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Новини Ухилення від мобілізації Освіта в Україні
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Понад 200 тис. студентів віком старше 25 років досі залишаються в системі освіти, - ДСЯО

Скільки студентів старше 25 років навчаються?

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зросла кількість студентів старших 25 років. До 2022 року таких було близько 30 тис., а протягом трьох років кількість зросла до 230 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ZN.ua розповів голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

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За його словами, протягом 2022–2025 років цей показник утримується на цьому ж рівні з незначними коливаннями.

У ДСЯО проаналізували дані за всіма рівнями – від фахової передвищої до аспірантури. Нетиповий сплеск почався саме після лютого 2022. Там вважають, що ті, хто стають студентами, таким чином намагаються уникнути мобілізації.

"Для тих, хто вступає, щоб уникнути призову, важливі три речі: щоб було легко вступити й навчатися, і все це - недорого", - каже Гурак.

Саме тому, за його словами, серед ухилянтів не популярні медичні спеціальності та правничі.

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"По-перше, для вступу на ці напрями потрібно мати щонайменше 150 балів НМТ. По-друге, оплата за навчання дуже висока. І навчатися там нелегко", - пояснив він.

Відрахування

Після перевірок, каже Гурак, відрахували 50 тисяч студентів віком 25+, які вступали з порушеннями закону. І це число не фінальне.

Наразі правоохоронці вже відкрили вісім кримінальних проваджень щодо посадовців закладів освіти, затримали деканів і ректорів окремих університетів.

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Водночас Державна служба якості освіти подала доповідні записки до МОН щодо анулювання ліцензій двох закладів освіти. Саме міністерство, за словами Гурака, готує 20 перевірок закладів освіти щодо виявлених фактів.

Кількість студентів від 25 років

"Але навіть після цих відрахувань і заходів загальна ситуація не змінилася - понад 200 тисяч студентів віком старше 25 років досі залишаються в системі освіти. І кожної вступної кампанії їхні лави поповнюються", - підсумував Гурак.

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освіта (1386) Університет (193) студенти (468)
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Топ коментарі
+6
аяяяй, а в квн скільки!
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01.12.2025 11:21 Відповісти
+5
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на роботу.
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01.12.2025 11:24 Відповісти
+4
Вчення - свіло - неуцтво - тьма
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01.12.2025 11:19 Відповісти
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Вчення - свіло - неуцтво - тьма
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01.12.2025 11:19 Відповісти
Нами неуки з купленими дипломами керують..
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01.12.2025 11:20 Відповісти
Ну - ці ж не такі - гризуть граніт науки
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01.12.2025 11:22 Відповісти
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на роботу.
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01.12.2025 11:24 Відповісти
Як на праздник!
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01.12.2025 11:25 Відповісти
Не те слово )
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01.12.2025 11:29 Відповісти
аяяяй, а в квн скільки!
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01.12.2025 11:21 Відповісти
Всі раптово забажали отримати вищу освіт.
Чи то двоєшники яких вже три роки поспіль залишають на другій рік?
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01.12.2025 11:21 Відповісти
Учіцца нікада нє позна )
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01.12.2025 11:23 Відповісти
Вводите нормальнуб лотерею по дате рождения и будет вам счастье... Ни бусиков, ни купленных отсрочек, ни протертых штанов в вузах. И для обоих полов естественно, раз права одинаковые
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01.12.2025 11:32 Відповісти
Головне, щоб психанутих - типу Безумної та Третякової не брали.
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01.12.2025 11:36 Відповісти
їх в ДШВ, можна навіть без підготовки,
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01.12.2025 18:16 Відповісти
👏🤣 та їх ще можна замість собак разом з ДШВ запускати))) як додаткову силу)))
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01.12.2025 18:28 Відповісти
Ви теж приймете участь в лотореї ?
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01.12.2025 11:40 Відповісти
Це така лотерея де квітки купляти не треба, бо дату народження не сховаєшь
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01.12.2025 20:47 Відповісти
відміняйте бронь для цмх хитродупих!
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01.12.2025 11:32 Відповісти
на фронт , немедленно, это недоработка, что они еще живы
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01.12.2025 11:44 Відповісти
хрюзге, твоє існування теж
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01.12.2025 18:29 Відповісти
Мами ******* "вчённость".
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01.12.2025 11:55 Відповісти
важны три вещи: чтобы было легко поступить и учиться, и все это - недорого", - говорит Гурак
Ну у них абсолютно здравое отношение к обучению. Особенно после возвращения обязательной военной кафедры.
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01.12.2025 12:12 Відповісти
хто незаконно поступив - вираховується елементарно
хто здавав НМТ і законно набрав вступні бали , також вираховується елементарно. Які проблеми.? Чи може хто дурніший, той мудріший?
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01.12.2025 14:17 Відповісти
На магістратуру платну - запросто.
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01.12.2025 18:30 Відповісти
 
 