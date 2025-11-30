Німеччина дає Україні 170 млн для зміцнення енергосектора
Німеччина виділить Україні додаткові 170 мільйонів євро для зміцнення енергетичної інфраструктури перед зимовим періодом. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Підтримка енергосистеми та роль ППО
Свириденко зазначила, що Україна високо цінує внесок Німеччини до Енергетичного фонду та новий пакет допомоги. Вона підкреслила, що німецькі системи ППО значно посилили захист України під час недавніх атак Росії.
"Ми глибоко цінуємо внесок Німеччини в Український енергетичний фонд та додатково виділену допомогу 170 млн для зміцнення нашої енергетичної інфраструктури цієї зими. Німецькі системи ППО виявилися дуже ефективними у перехопленні російських ракет", — наголосила прем’єр.
Свириденко повідомила, що провела зустріч із послом Німеччини Гайко Томсом і подякувала ФРН за її роль як найбільшого європейського донора України.
Співпраця та реформи державних підприємств
За словами прем’єр-міністра, сторони обговорили оновлення системи управління державними компаніями енергетичного та оборонного секторів. Україна запросила Німеччину долучитися до цього процесу й надати експертну допомогу.
Також вона заявила, що напередодні українсько-німецького бізнес-форуму уряди двох держав працюють над підготовкою нових угод. Ці документи мають забезпечити безпечний і прогнозований доступ німецьких компаній до українського ринку та розширити економічну співпрацю.
- Раніше ми повідомляли, що Німеччина затвердила бюджет на 2026 рік із 11,5 млрд євро для України.
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Партія "Союз-90"/"зелені" на з'їзді в Ганновері розкритикувала план США щодо завершення війни в Україні, а також закликала розмістити останні ракети великої дальності TAURUS і використати заморожені активи РФ.
Відповідну заяву опубліковано в одному з документів, складених у дні партійного з'їзду, що відбувся в Гановері в суботу та неділю, 29 і 30 листопада.
«Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, будучи представником опозиції, гучно вимагав постачання крилатих ракет TAURUS, але сьогодні він прикривається порожньою риторикою, тоді як час працює проти України.
Ми повинні постачати Києву всі необхідні системи, які тільки можемо - включно з крилатими ракетами», - зазначено в тексті.
«Заплановане співробітництво між російською держкорпорацією «Росатом» та заводом з виробництва ядерного палива в Лінгені, який експлуатує компанія Advanced Nuclear Fuels (ANF), становить значний ризик шпигунства та диверсій - уряд Німеччини не повинен давати на це своє схвалення», - наголосили в партії.
Ще «зелені» розкритикували створюваний США план щодо припинення війни в Україні. Партія назвала його «відвертою спробою підпорядкувати Україну та укласти небезпечну угоду на шкоду Європі». «Зелені» вважають, що при прийнятті цього плану «не буде миру для жителів» територій, контроль над якими, як передбачається, збережеться за Росією.
Це більше схоже на хабар Зеленському на швидке розкрадання - в обмін на одну "невеличку" послугу.
треба контроль за кожним пфенінгом