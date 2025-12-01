РУС
1 053 16

Более 200 тыс. студентов старше 25 лет до сих пор остаются в системе образования, - ГСЯО

Сколько студентов старше 25 лет учатся?

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину возросло количество студентов старше 25 лет. До 2022 года таких было около 30 тыс., а за три года их количество выросло до 230 тыс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ZN.ua рассказал глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак.

По его словам, в течение 2022–2025 годов этот показатель удерживается на этом же уровне с незначительными колебаниями.

В ГСЯО проанализировали данные по всем уровням – от профессионального предвысшего до аспирантуры. Нетипичный всплеск начался именно после февраля 2022 года. Там считают, что те, кто становятся студентами, таким образом пытаются избежать мобилизации.

"Для тех, кто поступает, чтобы избежать призыва, важны три вещи: чтобы было легко поступить и учиться, и все это – недорого", – говорит Гурак.

Именно поэтому, по его словам, среди уклонистов не популярны медицинские и юридические специальности.

"Во-первых, для поступления на эти направления нужно иметь не менее 150 баллов НМТ. Во-вторых, оплата за обучение очень высокая. И учиться там нелегко", - пояснил он.

Отчисления

После проверок, говорит Гурак, отчислили 50 тысяч студентов в возрасте 25+, которые поступали с нарушениями закона. И это число не окончательное.

Сейчас правоохранители уже открыли восемь уголовных производств в отношении должностных лиц учебных заведений, задержали деканов и ректоров отдельных университетов.

В то же время Государственная служба качества образования подала докладные записки в МОН об аннулировании лицензий двух учебных заведений. Именно министерство, по словам Гурака, готовит 20 проверок учебных заведений по выявленным фактам.

Количество студентов от 25 лет

"Но даже после этих отчислений и мер общая ситуация не изменилась - более 200 тысяч студентов старше 25 лет до сих пор остаются в системе образования. И каждую вступительную кампанию их ряды пополняются", - подытожил Гурак.

