УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9569 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Німеччини
1 071 38

Німеччина дає Україні 170 млн для зміцнення енергосектора

бундестаг,німеччина. Допомога Україні 140 мільйонів євро

Німеччина виділить Україні додаткові 170 мільйонів євро для зміцнення енергетичної інфраструктури перед зимовим періодом. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підтримка енергосистеми та роль ППО

Свириденко зазначила, що Україна високо цінує внесок Німеччини до Енергетичного фонду та новий пакет допомоги. Вона підкреслила, що німецькі системи ППО значно посилили захист України під час недавніх атак Росії.

"Ми глибоко цінуємо внесок Німеччини в Український енергетичний фонд та додатково виділену допомогу 170 млн для зміцнення нашої енергетичної інфраструктури цієї зими. Німецькі системи ППО виявилися дуже ефективними у перехопленні російських ракет", — наголосила прем’єр.

Свириденко повідомила, що провела зустріч із послом Німеччини Гайко Томсом і подякувала ФРН за її роль як найбільшого європейського донора України.

Також читайте: Німеччина очікує від України "абсолютно рішучих дій" у боротьбі з корупцією

Співпраця та реформи державних підприємств

За словами прем’єр-міністра, сторони обговорили оновлення системи управління державними компаніями енергетичного та оборонного секторів. Україна запросила Німеччину долучитися до цього процесу й надати експертну допомогу.

Також вона заявила, що напередодні українсько-німецького бізнес-форуму уряди двох держав працюють над підготовкою нових угод. Ці документи мають забезпечити безпечний і прогнозований доступ німецьких компаній до українського ринку та розширити економічну співпрацю.

Читайте також: Інфляція в Німеччині підскочила до дев’ятимісячного максимуму, ‒ Bloomberg

Автор: 

Німеччина (8079) допомога (9207) війна в Україні (8507)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
треба більше робити з німцями. В них ще комплекси за 2 світову, але їх слово чогось вартує. А от слово США - 0.
показати весь коментар
30.11.2025 19:44 Відповісти
+5
Таки бабки і повз Міндіча з Алі-Бабою пройдуть, так Вальодья? Відсоток то теж повз тебе пройде.
показати весь коментар
30.11.2025 19:44 Відповісти
+5
При цих словах, що Німеччина дає Україні 170 млн. всі голови зеленої корупційної гідри збудились і як по команді повернули свої горбоносі голови на захід, там де знаходиться Німеччина. Чують!
показати весь коментар
30.11.2025 19:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Міндічгейт 2 ?
показати весь коментар
30.11.2025 19:43 Відповісти
Таки бабки і повз Міндіча з Алі-Бабою пройдуть, так Вальодья? Відсоток то теж повз тебе пройде.
показати весь коментар
30.11.2025 19:44 Відповісти
Головне, щоб двушечку знову москалям не відправили. Потрібен все ж після війни повний аудит допомоги.
показати весь коментар
30.11.2025 20:29 Відповісти
треба більше робити з німцями. В них ще комплекси за 2 світову, але їх слово чогось вартує. А от слово США - 0.
показати весь коментар
30.11.2025 19:44 Відповісти
Якби мій дід встав з труни,дав би тобі по вухах,за таке.
показати весь коментар
30.11.2025 19:50 Відповісти
Мій би підтримав. Він на німців працював, деякий час
показати весь коментар
30.11.2025 19:56 Відповісти
А мій прадід і тих і тих окупантів бив. Як німців, так і червоносраких кацапських виродків.
показати весь коментар
30.11.2025 20:11 Відповісти
Нонешние немцы-это уже не те немцы. Эти под эмигрантов легли, да с кацапами стараются отношений не портить. При тех немцах такого бардака не было бы. Позорят предков. p.s моих родичей тоже на работы увозили, потом уже тут нквд крови попило.
показати весь коментар
30.11.2025 20:12 Відповісти
ще один крейзанутий на 2 світовій. А чому не поговорити про війну Бонапарта?
показати весь коментар
30.11.2025 19:56 Відповісти
Тоді вже краще, про війну антів з готами
показати весь коментар
30.11.2025 20:18 Відповісти
Ти що,жартів не розумієш?
показати весь коментар
30.11.2025 20:30 Відповісти
Онук політрука російської фашистської окупаційної армії?
показати весь коментар
30.11.2025 20:10 Відповісти
Дід був звичайним піхотинцем тоді ще совєцької армії,дійшов до Берліна і повернувся назад. Але лояльно тоді ставився і до воїнів УПА. Такі часи були, любив Україну.
показати весь коментар
30.11.2025 20:36 Відповісти
Сподіваюся, ти пішов у діда і теж любиш Нідерланди.
показати весь коментар
30.11.2025 20:43 Відповісти
DW

Партія "Союз-90"/"зелені" на з'їзді в Ганновері розкритикувала план США щодо завершення війни в Україні, а також закликала розмістити останні ракети великої дальності TAURUS і використати заморожені активи РФ.
показати весь коментар
30.11.2025 19:46 Відповісти
Партія «Союз-90/Зелені» закликала постачати Україні крилаті ракети TAURUS.
Відповідну заяву опубліковано в одному з документів, складених у дні партійного з'їзду, що відбувся в Гановері в суботу та неділю, 29 і 30 листопада.

«Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, будучи представником опозиції, гучно вимагав постачання крилатих ракет TAURUS, але сьогодні він прикривається порожньою риторикою, тоді як час працює проти України.
Ми повинні постачати Києву всі необхідні системи, які тільки можемо - включно з крилатими ракетами», - зазначено в тексті.
показати весь коментар
30.11.2025 19:47 Відповісти
Партія закликала не лише посилити військову, дипломатичну, гуманітарну та фінансову підтримку України, а й «забезпечити використання заморожених російських активів для цих цілей на законних підставах». Крім того, «зелені» вимагають «масштабного посилення санкцій» щодо Росії.

«Заплановане співробітництво між російською держкорпорацією «Росатом» та заводом з виробництва ядерного палива в Лінгені, який експлуатує компанія Advanced Nuclear Fuels (ANF), становить значний ризик шпигунства та диверсій - уряд Німеччини не повинен давати на це своє схвалення», - наголосили в партії.

Ще «зелені» розкритикували створюваний США план щодо припинення війни в Україні. Партія назвала його «відвертою спробою підпорядкувати Україну та укласти небезпечну угоду на шкоду Європі». «Зелені» вважають, що при прийнятті цього плану «не буде миру для жителів» територій, контроль над якими, як передбачається, збережеться за Росією.
показати весь коментар
30.11.2025 19:49 Відповісти
У 170 -ти наших високопосадовців життя вдалося
показати весь коментар
30.11.2025 19:49 Відповісти
Помиляєшся,їх там поменше
показати весь коментар
01.12.2025 08:26 Відповісти
Знову носити валюту у валізах і спину надривати бізнес-партнерам Шашличного?
показати весь коментар
30.11.2025 19:49 Відповісти
Копійки. Але дякуємо
показати весь коментар
30.11.2025 19:54 Відповісти
При цих словах, що Німеччина дає Україні 170 млн. всі голови зеленої корупційної гідри збудились і як по команді повернули свої горбоносі голови на захід, там де знаходиться Німеччина. Чують!
показати весь коментар
30.11.2025 19:55 Відповісти
Хто там з ЗЕлених у Міненерго на роздачі зараз?
показати весь коментар
30.11.2025 19:59 Відповісти
Аби нові призначенці ЗЄ двушку на Москву не забули.
показати весь коментар
30.11.2025 20:00 Відповісти
И вот казалось бы сейчас перебить бы повестку и дать Украине хоть немного карт в руки. Передать больше оружия, дальнобойные ракеты и объявит конкретное сроки о вводе хотя бы символического контингента. Это явно изменило бы расклад сил в тех же переговорах, но..... Нам опять дадут чуть денег которые растянут чинуши по норкам и теплых одеял чтоб мы не мёрзли зимой без отопления и света.
показати весь коментар
30.11.2025 20:00 Відповісти
Нові міндічі і старий зеленський вже потирають жадібні рученьки?
показати весь коментар
30.11.2025 20:02 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2025 20:03 Відповісти
Та їм розбазарити 170 це 2 дні потрібно, там мільярди долл. він обороні попрападали, а винні стрілочники.
показати весь коментар
30.11.2025 20:07 Відповісти
Мандічь ти деееееееее ???7 )))))))
показати весь коментар
30.11.2025 20:10 Відповісти
Цікаво, як можна "зміцнити енергетичну інфраструктуру перед зимовим періодом", коли до самої зими залишилось 3 години?
Це більше схоже на хабар Зеленському на швидке розкрадання - в обмін на одну "невеличку" послугу.
показати весь коментар
30.11.2025 20:44 Відповісти
Цікаво, скільки двушок на мацкву піде?
показати весь коментар
30.11.2025 21:17 Відповісти
дякуємо
треба контроль за кожним пфенінгом
показати весь коментар
30.11.2025 22:14 Відповісти
 
 