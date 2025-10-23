РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9268 посетителей онлайн
Новости Вступительная кампания
815 11

Количество мужчин в возрасте от 25 лет меньше поступает в вузы в 2025 году, - МОН. ИНФОГРАФИКА

В 2025 году доля мужчин в возрасте от 25 лет, поступающих в высшие учебные заведения, значительно уменьшилась.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко на брифинге в Медиацентре Украина 23 октября, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в этом году было зарегистрировано меньше электронных кабинетов поступающих, чем в 2024 году, однако количество поданных заявлений выросло.

Количество поступающих в 2025 году

В частности, на бюджет на все образовательные уровни - бакалавриат, магистратура и аспирантура - зачислено 98 182 поступающих, на контракт - 207 831.

Доля женщин среди всех зачисленных выросла с 44,8% до 52,3%. Доля поступающих в возрасте от 25 лет снизилась с 28,4% до 23,9%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МОН: "Обучение не спасет от мобилизации", - университеты проверяют на фиктивных аспирантов

Минобразования: Мужчины в возрасте от 25 лет реже поступают в вузы

Трофименко отметил, что эти изменения отражают общие демографические и социальные тенденции среди поступающих.

Минобразования: Мужчины в возрасте от 25 лет реже поступают в вузы

Магистратура

В то же время запрос на обучение в магистратуре уменьшился, в частности в этом году "просел" контракт.

В частности, в этом году на магистратуру подали почти 218 тысяч заявлений, в прошлом году было 280 тысяч. То есть произошло падение на 22,3%.

Читайте также: Вступительная кампания в вузы стала "недружественной к уклонистам", - МОН

Минобразования: Мужчины в возрасте от 25 лет реже поступают в вузы

"Логичный вопрос: почему такой спад? Мы в цифрах видим на 15,5 тысячи меньше поступающих в возрасте 25+. Понимаем, что те, кто поступал в магистратуру в 2022-2023 годах для, скажем так, различных задач, уже получили образование. И большая часть граждан в возрасте 25+ уже имеют высшее образование", - отметил Трофименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования назвало самые популярные профессии по количеству поданных заявлений в профтехи. ПЕРЕЧЕНЬ

Аспирантура

В аспирантуре также наблюдается значительное сокращение доли мужчин старше 25 лет и одновременно удвоение доли женщин среди зачисленных на бюджет.

Минобразования: Мужчины в возрасте от 25 лет реже поступают в вузы

В Минобразования отметили, что количество поступающих-мужчин упало на 70%, если сравнивать с прошлым годом.

"Мы понимаем, что аспирантура также выровнялась, сбалансировалась с цифрами до полномасштабного вторжения, и это очень правильно", - добавил он.

Также читайте: Разрешение на выезд мужчин до 22 лет за границу вызывает дисбаланс на рынке труда, - "слуга народа" Вениславский

Минобразования: Мужчины в возрасте от 25 лет реже поступают в вузы

Минобразования: Мужчины в возрасте от 25 лет реже поступают в вузы

Автор: 

вуз (910) образование (2287) Минобразования (1754) мужчины (157)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
все в цій країні перетворено на жарт
освіта, наука, медицина, економіка, перспективи, майбутнє, особливо життя людей
показать весь комментарий
23.10.2025 20:27 Ответить
+1
ЖИДИ СІОНІСТИ ПРОВОДЯТЬ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ РУКАМИ МОСКАЛЯ
 ВЛАДА В УКРАЇНІ УЗУРПОВАНА ЕТНІЧНИМ ЖИДІВСЬКИМ БАНДФОРМУВАННЯМ ЧЕКІСТІВ-СТАЛІНІСТІВ ХАБАД
 <******* ШАЛОМОВ ЖИД СІОНІСТ
Z - СИМВОЛ СІОНІСТІВ

показать весь комментарий
23.10.2025 20:31 Ответить
+1
Було би смішно, якби не було так сумно. Ось що буває коли гуморист іде на вибори по приколу і перемагає в них завдяки тим, хто по приколу його обрав
показать весь комментарий
23.10.2025 20:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Половину вишів можна спокійно закрити. Ніхто навіть не помітить.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:22 Ответить
% 90 можна закрити
показать весь комментарий
23.10.2025 20:25 Ответить
україні не потрібні науковці! інженери!
україні потрібні приколісти под півас!
показать весь комментарий
23.10.2025 20:22 Ответить
більше всього не потрібні ядерники, тому зебанда не замовляє розробку власних реакторів, а шукає готові, при чому бажано модульні - так треба ще менше розумного та освіченого персоналу
показать весь комментарий
23.10.2025 20:24 Ответить
все в цій країні перетворено на жарт
освіта, наука, медицина, економіка, перспективи, майбутнє, особливо життя людей
показать весь комментарий
23.10.2025 20:27 Ответить
Було би смішно, якби не було так сумно. Ось що буває коли гуморист іде на вибори по приколу і перемагає в них завдяки тим, хто по приколу його обрав
показать весь комментарий
23.10.2025 20:32 Ответить
ну так, за порошенка у нас будувалися АЕС, наші інженери створювали ракети великої дальності, а професія вчителя була дуже поважною.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:36 Ответить
Тонко
показать весь комментарий
23.10.2025 20:37 Ответить
"Логичный вопрос: почему такой спад?..."
Источник: https://censor.net/ru/n3581352

Так, дійсно, чому?
показать весь комментарий
23.10.2025 20:29 Ответить
Тому що лише до нас щотижня прибуває 1000+ осіб з України, чоловічої статі, віком до 22-х років.

А їдуть не лише до Німеччини....
показать весь комментарий
23.10.2025 20:32 Ответить
ЖИДИ СІОНІСТИ ПРОВОДЯТЬ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ РУКАМИ МОСКАЛЯ
 ВЛАДА В УКРАЇНІ УЗУРПОВАНА ЕТНІЧНИМ ЖИДІВСЬКИМ БАНДФОРМУВАННЯМ ЧЕКІСТІВ-СТАЛІНІСТІВ ХАБАД
 <******* ШАЛОМОВ ЖИД СІОНІСТ
Z - СИМВОЛ СІОНІСТІВ

показать весь комментарий
23.10.2025 20:31 Ответить
 
 