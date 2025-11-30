Германия дает Украине 170 млн для укрепления энергосектора

Германия выделит Украине дополнительные 170 миллионов евро для укрепления энергетической инфраструктуры перед зимним периодом. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Свириденко отметила, что Украина высоко ценит вклад Германии в Энергетический фонд и новый пакет помощи. Она подчеркнула, что немецкие системы ПВО значительно усилили защиту Украины во время недавних атак России.

"Мы глубоко ценим вклад Германии в Украинский энергетический фонд и дополнительно выделенную помощь в размере 170 млн для укрепления нашей энергетической инфраструктуры этой зимой. Немецкие системы ПВО оказались очень эффективными в перехвате российских ракет", — подчеркнула премьер.