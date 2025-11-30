РУС
Новости Помощь Украине от Германии
457 35

Германия дает Украине 170 млн для укрепления энергосектора

бундестаг,германия. Помощь Украине 140 миллионов евро

Германия выделит Украине дополнительные 170 миллионов евро для укрепления энергетической инфраструктуры перед зимним периодом. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Поддержка энергосистемы и роль ПВО

Свириденко отметила, что Украина высоко ценит вклад Германии в Энергетический фонд и новый пакет помощи. Она подчеркнула, что немецкие системы ПВО значительно усилили защиту Украины во время недавних атак России.

"Мы глубоко ценим вклад Германии в Украинский энергетический фонд и дополнительно выделенную помощь в размере 170 млн для укрепления нашей энергетической инфраструктуры этой зимой. Немецкие системы ПВО оказались очень эффективными в перехвате российских ракет", — подчеркнула премьер.

Свириденко сообщила, что провела встречу с послом Германии Гайко Томсом и поблагодарила ФРГ за ее роль как крупнейшего европейского донора Украины.

Сотрудничество и реформы государственных предприятий

По словам премьер-министра, стороны обсудили обновление системы управления государственными компаниями энергетического и оборонного секторов. Украина пригласила Германию присоединиться к этому процессу и предоставить экспертную помощь.

Также она заявила, что накануне украинско-немецкого бизнес-форума правительства двух государств работают над подготовкой новых соглашений. Эти документы должны обеспечить безопасный и прогнозируемый доступ немецких компаний к украинскому рынку и расширить экономическое сотрудничество.

Автор: 

Германия (7403) помощь (8225) война в Украине (7056)
+7
треба більше робити з німцями. В них ще комплекси за 2 світову, але їх слово чогось вартує. А от слово США - 0.
30.11.2025 19:44
+4
Таки бабки і повз Міндіча з Алі-Бабою пройдуть, так Вальодья? Відсоток то теж повз тебе пройде.
30.11.2025 19:44
+3
При цих словах, що Німеччина дає Україні 170 млн. всі голови зеленої корупційної гідри збудились і як по команді повернули свої горбоносі голови на захід, там де знаходиться Німеччина. Чують!
30.11.2025 19:55
Міндічгейт 2 ?
30.11.2025 19:43
30.11.2025 19:44
Головне, щоб двушечку знову москалям не відправили. Потрібен все ж після війни повний аудит допомоги.
30.11.2025 20:29
30.11.2025 19:44
Якби мій дід встав з труни,дав би тобі по вухах,за таке.
30.11.2025 19:50
Мій би підтримав. Він на німців працював, деякий час
30.11.2025 19:56
А мій прадід і тих і тих окупантів бив. Як німців, так і червоносраких кацапських виродків.
30.11.2025 20:11
Дід мій втік з німецького полону, на території Західної України. Його, пораненого, підібрали побратими твого діда, та виходили. Видно, вони були кращі за свого нащадка Володимира Каракая
30.11.2025 20:17
Твій дід був червонопузим комуняцьким окупантом, чи чмобіком на кшталт тих, що кацапи на ТОТ гребуть?
30.11.2025 20:31
ПІдгорає, в Каракая?
30.11.2025 20:44
З чого б це? Мені не подобається те, що 99% ;дєдіваєвалі; мріють повернути совок.
30.11.2025 21:02
Я писав, що мрію повернути совок? Не придумуй
30.11.2025 21:09
Нонешние немцы-это уже не те немцы. Эти под эмигрантов легли, да с кацапами стараются отношений не портить. При тех немцах такого бардака не было бы. Позорят предков. p.s моих родичей тоже на работы увозили, потом уже тут нквд крови попило.
30.11.2025 20:12
ще один крейзанутий на 2 світовій. А чому не поговорити про війну Бонапарта?
30.11.2025 19:56
Тоді вже краще, про війну антів з готами
30.11.2025 20:18
Ти що,жартів не розумієш?
30.11.2025 20:30
Онук політрука російської фашистської окупаційної армії?
30.11.2025 20:10
Дід був звичайним піхотинцем тоді ще совєцької армії,дійшов до Берліна і повернувся назад. Але лояльно тоді ставився і до воїнів УПА. Такі часи були, любив Україну.
30.11.2025 20:36
Сподіваюся, ти пішов у діда і теж любиш Нідерланди.
30.11.2025 20:43
DW

Партія "Союз-90"/"зелені" на з'їзді в Ганновері розкритикувала план США щодо завершення війни в Україні, а також закликала розмістити останні ракети великої дальності TAURUS і використати заморожені активи РФ.
30.11.2025 19:46
Партія «Союз-90/Зелені» закликала постачати Україні крилаті ракети TAURUS.
Відповідну заяву опубліковано в одному з документів, складених у дні партійного з'їзду, що відбувся в Гановері в суботу та неділю, 29 і 30 листопада.

«Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, будучи представником опозиції, гучно вимагав постачання крилатих ракет TAURUS, але сьогодні він прикривається порожньою риторикою, тоді як час працює проти України.
Ми повинні постачати Києву всі необхідні системи, які тільки можемо - включно з крилатими ракетами», - зазначено в тексті.
30.11.2025 19:47
Партія закликала не лише посилити військову, дипломатичну, гуманітарну та фінансову підтримку України, а й «забезпечити використання заморожених російських активів для цих цілей на законних підставах». Крім того, «зелені» вимагають «масштабного посилення санкцій» щодо Росії.

«Заплановане співробітництво між російською держкорпорацією «Росатом» та заводом з виробництва ядерного палива в Лінгені, який експлуатує компанія Advanced Nuclear Fuels (ANF), становить значний ризик шпигунства та диверсій - уряд Німеччини не повинен давати на це своє схвалення», - наголосили в партії.

Ще «зелені» розкритикували створюваний США план щодо припинення війни в Україні. Партія назвала його «відвертою спробою підпорядкувати Україну та укласти небезпечну угоду на шкоду Європі». «Зелені» вважають, що при прийнятті цього плану «не буде миру для жителів» територій, контроль над якими, як передбачається, збережеться за Росією.
30.11.2025 19:49
У 170 -ти наших високопосадовців життя вдалося
30.11.2025 19:49
Знову носити валюту у валізах і спину надривати бізнес-партнерам Шашличного?
30.11.2025 19:49
Копійки. Але дякуємо
30.11.2025 19:54
30.11.2025 19:55
Хто там з ЗЕлених у Міненерго на роздачі зараз?
30.11.2025 19:59
Аби нові призначенці ЗЄ двушку на Москву не забули.
30.11.2025 20:00
И вот казалось бы сейчас перебить бы повестку и дать Украине хоть немного карт в руки. Передать больше оружия, дальнобойные ракеты и объявит конкретное сроки о вводе хотя бы символического контингента. Это явно изменило бы расклад сил в тех же переговорах, но..... Нам опять дадут чуть денег которые растянут чинуши по норкам и теплых одеял чтоб мы не мёрзли зимой без отопления и света.
30.11.2025 20:00
Нові міндічі і старий зеленський вже потирають жадібні рученьки?
30.11.2025 20:02
30.11.2025 20:03
Та їм розбазарити 170 це 2 дні потрібно, там мільярди долл. він обороні попрападали, а винні стрілочники.
30.11.2025 20:07
Мандічь ти деееееееее ???7 )))))))
30.11.2025 20:10
Цікаво, як можна "зміцнити енергетичну інфраструктуру перед зимовим періодом", коли до самої зими залишилось 3 години?
Це більше схоже на хабар Зеленському на швидке розкрадання - в обмін на одну "невеличку" послугу.
30.11.2025 20:44
 
 