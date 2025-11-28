Німеччина затвердила бюджет на 2026 рік із 11,5 млрд євро для України

Бундестаг у п’ятницю затвердив федеральний бюджет Німеччини на 2026 рік у якому Україна отримує 11,5 млрд євро військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

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Загальний обсяг видатків уряду канцлера Фрідріха Мерца становитиме 524,5 млрд євро, що на 21,5 млрд більше, ніж у 2025 році.

Для покриття витрат в основному бюджеті планується залучити майже 98 млрд євро боргових коштів. Додатково передбачається фінансування через кредити зі спеціальних фондів, зокрема для Бундесверу та інфраструктурних проєктів.

Понад третину видатків становлять витрати на працю та соціальну сферу. Водночас оборонний бюджет збільшиться до близько 108 млрд євро - це найвищий показник для Німеччини з часів завершення холодної війни.

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Що передувало?

Раніше депутат Бундестагу заявив, що Німеччина планує виділяти близько €1 млрд на місяць для військової допомоги Україні.

Повідомлялось, що Німеччина надає 400 млн євро на закупівлю далекобійних дронів для України у межах формату "Рамштайн".

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторус заявив, що наступного року Берлін надасть Україні військової допомоги на понад 11,5 млрд євро.

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