Германия утвердила бюджет на 2026 год с 11,5 млрд евро для Украины

Бундестаг в пятницу утвердил федеральный бюджет Германии на 2026 год, в котором Украина получит 11,5 млрд евро военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Общий объем расходов правительства канцлера Фридриха Мерца составит 524,5 млрд евро, что на 21,5 млрд больше, чем в 2025 году.

Для покрытия расходов в основном бюджете планируется привлечь почти 98 млрд евро заемных средств. Дополнительно предусматривается финансирование через кредиты из специальных фондов, в частности для Бундесвера и инфраструктурных проектов.

Более трети расходов составляют затраты на труд и социальную сферу. В то же время оборонный бюджет увеличится до около 108 млрд евро - это самый высокий показатель для Германии со времен окончания холодной войны.

Что предшествовало?

Ранее депутат Бундестага заявил, что Германия планирует выделять около €1 млрд в месяц для военной помощи Украине.

Сообщалось, что Германия предоставляет 400 млн евро на закупку дальнобойных дронов для Украины в рамках формата "Рамштайн".

Глава Минобороны Германии Борис Писторус заявил, что в следующем году Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 11,5 млрд евро.

