весь комментарий
30.11.2025 13:43 Ответить
ЗЕленобобік не хвилюйся, я вмію заробляти гроші.
показать весь комментарий
30.11.2025 13:57 Ответить
Ну так політика України зараз складається ось з таких кловунів наркоманів, районного пошиву
показать весь комментарий
30.11.2025 13:43 Ответить
А чому не радницею зі смакових якостей ресторанних блюд?
показать весь комментарий
30.11.2025 13:44 Ответить
ссучєне, тупориле квартальне чьмо.
показать весь комментарий
30.11.2025 13:54 Ответить
Вава, абраті вніманіє на 7-кіламетр в адєссє, тут так много спєцов по тваєму профілю
показать весь комментарий
30.11.2025 13:55 Ответить
більшість призначень "зепоцріота" зроблені для завдання як можна більшої шкоди Україні .як державі.Призначення осіб.яких в цивілізованому світі добре знають, як "корупційні метастази .чи то грабіжницькі схеми ,для пограбування України і її народу є для "зезрадника" фсбешним завдання,котре має складати у світової спільноти про Україну враження .як про державу "корупційного зеленого болота",Саме цю "слугиню" не хотіли бачити в США .як і шефа РНБО на її місці....
показать весь комментарий
30.11.2025 14:00 Ответить
Такого ідіота президента українці ще не бачили
показать весь комментарий
30.11.2025 14:06 Ответить
Зєля не ідіот. Він гадьониш. Натура така
показать весь комментарий
30.11.2025 15:01 Ответить
Тепер ВСІ інвестиції і відбудова підуть в ресторани. От дійсно ж: КОЖНА КУХАРКА МОЖЕ УПРАВЛЯТИ ДЕРЖАВОЮ.
показать весь комментарий
30.11.2025 14:08 Ответить
Ніяк не вийдуть за межі шашличної компанії... Комфорту тусовки таких як самі... Ніби справді світ тісний, коло вузьке, шар тонюсінький...
показать весь комментарий
30.11.2025 14:08 Ответить
Тобто, жодної посади для неї не знайшллося, тому пристроїли ким-небудь куди-небудь.
Як завжди, потужно й незламно...
показать весь комментарий
30.11.2025 14:15 Ответить
Зеленський це жадібний, зависливий, чол.
показать весь комментарий
30.11.2025 14:16 Ответить
да да да она насоветует, ************ свыняча
показать весь комментарий
30.11.2025 14:18 Ответить
Тобіш зе ЧЬОРТ
показать весь комментарий
30.11.2025 14:22 Ответить
Хтось же повинен відновлювати нові корупційні схеми та інвестиції до них. Тим більше, ресторани які в США належать цій пані, теж потребуватимуть інвестицій.)
Коротше, знущання з країни продовжується...
показать весь комментарий
30.11.2025 14:22 Ответить
Знову Жеку з Кварталу обійшли стороною! Що так не пре легіню?
показать весь комментарий
30.11.2025 14:39 Ответить
А ГДЄ Я ВАМ ДРУГІХ НАЙДУ?
показать весь комментарий
30.11.2025 14:46 Ответить
Він або не зрозумів, що сталося, або робить вигляд, що не зрозумів. За Конституцією його сфера діяльності - це безпека та міжнародна політика. Внутрішні справи держави - це компетенція Кабінету Міністрів. Тобто він може створювати будь-які відділи у своєму офісі - які завгодно. Вигнання, дряпання п'яткою потилиці чи колупання в носі - це вже виключно його особиста інтимна проблема.
показать весь комментарий
30.11.2025 14:48 Ответить
Необхідно ліквідувати інститут президенства як такий, він в Україні не виправдав себе зовсім, і ще ввести обмеження на 40% місць для однієї партії в парламенті, навіть якщо набере більше голосів на виборах.

Або другий варіант відібрати у президента силовиків, і щоб вибори в парламент і президента були з різницею в 2 роки
показать весь комментарий
30.11.2025 14:59 Ответить
Гадьониш!!! Відставка твого Єрмака це відставка тебе, гнида! Залізь у свої мільярдні схрони по світу і не відсвічуй!
показать весь комментарий
30.11.2025 14:53 Ответить
 
 