Количество мужчин в возрасте от 25 лет меньше поступает в вузы в 2025 году, - МОН. ИНФОГРАФИКА
В 2025 году доля мужчин в возрасте от 25 лет, поступающих в высшие учебные заведения, значительно уменьшилась.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко на брифинге в Медиацентре Украина 23 октября, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в этом году было зарегистрировано меньше электронных кабинетов поступающих, чем в 2024 году, однако количество поданных заявлений выросло.
Количество поступающих в 2025 году
В частности, на бюджет на все образовательные уровни - бакалавриат, магистратура и аспирантура - зачислено 98 182 поступающих, на контракт - 207 831.
Доля женщин среди всех зачисленных выросла с 44,8% до 52,3%. Доля поступающих в возрасте от 25 лет снизилась с 28,4% до 23,9%.
Трофименко отметил, что эти изменения отражают общие демографические и социальные тенденции среди поступающих.
Магистратура
В то же время запрос на обучение в магистратуре уменьшился, в частности в этом году "просел" контракт.
В частности, в этом году на магистратуру подали почти 218 тысяч заявлений, в прошлом году было 280 тысяч. То есть произошло падение на 22,3%.
"Логичный вопрос: почему такой спад? Мы в цифрах видим на 15,5 тысячи меньше поступающих в возрасте 25+. Понимаем, что те, кто поступал в магистратуру в 2022-2023 годах для, скажем так, различных задач, уже получили образование. И большая часть граждан в возрасте 25+ уже имеют высшее образование", - отметил Трофименко.
Аспирантура
В аспирантуре также наблюдается значительное сокращение доли мужчин старше 25 лет и одновременно удвоение доли женщин среди зачисленных на бюджет.
В Минобразования отметили, что количество поступающих-мужчин упало на 70%, если сравнивать с прошлым годом.
"Мы понимаем, что аспирантура также выровнялась, сбалансировалась с цифрами до полномасштабного вторжения, и это очень правильно", - добавил он.
україні потрібні приколісти под півас!
освіта, наука, медицина, економіка, перспективи, майбутнє, особливо життя людей
Источник: https://censor.net/ru/n3581352
Так, дійсно, чому?
А їдуть не лише до Німеччини....
