Германия дает Украине 170 млн для укрепления энергосектора
Германия выделит Украине дополнительные 170 миллионов евро для укрепления энергетической инфраструктуры перед зимним периодом. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
Поддержка энергосистемы и роль ПВО
Свириденко отметила, что Украина высоко ценит вклад Германии в Энергетический фонд и новый пакет помощи. Она подчеркнула, что немецкие системы ПВО значительно усилили защиту Украины во время недавних атак России.
"Мы глубоко ценим вклад Германии в Украинский энергетический фонд и дополнительно выделенную помощь в размере 170 млн для укрепления нашей энергетической инфраструктуры этой зимой. Немецкие системы ПВО оказались очень эффективными в перехвате российских ракет", — подчеркнула премьер.
Свириденко сообщила, что провела встречу с послом Германии Гайко Томсом и поблагодарила ФРГ за ее роль как крупнейшего европейского донора Украины.
Сотрудничество и реформы государственных предприятий
По словам премьер-министра, стороны обсудили обновление системы управления государственными компаниями энергетического и оборонного секторов. Украина пригласила Германию присоединиться к этому процессу и предоставить экспертную помощь.
Также она заявила, что накануне украинско-немецкого бизнес-форума правительства двух государств работают над подготовкой новых соглашений. Эти документы должны обеспечить безопасный и прогнозируемый доступ немецких компаний к украинскому рынку и расширить экономическое сотрудничество.
- Ранее мы сообщали, что Германия утвердила бюджет на 2026 год в размере 11,5 млрд евро для Украины.
