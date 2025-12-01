Понад 200 тис. студентів віком старше 25 років досі залишаються в системі освіти, - ДСЯО

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зросла кількість студентів старших 25 років. До 2022 року таких було близько 30 тис., а протягом трьох років кількість зросла до 230 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ZN.ua розповів голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

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За його словами, протягом 2022–2025 років цей показник утримується на цьому ж рівні з незначними коливаннями.

У ДСЯО проаналізували дані за всіма рівнями – від фахової передвищої до аспірантури. Нетиповий сплеск почався саме після лютого 2022. Там вважають, що ті, хто стають студентами, таким чином намагаються уникнути мобілізації.

"Для тих, хто вступає, щоб уникнути призову, важливі три речі: щоб було легко вступити й навчатися, і все це - недорого", - каже Гурак.

Саме тому, за його словами, серед ухилянтів не популярні медичні спеціальності та правничі.

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"По-перше, для вступу на ці напрями потрібно мати щонайменше 150 балів НМТ. По-друге, оплата за навчання дуже висока. І навчатися там нелегко", - пояснив він.

Відрахування

Після перевірок, каже Гурак, відрахували 50 тисяч студентів віком 25+, які вступали з порушеннями закону. І це число не фінальне.

Наразі правоохоронці вже відкрили вісім кримінальних проваджень щодо посадовців закладів освіти, затримали деканів і ректорів окремих університетів.

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Водночас Державна служба якості освіти подала доповідні записки до МОН щодо анулювання ліцензій двох закладів освіти. Саме міністерство, за словами Гурака, готує 20 перевірок закладів освіти щодо виявлених фактів.

Кількість студентів від 25 років

"Але навіть після цих відрахувань і заходів загальна ситуація не змінилася - понад 200 тисяч студентів віком старше 25 років досі залишаються в системі освіти. І кожної вступної кампанії їхні лави поповнюються", - підсумував Гурак.

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